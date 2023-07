Una investigación aragonesa revela un nuevo mecanismo de comunicación entre células tumorales

Científicos del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IISA) y de la Universidad de Zaragoza han desarrollado un estudio pionero, centrado en tumores cerebrales de bajo grado, por el que han descubierto un nuevo mecanismo de comunicación entre células tumorales cerebrales a través de “esferosomas” y que puede servir para buscar un tratamiento dirigido.

Mediante el empleo de microscopia electrónica, los investigadores han identificado que los gliomas de bajo grado emplean unas vesículas que se conocen como esferosomas, que "se producen en las células tumorales y se liberan al medio extracelular para trasportar información a las células vecinas o a otras células lejanas a través de los vasos", como explica la directora del equipo, Concha Junquera, catedrática de Biología de la Universidad de Zaragoza e investigadora del IIS Aragón.

Aunque las vesículas extracelulares más estudiadas son los exosomas, este equipo ha encontrado que los esferosomas son más habituales en estos tumores cerebrales y ha podido describir con mucho detalle su origen y cómo se producen, "muy distinto" a los exosomas.

“Los esferosomas tienen diferente origen y biogénesis que los exosomas hallados en otros tumores y presumiblemente transportan diferentes moléculas, es decir, diferente contenido o información, lo que sugiere que desempeñan funciones distintas en la progresión de estos tumores cerebrales”, como explica Marta Baselga, primera firmante del trabajo.

Este estudio además reveló la presencia de una estructura celular, el cilio primario en los gliomas de bajo grado, una estructura que funciona como una antena y desempeña un papel importante en la detección y transmisión de señales oncogénicas, lo que la convierte en una prometedora diana terapéutica.

Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo del Servicio General de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Zaragoza y está financiado por la XIII Beca FERO, Proyectos líneas prioritarias y de carácter multidisciplinar del Gobierno de Aragón y por la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón (Aspanoa).

Con el título "Spheresomes are the main extracellular vesicles in low-grade gliomas", el estudio está firmado por Baselga M, Iruzubieta P, Castiella T, Monzón M, Monleón E, Berga C, Schuhmacher AJ y Junquera C. y ha sido publicado en la revista Sientific Reports.