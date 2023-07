Abstención electoral en Aragón: cómo puede afectar a los partidos una baja participación

Los españoles estamos llamados a votar por segunda vez este año. El 23 de julio, el paso por las urnas servirá para elegir a los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado y, en último término, al nuevo Presidente del Gobierno. De ahí que los partidos políticos hayan puesto toda la carne en el asador para movilizar a sus votantes y evitar uno de los mayores peligros de una jornada electoral en pleno mes de julio: la abstención. En todas las elecciones generales la participación en España nunca ha bajado del 65%. Los comicios con más abstención fueron los celebrados a finales de 2019. Una repetición electoral en la que ganó el candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

Las previsiones apuntan a que unas elecciones en pleno verano también supondrán un elevada abstención porque muchos ciudadanos ya tienen organizados sus planes de vacaciones con estancias que no se pueden cancelar. De ahí que se haya multiplicado el voto por correo como solución para no tener que ir al colegio electoral. Para este 23 de julio, el sufragio a distancia ha alcanzado cifras de 36% con cerca de 2,6 millones de solicitudes.

Abstención en las elecciones generales y resultados

Tradicionalmente, la poca movilización ha beneficiado al PP: en 2016 ganó con una abstención de más del 30% y en el año 2.000 también se llevó la victoria electoral con un dato de movilización menor al 69%. Esta es la evolución histórica de la abastención y los resultados en unas generales desde 1979:

Marzo 1979 . Abstención 31,9%. Victoria electoral: UCD

. Abstención 31,9%. Victoria electoral: UCD ​Octubre 1982: Abstención 20,03%. Victoria electoral: PSOE

Abstención 20,03%. Victoria electoral: PSOE ​Junio 1986: Abstención 29%. Victoria electoral: PSOE

Abstención 29%. Victoria electoral: PSOE ​Octubre 1989 : Abstención 30%. Victoria electoral: PSOE

: Abstención 30%. Victoria electoral: PSOE ​Junio 1993: Abstención 23,06%. Victoria electoral: PSIE

Abstención 23,06%. Victoria electoral: PSIE ​Marzo 1996: Abstención 29,92%. Victoria electoral: PP

Abstención 29,92%. Victoria electoral: PP ​​Marzo 2000 : Abstención 30%. Victoria electoral: PP

: Abstención 30%. Victoria electoral: PP Marzo 2004: Abstención 22,74%. Victoria electoral: PSOE

Abstención 22,74%. Victoria electoral: PSOE ​ Marzo 2008: Abstención 25,65%. Victoria electoral: PSOE

Abstención 25,65%. Victoria electoral: PSOE ​ Noviembre 2011: Abstención 28,29%. Victoria electoral: PP

Abstención 28,29%. Victoria electoral: PP ​Diciembre 2015 : Abstención 26,8%. Victoria electoral: PP

: Abstención 26,8%. Victoria electoral: PP ​Junio 2016 : Abstención 30,17%. Victoria electoral: PP

: Abstención 30,17%. Victoria electoral: PP ​Abril 2019: Abstención 24,25%. Victoria electoral: PSOE

Abstención 24,25%. Victoria electoral: PSOE ​Noviembre 2019: Abstención 33,77%. Victoria electoral: PSOE

Qué es la abstención y a qué partido favorece

Según la ciencia política, una abstención elevada no es buena señal para la Democracia pero no afecta a la distribución del voto. Si un gran número de electores no ejerce su derecho constitucional significa que hay desafección por las propuestas de los partidos y que no convence ninguna opción política. La abstención normalmente favorece a los partidos mayoritarios si los pronósticos están reñidos, porque hace de filtro para quienes no creen en el sistema o eligen permanecer al margen de la jornada.

La abstención afecta especialmente a los electores más jóvenes, según explica Rafael Vázquez, profesor de Teoría Política en la Universidad de Granada a Efe. El voto joven será decisivo estas elecciones por los resultados "ajustados" que parece que obtendrán los bloques de izquierda y derecha "aunque solo si van a votar". "Somos un país muy envejecido y, además de tener pocos jóvenes, participan poco en política", aconcluye.

¿A quién beneficia y perjudica la abstención?

El sistema de cálculo proporcional utilizado en el sistema electoral español es la ley d'Hont, que establece para obtener un escaño los partidos necesitan tener al menos un 3% de los votos válidos emitidos en cada circunscripción. Según esta ley, las abstenciones de aquellos ciudadanos que no han acudido a votar no influyen en el recuento de votos. Esto supone que los ciudadanos que no han ejercido su derecho al voto no favorecen ni perjudican a ningún partido con su abstención.