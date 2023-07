Hasta qué hora se puede votar el domingo: los horarios de los colegios electorales

En la jornada de reflexión previa al día de las elecciones generales en España no valen las acciones de campaña. Sí, hay quien se las salta, pero lo normal es cumplir con esa tradición, teniendo en cuenta que a esas alturas casi todo el mundo tiene claro su voto y, en caso de que no sea así, difícilmente va a influir en la decisión una última frase lapidaria. Durante las dos últimas semanas se ha jugado limpio, algo manchado y bastante sucio; no extraña, aunque siga sin ser lo más correcto, que se baje al barro en los mítines y debates, cada cual con sus formas: no todos son iguales, afortunadamente.

La suerte está echada y el mensaje del sábado que da paso a las urnas del domingo es siempre el mismo: hay que ir a votar. La abstención implica no implicarse, y para poder tener argumentos de queja o aplauso ante el próximo gobierno es bueno saber que has hecho lo posible para apoyarlo o, en su defecto, tratar de que se quedase en la oposición.

El horario de las votaciones de las elecciones generales 2023

Los colegios electorales abren este domingo a las 9.00. Un rato antes habrá quedado conformada la mesa, con un presidente y dos vocales, quedando liberados los suplentes convocados para esos tres puestos. Una vez delimitadas las tareas, y superado el aluvión inicial de los votantes más madrugadores, la jornada se extenderá durante buena parte del día.

Los colegios no cierran a la hora de la comida, aunque lógicamente son esas horas centrales de la jornada las que registran menor actividad. Por eso mismo, también hay menos colas, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé altas temperaturas en todo el territorio de Aragón, aunque habrá nubes en el cielo. Las máximas, con humedad alta además, las marcarán Belchite (40 grados) Caspe (39), Zaragoza y Teruel (38) y Alcañiz (37).

La jornada concluye a las 20.00 en lo que se refiere a los votos. Cuando llegue esa hora, el acceso a los votantes se cerrará. Sin embargo, si quedasen en el local electoral o el mismo acceso personas que todavía no hubiesen votado, la mesa les dejará votar y no permitirá que lo haga nadie más, según apunta la normativa electoral que recoge la guía oficial publicada por el Gobierno de España para esta cita, a la que están convocados 37.466.432 votantes.