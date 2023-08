Comienza la ola de calor más larga en Aragón desde que empezó el verano

Aragón ha entrado este viernes en una ola de calor que puede ser la más prolongada de este verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) calcula que se mantendrá entre cinco y seis días, por lo menos hasta el miércoles, y que alcanzará su pico el lunes o el martes. No se llegará a los valores del 18 de julio, considerado como el día más caluroso de este verano, pero las constantes temperaturas que rozarán e incluso podrán superar los 40 grados no darán descanso y generarán noches tropicales, es decir, que superen los 20 grados. En algunos casos se podría llegar a noches tórridas, con mínimas mayores de 25°.

Este fenómeno ya se ha vivido en momentos puntuales durante estos meses vacacionales. El citado 18 de julio, Montalbán protagonizó la mínima histórica de 29,9°, la más alta de España ese día. También se produjeron picos importantes el 11 de julio y el 9 de agosto, jornadas en las que algunas localidades aragonesas superaron los 40 grados de máxima y las noches no bajaron de los 20°. Sin embargo, tal y como explica la Aemet, estas cifras no se mantuvieron de forma constante durante más de 3 días, por lo que Aragón aún no había pasado por un fenómeno de estas características. Pese a que el conjunto del país ya ha pasado por largas temporadas de calor continuado, de acuerdo con los criterios de la Aemet, esta es la primera ola de calor aragonesa.

La razón de esta subida en las temperaturas, además de la época del año, es la bolsa de aire subsahariana que ha llegado hasta la península. Según explican desde la Aemet, esta bolsa ha entrado al país por el este en vez de por el sur, lo que explica que ayer se declarase la ola en Aragón pero no en Andalucía, y durante el día de hoy cubrirá todo el territorio nacional.

Pese al alto riesgo, finalmente este viernes no se han alcanzado los 40 grados en ninguna de las estaciones de la Aemet en Aragón. No obstante, sí que se han rozado en Quinto, cuya máxima ha sido de 39,5°, y Zaragoza, que en su momento más caluroso del día ha llegado a los 39,2° en el barrio de Valdespartera. También se han quedado cerca Híjar, con 38,9°, y Caspe, que ha alcanzado los 38,6°. En el aeropuerto zaragozano también se ha llegado a los 38,6° de máxima. La mayoría de mínimas se han quedado cerca de los 20 grados y muchas localidades han superado ese valor, experimentando noches tropicales.

Este sábado, según las previsiones de la Aemet, hasta seis localidades aragonesas pueden superar los 40 grados: Utebo, Caspe, La Puebla de Alfindén, Villanueva de Gállego, Fraga y Zaidín. Asimismo, solo bajarán de los 20 grados: Aínsa, Benasque, Sallent de Gállego, Biescas, Jaca, Barbastro, Sabiñánigo y la mayor parte de la provincia de Teruel. En la capital zaragozana se espera una mínima de de 23° y una máxima de 39°. En Huesca, se calcula que los valores oscilarán entre los 22° y los 37° y en Teruel, se prevén cifras entre los 19° y los 37°. Mañana las temperaturas ascenderán todavía más. La Aemet confía en que comiencen a descender durante el próximo fin de semana, pero aún es pronto para asegurarlo.

Plan por alerta roja

Debido a la posibilidad de que la capital aragonesa llegue a los 40 grados este fin de semana, y suba los 41° el lunes y el martes, el Ayuntamiento de Zaragoza ha activado este viernes la alerta por ola de calor.

El abanico es una herramienta indispensable para muchas personas estos días. Toni Galán

Como en ocasiones anteriores, se reduce el precio de la entrada individual a las piscinas municipales: de 4 euros a 2,5€ en el caso de los adultos, de 2,70€ a 2€ para los menores de edad y de 2,60€ a 2€ cuando se trate de mayores de 65 años.

Además, se activan todos los servicios municipales implicados en la detección de personas en riesgo para su atención, valoración, tratamiento o ingreso en los lugares adecuados. Desde la Oficina del Mayor, los servicios sociales comunitarios y el servicio de teleasistencia municipal se va a informar a los usuarios de todas las recomendaciones. Estas son: beber agua incluso sin tener sed, evitar las bebidas alcohólicas, consultar con el médico en caso de estar bajo medicación, evitar las comidas pesadas, usar ropa ligera, aplicar crema protectora con factor de protección mayor de 15 antes de exponerse al sol, mantener las persianas bajadas, no hacer ejercicio en las horas de máximo calor y no dejar a niños, ancianos o animales en el coche con la ventana cerrada.

El Albergue Municipal también tomará medidas para garantizar el alojamiento y la correcta hidratación de los usuarios, y les trasladará las recomendaciones para evitar riesgos.

Alerta roja por riesgo de incendios

La Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal ha establecido este viernes el nivel de alerta rojo de peligro de incendios forestales en la depresión del Jalón, Javalambre, Jiloca-Gallocanta, la muela de Alcubierre y las sierras ibéricas centrales: un total de 182 municipios. El resto de la Comunidad permanece en alerta naranja, riesgo alto.

En los lugares con alerta roja, queda prohibido encender fuegos en espacios abiertos y se suspende temporalmente cualquier autorización para uso de fuego. Tampoco se puede encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluso en espacios habilitados para ello). Además, se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal si la resolución no ha previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en este nivel de alerta.

En los montes y las áreas que los rodeen por menos de 400 metros se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas. A excepción del uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria entre las 12.00 y las 18.00, las labores de cosecha y empacado de cereal mientras no se haga entre las 14.00 y las 18.00, la utilización de maquinaria agrícola para la siega o recogida de cultivos forrajeros en verde, y las actuaciones de reparación urgente para restablecer servicios básicos.