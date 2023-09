Varios días de espera y consultorios cerrados por la falta de médicos en Sariñena

La deficitaria situación del centro de salud de Sariñena, que carece del personal adecuado para atender correctamente a toda la población que depende del mismo, ha llevado al presidente de la Comarca de Los Monegros, Pedro Manuel Loscertales (PSOE), a convocar con carácter de urgencia a los alcaldes de los municipios afectados.

Ahora mismo, faltan tres de los siete médicos en plantilla sin que ninguno haya sido sustituido, lo que conlleva el cierre prolongado de consultorios médicos, alarga los días de espera y complicada la correcta atención de los usuarios. También los facultativos sufren una gran carga de trabajo, al verse obligados a asumir los cupos de los compañeros ausentes, bien sea por enfermedad, excedencia o vacaciones.

"Podemos entender que durante el verano, los periodos vacacionales del profesional del centro podrían complicar la gestión del día a día en el centro de salud por falta de facultativos, pero una vez finalizado este periodo no solo no ha mejorado la situación sino que vamos a peor, mucho peor", indica Loscertales, que espera que el encuentro previsto con los alcaldes de los municipios afectados se produzca la próxima semana.

Para el presidente comarcal, la falta de personal está derivando en situaciones "insostenibles", entre ellas, las que sufre la población de Albalatillo, dependiente del centro de Sariñena, donde "el médico solo ha podido acudir dos días en todo el verano". También considera "alarmante" la reducción de días de atención que sufre el consultorio de San Juan del Flumen. "Y lo peor", añade, "está en el propio centro de Sariñena: hoy mismo no han podido atender a un paciente por falta de profesionales".

Al malestar del presidente de la Comarca, se unen las críticas de formaciones como CHA Monegros o el alcalde de Sariñena, Juan Escalzo, que ya manifestó recientemente su preocupación, pidiendo una reunión con el coordinador del centro de salud que aún no se ha producido y que volverá a solicitar este mismo viernes ante el agravamiento de la situación. "Exigimos que sustituyan los médicos de baja y una buena planificación del personal del centro para que los profesionales que trabajan en él puedan ofrecer una atención mínimamente aceptable, algo que ahora mismo no pueden ofrecer, y que los usuarios no vean mermados sus derechos", ha señalado Escalzo.

Para el consejero delegado del área de Salud en la Comarca de Los Monegros, Alberto Samper, "la salud en el medio rural debe ser y de hecho es una de nuestras prioridades. Sin un buen servicio médico básico, nuestros pueblos, en su mayoría muy pequeños, mueren. Nuestra población es muy mayor y necesita estar bien atendida", ha recordado, por eso "no deberíamos ni tener que decirlo, pero exigimos que la salud esté por encima de intereses económicos y de recortes que ya se están dando". Asimismo, y además del encuentro con los alcaldes vinculados al centro de salud de Sariñena, ha anunciado una reunión con los responsables políticos de todos los pueblos de la comarca para conocer cómo están funcionando el resto de los centros de salud de nuestro territorio, ya que, según indica, también son conocedores de dificultades en otras poblaciones como Grañen, Bujaraloz o Villamayor, del que dependen los municipios de Farlete, Leciñena, Monegrillo y Perdiguera.

CHA exige mejoras "urgentes e inmediatas"

El portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Sariñena y la Comarca de Los Monegros, Mascún Ariste, y el coordinador del Ligallo de CHA Monegros, Iván Tella, también han trasladado a su grupo parlamentario en las Cortes de Aragón la "crítica" situación en la que se encuentra el régimen de visitas y atención primaria del centro de salud de Sariñena, que atiende a 8.200 personas del entorno de la capital monegrina.

Según ha explicado Ariste, "existe un malestar, casi generalizado, por la falta de médicos y personal sanitario y parece que la consejería de Sanidad no percibe el grave problema que tenemos en la comarca". "Estamos viendo -prosigue- cómo las carencias en asistencia médica se están volviendo peligrosamente habituales en los pueblos y todo parece indicar que las autoridades competentes quieren que esta situación precaria se normalice y nos vayamos acostumbrando a ella, si no, no se entiende que estemos así hace meses".

El claustro del IES Monegros Gaspar Lax ya presentó el pasado mes de agosto una reclamación en este sentido que fue secundada por el propio ayuntamiento, sin que nadie haya tomado cartas en el asunto.