José Luis Ansó, presidente de AECC Aragón: "Preocupan las nuevas formas de consumo de tabaco"

José Luis Ansó (Tauste, Zaragoza, 1948) es licenciado en Sociología por la Universidad de París y por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2016 preside la Junta Provincial de Zaragoza de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y, desde el año pasado, presidente en Aragón.

Ha sido profesor de Sociología en la Facultad de Empresariales y profesor asociado de Sociología en la Escuela Universitaria de Estudios Sociales de la Universidad de Zaragoza. En la Administración autonómica ha trabajado como técnico en varios departamentos del Gobierno de Aragón y como asesor en el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA).

Nació en el municipio cincovillés de Tauste. ¿Cuánto tiempo vivió allí y qué recuerdos tiene de esos años de infancia?

Viví en Tauste hasta los 13 años, con gratos recuerdos de la infancia, especialmente las cosas que hacíamos en la cuadrilla de amigos: ir a nadar a las acequias (sin permiso de los padres, por supuesto), ir a los barrancos a pelearnos...

Eran otros tiempos, desde luego...

A los 13 decidí ir al Seminario de Zaragoza, donde terminé el bachillerato, estudié filosofía y teología. Al abandonar el Seminario, me fui a estudiar Sociología a París, ya que esta carrera no estaba en ninguna universidad española.

¿Su familia podía permitirse enviarlo a estudiar a Francia en aquellos años o tuvo alguna beca?

Ni familia ni beca. Hice mi carrera trabajando de lo que salía. Trabajé en el verano para poder irme a París y matricularme; enseguida se me acabó el dinero y me puse a trabajar. Yo estuve en la Cité Universitaire, era el año 1969 y era relativamente fácil encontrar trabajos esporádicos para estudiantes.

El cambio de vida de Zaragoza a París sería tremendo en 1969.

El cambio de Zaragoza a París fue realmente enorme. Era el post-Mayo del 68 y París estaba en ebullición: muchísima creatividad, muchísimos debates, muchísimas ideas, en todos los ámbitos, no solamente en el político, sino en cine, en literatura, en filosofía...

¿A lo largo de su vida le ha tocado vivir de cerca el cáncer?

No, por suerte no he visto de cerca lo que supone tener cáncer.

¿Cómo llegó a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)?

Entré en contacto con la asociación en 2013, por medio del gerente, que me pidió formar parte de la Junta Provincial como vocal, en un momento de profundo cambio en la AECC, de modernización y ampliación a los diferentes sectores de la sociedad, llevado a cabo por la anterior presidenta, Lucía Calderón. Desde 2016 soy el presidente de la Junta Provincial de Zaragoza y, desde el año pasado, representante autonómico.

"La percepción del cáncer ha evolucionado mucho. Antes se le tenía un miedo atroz, era sinónimo de muerte segura y se evitaba llamar esa enfermedad abiertamente por su nombre"

​

​"Ahora, sin embargo, aunque se le continúa teniendo miedo, lo que es completamente lógico, la percepción social es otra: se le llama por su nombre sin tapujos, cáncer"

¿Cree que ha cambiado la visión de la enfermedad desde que se empezaba a hablar de ella?

La percepción del cáncer ha evolucionado mucho. Antes se le tenía un miedo atroz, era sinónimo de muerte segura y se evitaba llamar esa enfermedad abiertamente por su nombre. Ahora, sin embargo, aunque se le continúa teniendo miedo, lo que es completamente lógico, la percepción social es otra: se le llama por su nombre sin tapujos, cáncer, y los grandes y rápidos avances en investigación nos han aportado una mayor esperanza en la supervivencia, la certeza de que el cáncer, en muchos casos, puede ser vencido. Estamos aprendiendo, y tenemos que acostumbrarnos a ello, a convivir con el cáncer, con todo lo que esto conlleva, especialmente la incertidumbre.

Este pasado 1 de agosto se celebró el Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón. ¿Sigue siendo una de las formas más agresivas de la enfermedad?

