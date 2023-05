¿Qué pasa si no voto en las elecciones generales o voto en blanco? ¿A qué partido beneficio?

Pasada la cita del 28 de mayo, llega la del 23 de julio. Prácticamente no hay pausa entre estos dos encuentros electorales para la población española; si para los comicios municipales y autonómicos había algunas excepciones regionales, por haberse celebrado elecciones recientemente, ahora la convocatoria es general, con la presidencia del Gobierno en juego.

La decisión de Pedro Sánchez, situar la fecha de elecciones generales en mitad del verano, ya ha generado controversia. A estas alturas de juego no es poca la gente que ya tiene armados sus planes de vacaciones, con desplazamientos y estancias pagadas que no se pueden cancelar sin perder bastante dinero. Es un factor muy importante, ya que el derecho al descanso tras un año entero de trabajo es sagrado, y no faltará quien diga que no piensa cancelar sus planes por las elecciones. La abstención se adivina bastante superior a la del pasado domingo 28 de mayo.

Este hecho dibujará un escenario con nuevas variables, aunque las alternativas de cada cita con las urnas son similares. Hay quien tiene su voto muy claro, otros permanecen indecisos hasta el final pero no dudan acerca de ir a votar, y otros también están convencidos acerca de su elección: ninguno de los candidatos se ajusta a lo que buscan. En esa situación, la duda está en ir o no ir a votar. Es un derecho y también un deber moral, pero obviamente hay un amplio grupo de personas con derecho a voto que eligen no ejercerlo.

Diferencias entre abstención, voto nulo o en blanco

Estas tres opciones benefician de un modo más o menos directo a los partidos mayoritarios, ya que reducen las posibilidades de los minoritarios de lograr un número de votos suficiente para tener eco en los foros de decisión. Si en las próximas elecciones tienen como resultado un alta abstención no es una buena señal. Es un mensaje muy claro para los candidatos: nada de lo que proponen convence a los ciudadanos que prefieren quedar en casa o seguir con sus destinos vacacionales. No votar no tiene un efecto directo sobre el resultado, ya que no hay votos que computar, pero normalmente favorece a los partidos mayoritarios si los pronósticos están reñidos, porque hace de filtro para quienes no creen en el sistema o eligen permanecer al margen de la jornada, incluso como espectadores.

En cambio, el voto nulo se asocia al error de forma, intencional o no. Puede ser una papeleta con mensajes redactados a mano, con nombres tachados o más candidatos señalados de los debidos o incluso se pueden introducir objetos como algún trozo de comida, como pasó en las elecciones anterior donde aparecieron rodajas de chorizo en el interior de un sobre. El voto cuenta como emitido en cuanto a participación, pero al ser nulo no computa para el reparto de escaños.

Cómo votar en blanco y qué significa

Votar en blanco se trata de un acto democrático, de apoyo al sistema, pero con la opción de no elegir un partido u otro. Es un voto totalmente válido y sí entra en el cómputo del recuento, aunque su incidencia se limita a subir ligeramente el número de votos necesarios para obtener representantes. No tiene efecto práctico en localidades de pequeño o mediano tamaño en cuanto al censo electoral. Para votar en blanco se puede no introducir una papeleta o emitir un voto a favor de una candidatura legalmente retirada, por ejemplo.

