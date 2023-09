El brote de gastroenteritis de Tarazona crece y deja ya 261 afectados mientras se estudian medidas de tratamiento del agua de boca

El brote de gastroenteritis detectado esta semana en Tarazona, causado por un parásito poco común -un protozoo del género 'cryptosporidium' presente en el agua de boca que es resistente al cloro pero no al calor-, sigue creciendo y deja ya 261 afectados. Son 27 nuevos contagios en las últimas 24 horas y ninguno reviste gravedad. Como medida preventiva, el Ayuntamiento turiasonense ha cerrado temporalmente las áreas de las piscinas climatizadas del polideportivo municipal.

Mientras, el Gobierno aragonés estudia las "medidas de tratamiento de tratamiento del agua más eficaces que permitan lo antes posible recuperar la normalidad", ha explicado este viernes la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán. La responsable sanitaria y el alcalde turiasonense, Tono Jaray, están participando en una reunión con técnicos del Departamento y miembros de la Corporación. Se desconoce cuánto tiempo va a persistir esta situación en la que casi 11.000 vecinos siguen sin utilizar el agua de boca para consumo, cocina e incluso higiene bucal.

La directora general de Salud Pública ha señalado que ya están en contacto con empresas que llevan a cabo tratamientos para eliminar estos ooquistes que pueden estar presentes en la red de suministro, como la ozonización, la luz ultravioleta u "otras membranas adaptadas al caso", ya que pueden requerir una infraestructura importante. Este tipo de procesos, ha comentado, no están contemplados en los "protocolos habituales" pero hay que anticiparse. "No se puede esperar a tener todas las certezas, hay que aplicar el principio de prevención pese a la falta de pruebas contundentes de que el ooquiste está en el agua o haya estado", ha subrayado.

Otro brote en Baena pero con menos contagios

Gayán ha comentado que en las últimas 24 horas se ha producido un "avance enorme" al conocerse ya el origen de este brote, pero que el agua es "el vehículo" de transmisión de la enfermedad y sigue "abierta la investigación" para encontrar "la fuente". No obstante, ha reconocido que localizar este protozoo en el agua requiere de procesos "complejos", de hecho se ha encontrado en el análisis de las heces, ya que se encuentra muy diluido y es necesario filtrar hasta 100 litros en cada verificación.

Va a ser complicado el encontrar el origen. Como ejemplos posibles de cómo ha llegado este protozoo al agua de boca podría estar que haya algún animal muerto, pero las opciones son varias y es lo que se está tratabando de averiguar.

La eclosión que está viviendo la localidad turiasonense puede ser una de los más importantes que se han producido en España en los últimos tiempos. Gayán ha comentado que se trata de una "enfermedad emergente cada vez más común y de declaración obligatoria", y que actualmente hay otro en la localidad andaluza de Baena pero con menos personas afectadas.

En la Comunidad aragonesa se produjo un brote en una guardería hace unos años, pero en aquella ocasión el contagio fue de persona a persona. En cuanto a la situación vivida en la localidad turolense de Mazaleón, que este viernes ha recuperado el agua potable en los grifos después de 14 días, se ha descartado que se trate del mismo parásito que en Tarazona, ya que se ha atribuido a la bacteria 'Clostridium'. Además, en la población turolense no se han producido afecciones a personas.

Recomendaciones

De momento, ha recordado la directora general de Salud Pública, continúa prohibido el uso del agua de la red de abastecimiento tanto para consumir, cocinar y la higiene bucal. Además, si se quiere usar para la limpieza de utensilios y superficies será necesario que se hierva durante al menos 10 minutos. Sí que se puede utilizar para el aseo personal, es decir, la ducha.

Salud Pública ha ampliado las restricciones también para los contagiados o personas que hayan tenido una sintomatología compatible. En estos casos, piden extremar las medidas de higiene personal y lavado de manos, especialmente tras cambiar pañales de niños o pacientes infectados hasta 48 horas después de la desaparición de la diarrea. Este misma plazo se da para la manipulación de comida o cuidado de personas hospitalizadas o en instituciones como residencias o guarderías; y para que los niños que van a guardería se incorporen a la misma.

Asimismo, se recomienda que los afectados no se bañen en piscinas durante las dos semanas siguientes al cese de la diarrea y que tampoco se mantengan relaciones sexuales. Recalcan que es fundamental la limpieza de manos con agua y jabón y no con geles hidroalcoholicos, que no son útiles en estos casos.