Es la primer causa de mortalidad en hombres y la tercera en mujeres. En Aragón murieron de cáncer de pulmón 765 personas en 2022. En cuanto a diagnósticos, se detectaron 906 nuevos casos de cáncer de pulmón en Aragón, según el Observatorio contra el cáncer de nuestra asociación, siendo este tipo de cáncer el segundo en incidencia para ambos sexos, con una supervivencia media del 15% a los 5 años del diagnóstico. Es un cáncer muy agresivo y que normalmente se detecta tardíamente. La esperanza siempre viene por la investigación y se está avanzando considerablemente. Existe, por ejemplo, un programa piloto de cribado denominado 'Cassandra' destinado a la población de riesgo, personas fumadoras y exfumadoras entre 50 y 75 años, que se ha puesto en marcha en 14 comunidades autónomas y que ha dado muy buenos resultados en los países en los que se ha ensayado, mejorando la supervivencia.

"El consumo de tabaco está directamente relacionado con 1 de cada 3 casos de cáncer. Respecto al perfil, existe y bastante definido: hombre, fumador y mayor de 60 años"

¿Cuál es la principal causa y qué probabilidades se tienen de padecerlo si se es fumador?

Está demostrado que el consumo de tabaco está directamente ligado al cáncer de pulmón: es el responsable del 82% de los casos además de diferentes patologías pulmonares y respiratorias. Pero el consumo de tabaco va más allá, ya que es está directamente relacionado con 1 de cada 3 casos de cáncer. Respecto al perfil, existe y bastante definido: hombre, fumador y mayor de 60 años.

¿El verano es una época en la que aumenta el consumo de tabaco o se producen más recaídas para quienes les resulta más difícil separarlo de las reuniones sociales?

Efectivamente. El tabaco es un hábito social y durante el verano este hábito aumenta. Además, nos preocupa el fomento, por parte de la industria tabacalera, de las nuevas formas de consumo de tabaco, como vapers y cachimbas, y su difusión a través de las redes sociales y un número importante de 'influencers' y 'gamers'.

Ya ha dejado de estar prohibido fumar en las terrazas de los bares. ¿Por qué con la pandemia de covid se tomó esta decisión y con el riesgo de cáncer no se considera necesario?

Sin lugar a dudas debería mantenerse la prohibición de fumar en las terrazas. Gracias a las normas del covid se había conseguido evitar el tabaco en lugares de ocio donde no solo hay adultos, sino también muchos niños y jóvenes, así como en instalaciones deportivas al aire libre. Creemos que ha sido un error no crear una normativa que diese continuidad a dicha prohibición, no solo por la salud de los fumadores sino por la salud de todos los clientes y trabajadores, ya que se convierten en fumadores pasivos. El tabaco causa una muerte cada 11 minutos en nuestro país, no solo por cáncer, sino también por otras enfermedades respiratorias y del corazón.

"Pensar que las nuevas formas de consumo de tabaco son menos perjudiciales para la salud es un grave y enorme error; no hay ninguna evidencia científica detrás de esa afirmación"



"​Los nuevos dispositivos de 'tabaco calentado' producen aerosoles que contienen nicotina y otras sustancias químicas, como diacetilo, sustancia vinculada a una enfermedad grave de los pulmones, o metales pesados como níquel, estaño y plomo; también contienen el doble o la triple cantidad de acenafteno que el tabaco convencional, un compuesto químico que es muy cancerígeno"

​

En el mercado del tabaco se han empezado a comercializar nuevos productos. ¿Qué es el 'Producto de tabaco de riesgo modificado'? ¿Qué diferencias hay en sus efectos sobre la salud?

