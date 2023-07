Zaragoza afronta en alerta naranja el día más caluroso del verano y se esperan 43 grados

Puede ser el día más caluroso de lo que llevamos de verano, con temperaturas que pueden alcanzar los 43ºC, según datos de la Aemet en Aragón. También existe riesgo de tormentas en la mitad norte de la Comunidad.

Se trataría de un episodio parecido al del pasado martes, cuando también se superaron los 40ºC. El papel del viento será vital, pues de él depende que se alcance finalmente esa máxima. Si el cierzo que está previsto sobre las 21.30 comienza a soplar antes, es posible que no se llegue a ese pico. Por otro lado, si el viento cálido proveniente del suroeste, conocido como fagoño, alcanza la capital aragonesa, pueden vivirse temperaturas similares a las de hace ocho años, cuando se alcanzó el récord histórico de 44,5ºC. No obstante, desde la Aemet, aseguran que no se calculan temperaturas tan altas como hace unos días, cuando se preveían hasta 46ºC. El fagoño sí soplará moderadamente en el Sistema Ibérico.

Además, del calor, hay que estar pendientes del cielo. En la provincia de Huesca hay riesgo de tormentas durante la tarde. El contraste entre el aire cálido y el frío puede provocar reventones y fuertes rachas de viento.

Está activada la alerta naranja por calor en casi toda la Comunidad, en la ribera del Ebro de Zaragoza, el sur de Huesca y el Bajo Aragón de Teruel es roja. Además, hay alerta amarilla por tormentas en la provincia de Huesca y la ibérica zaragozana.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado el Plan de Protección Civil por alerta naranja. Las piscinas municipales han reducido su precio: la entrada adulta pasa de 4€ a 2,50, los menores pagan 2€ en lugar de 2,70 y los mayores de 65 también 2€ en lugar de 2,60. Además, los voluntarios de Protección Civil van a vigilar parques y espacios abiertos, y los servicios sociales informarán de las precauciones a las personas mayores y vulnerables.

Dichas precauciones incluyen beber agua incluso sin tener sed, evitar comidas calientes o pesadas, usar ropa ligera de colores claros y preferiblemente de algodón, llevar gorra, y usar crema protectora con factor de protección mayor de 15 media hora antes de exponerse al sol. También recomiendan mantener las persianas bajadas durante el día y aprovechar para ventilar por la noche, cuando las temperaturas bajan. Además, se recomienda planear actividades en la mañana o en el atardecer y no realizar actividades físicas cuando hace mucho calor. Se recalca la importancia de no dejar niños, ancianos o mascotas en coches con las ventanas cerradas.