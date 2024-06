¿Qué pasa si no voto en estas elecciones europeas? ¿A qué partido beneficio?

El planteamiento de la población española ante la llamada de las urnas es una cuestión individual, sobre todo con las casi cinco décadas de consolidación democrática. Hay quien se lo toma como una fiesta, otros van a votar para apoyar a sus colores, otros para frenar los colores ajenos, y otros se quejan de todo y votan por castigo a opciones que no son relevantes ni siquiera para ellos. También se contempla votar en blanco, la protesta más elegante cuando ninguna candidatura convence, o no acercarse al colegio electoral para sumarse a las filas de la abstención.

Con esta opción de no votar siempre hay un trasfondo polémico. La masa de votantes más veterana, o la más responsable, recuerda que España vivió hace poco una dictadura, con elecciones de candidaturas únicas, y que votar es un derecho adquirido por el que muchas personas sufrieron y pelearon. Otros creen que ir ante la urna y votar en blanco es un gesto inútil, irrelevante o un mero postureo. Matemáticamente, esto último no es cierto, pero hay quien lo prefiere a la incomparecencia o a groserías como meter una rodaja de chorizo en el sobre, para mostrar la repulsa hacia el sistema.

Diferencias entre abstención, voto nulo o en blanco

Estas tres opciones benefician de un modo más o menos directo a los partidos mayoritarios, ya que reducen las posibilidades de los minoritarios de lograr un número de votos suficiente para tener eco en los foros de decisión. Si en las próximas elecciones tienen como resultado un alta abstención no es una buena señal. Es un mensaje muy claro para los candidatos: nada de lo que proponen convence a los ciudadanos que prefieren quedar en casa o seguir con sus destinos vacacionales.

No votar no tiene un efecto directo sobre el resultado, ya que no hay votos que computar, pero normalmente favorece a los partidos mayoritarios si los pronósticos están reñidos, porque hace de filtro para quienes no creen en el sistema o eligen permanecer al margen de la jornada, incluso como espectadores.

En cambio, el voto nulo se asocia al error de forma, intencional o no. El voto cuenta como emitido en cuanto a participación, pero al ser nulo no computa para el reparto de escaños.

Cómo votar en blanco y qué significa

Votar en blanco se trata de un acto democrático, de apoyo al sistema, pero con la opción de no elegir un partido u otro. Es un voto totalmente válido y sí entra en el cómputo del recuento, aunque su incidencia se limita a subir ligeramente el número de votos necesarios para obtener representantes. No tiene efecto práctico en localidades de pequeño o mediano tamaño en cuanto al censo electoral. Para votar en blanco se puede no introducir una papeleta o emitir un voto a favor de una candidatura legalmente retirada, por ejemplo.

Últimas noticias sobre las elecciones europeas.