Un gran segmento del mercado tabacalero se enfoca actualmente hacia dispositivos que calientan el tabaco sin quemarlo. La estrategia comunicativa y de marketing de la industria tabacalera está actualmente orientada hacia un 'futuro sin humo', es decir a la venta de dispositivos sin humo. Pensar que las nuevas formas de consumo de tabaco son menos perjudiciales para la salud es un grave y enorme error; no hay ninguna evidencia científica detrás de esa afirmación. Los nuevos dispositivos de 'tabaco calentado' producen aerosoles que contienen nicotina y otras sustancias químicas, como diacetilo, sustancia vinculada a una enfermedad grave de los pulmones, o metales pesados como níquel, estaño y plomo; también contienen el doble o la triple cantidad de acenafteno que el tabaco convencional, un compuesto químico que es muy cancerígeno

¿Coincide con las encuestas que apuntan a los vapeadores y dispositivos electrónicos como una puerta de entrada al consumo de tabaco?

En efecto, los jóvenes que fuman tabaco calentado pueden tener más probabilidades de fumar cigarrillos en el futuro y es falso que usar estos elementos ayuden a dejar el tabaco, ya que, en muchos casos, refuerza el hábito de fumar. De hecho, la industria del tabaco está usando estrategias de marketing para el uso de estos elementos lo que supone una "puerta de entrada" al consumo de tabaco entre los más jóvenes. Es importante resaltar que más de la mitad de jóvenes (53%) opina que vapear es mejor, ya que no deja malos olores; la mitad (51%) piensa que es más fácil dejar de fumar con el vapeo, mientras que el casi 4 de cada 10 (38%) opinan que fumar es una buena forma de compartir experiencias con amigos. Me gustaría además recalcar un dato alarmante: casi 6 de cada 10 (57%) de los jóvenes encuestados opinan que fumar está de moda, ya que lo hacen los los 'influencers', 'gamers' y actores.

¿Desde la asociación se han planteado alguna estrategia especial o saben qué puede fallar para que no llegue el mensaje a los jóvenes, mientras sí que lo han hecho otros como la comida saludable o practicar ejercicio?

Sí, estamos trabajando para llegar al público joven, de hecho, 9 de cada 10 jóvenes (91%) de entre 16 y 21 años han estado expuestos al tabaco tradicional como a nuevas formas de inhalación, a través de medios sociales o plataformas. Por ello, se está implantando una estrategia directamente enfocada a jóvenes que comenzó con la organización, junto a otras entidades, como el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo o la European Cancer League, de la ECTOH (European Conference on Tobacco or Health), un congreso donde trabajamos con jóvenes para conseguir el enfoque adecuado y llegar a a ese colectivo con mensajes pertinentes.

"En España la inversión en investigación oncológica es muy baja comparada con otros países. Debemos apoyar decididamente a nuestros profesionales, ya que tenemos grandes investigadores. Sus condiciones laborales actuales deben cambiar para poder retener el talento dignamente"

Tras la pandemia de covid, ¿se ha mantenido la apuesta por la investigación sanitaria o se ha perdido el sentimiento de urgencia por apoyarla?

El covid ha demostrado y ratificado que la investigación es imprescindible y que, si trabajamos todos unidos conseguiremos todo lo que nos propongamos. Es cierto que la investigación oncológica conlleva un proceso mas largo y lento, dado que son cientos de tipos de cánceres y se tiene que trabajar paso a paso desde la investigación básica a la clínica. Pero sin lugar a duda todos juntos lo conseguiremos.

La apuesta de la aecc por la investigación es inequívoca. Por medio de nuestra Fundación Científica, actualmente tenemos comprometidos 104 millones de euros en 565 ayudas en desarrollo y la participación de más de 1.000 investigadores. En la Asociación Española Contra el Cáncer tenemos una meta clara: 2030 tiene que ser el año en el que alcancemos una supervivencia en cáncer del 70%.

¿Qué tipo de apoyo se necesita, tanto desde el punto de la investigación como de las asociaciones como la suya?

Lo primero que necesitamos es un plan nacional de investigación en cáncer. En España la inversión en investigación oncológica es muy baja comparada con otros países. Debemos apoyar decididamente a nuestros profesionales, ya que tenemos grandes investigadores. Sus condiciones laborales actuales deben cambiar para poder retener el talento dignamente. Con ese plan nacional y el apoyo de toda la sociedad conseguiremos avanzar de manera muy significativa.