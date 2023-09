Una enfermedad poco común, detrás del brote de gastroenteritis de Tarazona

Los vecinos de Tarazona tendrán que continuar sin utilizar el agua de boca para consumo, cocina e incluso higiene bucal tras detectarse el origen del brote de gastroenteritis que cuenta ya con más de 230 contagiados. Según ha detallado el Departamento de Sanidad, se debe a un protozoo, cuyos ooquistes se encuentran en el intestino humano o del ganado y de ahí contaminar las aguas.

Estas mismas fuentes han detallado que los actuales sistemas de depuración de aguas residuales y de potabilización de aguas de consumo "no siempre son obstáculo suficiente para la supervivencia" de los ooquistes del protozoo, que son "muy resistentes al tratamiento por cloro". Por lo que, aunque se trata de una afección muy poco frecuente en los últimos años, se considera ahora una posible "enfermedad emergente".

Su detección ha sido posible gracias al análisis de heces de afectados, dado que todos parámetros medidos en el agua habían dado "valores correctos". De este modo, se destaca completamente la posibilidad de hiperclorar el agua y se está trabajando ya en el diseño de las medidas técnicas necesarias para eliminar los ooquistes que pudieran permanecer en la red de abastecimiento de agua y poder autorizar su consumo sin restricciones cuanto antes.

De momento, han señalado desde Sanidad, continúa prohibido el uso del agua de la red de abastecimiento tanto para consumir, cocinar y la higiene bucal. Además, si se quiere usar para la limpieza de utensilios y superficies será necesario que se hierva durante al menos 10 minutos. Sí que se puede utilizar para el aseo personal, es decir, la ducha.

Salud Pública ha ampliado las restricciones también para los contagiados o personas que hayan tenido una sintomatología compatible. En estos casos, piden extremar las medidas de higiene personal y lavado de manos, especialmente tras cambiar pañales de niños o pacientes infectados hasta 48 horas después de la desaparición de la diarrea. Este misma plazo se da para la manipulación de comida o cuidado de personas hospitalizadas o en instituciones como residencias o guarderías; y para que los niños que van a guardería se incorporen a la misma.

Asimismo, se recomienda que los afectados no se bañen en piscinas durante las dos semanas siguientes al cese de la diarrea y que tampoco se mantengan relaciones sexuales. Recalcan que es fundamental la limpieza de manos con agua y jabón y no con geles hidroalcoholicos, que no son útiles en estos casos.