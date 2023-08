Los niños de Gistaín convierten un mantel en una pancarta para reclamar una ambulancia

Cualquier momento y lugar es bueno para reclamar unos mejores servicios públicos, sobre todo sanitarios. Los vecinos de Gistaín decidieron aprovechar que la romería a la ermita de San Fabián había reunido a cerca de 200 personas de la localidad para preparar una pancarta y reivindicar la consignación de más ambulancias en la zona.

La romería se celebró este lunes, en las fiestas mayores de Gistaín. Tras la comida, los asistentes comenzaron a hablar de las carencias de atención en materia de salud y de la escasez de ambulancias en el Valle de Chistau (comarca de Sobrarbe) tras la entrada en vigor del nuevo pliego para el contrato del transporte sanitario.

En concreto, la conversación giró en torno a lo ocurrido el viernes 18 de agosto, cuando el centro de salud de Lafortunada tuvo que cerrarse durante más de tres horas porque la única médico que estaba de guardia tuvo que acompañar en ambulancia hasta Barbastro -a 75 km de distancia- a un paciente con una patología cardiaca ya que el resto de vehículos de emergencia que cubrían la zona o estaban ya ocupados o carecían de personal médico.

En los manteles que unos momentos antes estaban sobre las mesas, los niños dibujaron en grande y a todo color la palaba 'ambulancia' y todos se pusieron tras la improvisa pancarta para hacerse una foto y dejar constancia de esta necesidad.

Los alrededor de 130 vecinos censados en Gistaín tienen que coger el coche particular para ir hasta el centro de salud de Lafortunada, que está a media hora de camino. "A los políticos se les llena la boca a la hora de hablar de las despoblación, peor la verdad es que en el medio rural la asistencia sanitaria es más que deficiente", comentan los residentes en la localidad. Asimismo, consideran que no es justo que "mientras a un montañero que sufre un percance en la montaña viene a buscarlo un helicóptero, los que vivimos aquí no tengamos ni ambulancia".

Los ayuntamientos de la zona de salud de Lafortunada (Bielsa, Gistaín, Plan, San Juan de Plan y Tella- Sin) exigen también que la ambulancia recupere el servicio las 24 horas en lugar de las 12 actuales.