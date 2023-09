Qué es y cómo se transmite el Cryptosporidium, el parásito que ha provocado el brote de gastroenteritis en Tarazona

Más de 260 personas se han visto afectadas esta semana por un brote de gastroenteritis en el municipio zaragozano de Tarazona. El origen de la infección se ha hallado tras analizar los cultivos de laboratorio realizados a las heces de las personas enfermas. Al parecer, el causante de este gran brote es un protozoo del género Cryptosporidium. Los ooquistes (quistes que forman el cigoto del parásito) de este protozoo se encuentran en el intestino humano o del ganado y pueden llegar a contaminar las aguas, causando brotes comunitarios como el ocurrido en la localidad turiasonense, según ha informado el departamento de Sanidad del Ejecutivo aragonés.

Cómo se transmite este protozoo

El ciclo de vida de este protozoo dura dos días y comienza cuando el ooquiste es ingerido. En el intestino libera los esporozoítos que penetran en las células del intestino y, muy excepcionalmente, en las del sistema respiratorio. Según explica el Ministerio de Sanidad en su página web, la transmisión se produce principalmente por la ingesta de agua o alimentos crudos contaminados con los ooquistes, como: leche o sidra sin pasteurizar, ostras, frutas y hortalizas.

La transmisión también se puede producir al tocar superficies contaminadas o por vía fecal-oral, ya que la principal fuente de transmisión son las heces del enfermo.

La transmisión afecta normalmente a niños menores y a inmunodeprimidos. También produce casos de enfermedad nosocomial, infecciones adquiridas durante la estancia en un hospital. En los países de clima tropical, es más frecuente en los meses cálidos y húmedos, mientras que, en los de clima templado, como España, es recurrente en otoño y en invierno.

Síntomas de la enfermedad

En la población sana esta enfermedad suele cursar sin diarreas de gravedad que remiten en cuestión de días. Hay que tener mayor cuidado cuando se da entre población inmunodeprimida, puesto que al tener un volumen de defensas tan bajo el parásito persiste más tiempo y puede provocar diarreas incoercibles e incluso derivar en la muerte. El tratamiento para esta enfermedad es el antibiótico, pero no es completamente eficaz.

Recomendaciones para evitar la transmisión

Desde el lunes, el Ayuntamiento de Tarazona y Salud Pública mantienen la prohibición de consumir agua de boca para beber y cocinar dado el incremento exponencial de contagios en apenas unas horas. Por el momento se están repartiendo garrafas de agua entre la población. Además, si se quiere usar para la limpieza de utensilios y superficies será necesario que se hierva durante al menos 10 minutos. Sí que se puede utilizar para el aseo personal, es decir, la ducha.

Salud Pública ha ampliado las restricciones también para los contagiados o personas que hayan tenido una sintomatología compatible. En estos casos, piden extremar las medidas de higiene personal y lavado de manos, especialmente tras cambiar pañales de niños o pacientes infectados hasta 48 horas después de la desaparición de la diarrea. Este misma plazo se da para la manipulación de comida o cuidado de personas hospitalizadas o en instituciones como residencias o guarderías; y para que los niños que van a guardería se incorporen a la misma.

Asimismo, se recomienda que los afectados no se bañen en piscinas durante las dos semanas siguientes al cese de la diarrea y que tampoco se mantengan relaciones sexuales. Recalcan que es fundamental la limpieza de manos con agua y jabón y no con geles hidroalcoholicos, que no son útiles en estos casos.