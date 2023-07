Pedro Fernández (Vox): "Las mujeres estarán encantadas de que deroguemos leyes que les perjudican"

¿Vox facilitará un Gobierno del PP para que haya un cambio?

Vox tiene ahora mismo un pacto con los españoles, que es derogar a Sánchez y sus políticas. Hay que respetar a los votantes y una vez se manifiesten, el 24 de julio se podrán plantear todos los escenarios con los datos definitivos. No voy a entrar en ciencia ficción.

¿De qué dependerá su respaldo a un gobierno del PP tras el 23-J?

Es lo que le he dicho antes, hay que esperar a los resultados.

¿Qué le parece que Feijóo pida la abstención al PSOE para no tener que depender de Vox y al mismo tiempo requiera su apoyo para amarrar las autonomías?

El problema del PP es que no sabemos con cuál de todos tenemos que hablar, si con el de Azcón, el de López Miras, el de Moreno o el de Feijóo. Cada uno plantea una estrategia en su relación con Vox y no sabemos a qué atenernos.

Las alianzas PP-Vox han dado vida al PSOE en las encuestas. ¿La mayoría absoluta de las derechas puede correr peligro?

No estoy de acuerdo con eso. De hecho, esos acuerdos nos han reforzado como alternativa seria y partido que quiere cambiar las cosas. Eso no se refleja en las encuestas que se publican, pero sí se demuestran las encuestas del día a día, que son los actos de Santiago Abascal. Y el de Zaragoza, estuvo a reventar.

El trasvase influye en el voto del 54% de los aragoneses. ¿Les preocupa que les penalice?

No nos preocupa porque es una posición que mantenemos desde 2019. Ese año, en abril obtuvimos 24 diputados y unos meses después aumentamos a 52. Creemos en un plan hidrológico nacional para evitar las guerras entre territorios por el agua, con la interconexión de las principales cuencas, en plural, para que la gestión sea más eficaz. Y siempre teniendo en cuenta primero las necesidades del territorio que cede agua y el que reciba justifique esa necesidad. Y por encima, el respeto medioambiental del cauce, para que haya un caudal mínimo.

¿Cuál es su principal aportación para combatir la despoblación?

Hay que aumentar exponencialmente la inversión en infraestructuras con un plan serio y contundente. Y, desde luego, lo que no puede hacerse es destinar dinero a las cositas de Bildu y a Esquerra para seguir destruyendo España.

Entrevista al candidato de Vox en las elecciones del 23-J

¿Qué inversión priorizaría para la provincia?

Un aeropuerto internacional para Zaragoza. Parece mentira que sea la cuarta capital por población y no lo tenga.

Pero no es una cuestión de infraestructura sino de conexiones. La terminal se hizo para acoger muchos más viajeros de los que tiene.

Sí, por supuesto, habrá que fomentar que las compañías puedan establecer destinos internacionales. Pero es una cuestión de inversión para tener la capacidad de fletar los vuelos que consideren oportunos según sus capacidades. Si se hace, va a mejorar la llegada de inversores para desarrollar otros sectores económicos y no quedarnos solo en la logística.

¿Cómo casa un ambicioso plan de inversiones con la masiva rebaja fiscal que plantean?

La rebaja fiscal debe ir acompañada por una racionalización del gasto. Las rebajas fiscales hacen que los aragoneses tengan más dinero en el bolsillo. ¿Para qué? Para ahorrar, que es bueno para la economía del país, o para gastarlo e integrarlo de nuevo en el ciclo económico. Y cuanta más actividad económica habrá más recaudación de impuestos.

Defensa de los trasvases: "Es una posición que mantenemos desde 2019 y aumentamos diputados"

¿En qué descansa su apuesta por Zaragoza?

Por un lado, la recuperación de las libertades. La libertad de los padres para educar a sus hijos como consideren oportuno.

¿Ahora no la tenemos?

No, porque la ley de Educación castiga a la educación concertada y privada. Hay que dejar en manos de los padres la elección de centro. Y eso se ha perdido, como la libertad económica para que cada ciudadano pueda gestionar su patrimonio como considere oportuno. Y me va a preguntar ahora, ¿no hay libertad económica?

Sí, se lo iba preguntar.

Se acaba de publicar un estudio de la CEOE en el que se concluye que España es el país con menor libertad económica de la UE y de la OCDE. Y se ha arruinado prosperidad de los jóvenes al obligarles a aceptar contratos precarios. Tengo más, hay abandono de la seguridad y las políticas sociales de las que presume la izquierda son ficticias. Solo uno de cada tres aragoneses que tiene reconocido el ingreso mínimo vital lo percibe y eso que era el programa estrella de la coalición

Proponen derogar las leyes del aborto, de igualdad y violencia de género. ¿No temen perder voto femenino?

La proposición de derogar esas leyes no es pensando en si el voto femenino nos va o no a dejar de votar, sino en que atacan libertades y derechos fundamentales. El voto femenino estará encantado de que deroguemos leyes que les están perjudicando, como la del ley del ‘solo sí es sí’, que beneficia a pederastas y a violadores y agresores sexuales.

Despoblación: "Hay que aumentar exponencialmente las inversiones con un plan de infraestructuras serio y contundente"

Dice que estas leyes van contra las mujeres, pero el aborto es un derecho que pueden ejercer o no.

¿Y el derecho del no nacido? No hay nadie que lo defienda y nosotros decimos que se le proteja. No se puede dejar esa decisión solo a una persona que se atribuye un derecho a quitar una vida.

Leyendo su programa parece que no haya un problema de igualdad. ¿Lo sostiene?

Indudablemente, no hay igualdad entre hombres y mujeres, pero no por los techos de cristal que dice la izquierda, consecuencia de años y años de que el hombre ha primado sobre la mujer en derechos. No, me refiero a que de alguna manera se ha querido solventar determinadas situaciones yéndose al otro extremo. No se pueden defender o regular la defensa de derechos a costa de vulnerar derechos fundamentales de otros.

¿Qué derechos fundamentales se han violado?

La presunción de inocencia de los hombres.

Defienden la reversión de competencias autonómicas, pero han entrado en tres gobiernos. ¿Cómo se explica?

Lo reclamamos desde el principio porque los servicios que se prestan, como se ve claramente en educación y sanidad, son deficientes absolutamente. El hecho de que entremos en los parlamentos autonómicos es para defender eso, que esas competencias pasen al Estado.

Y también quieren acabar con el Estado de las autonomías.

Planteamos su eliminación, pero como hace una falta una reforma constitucional que ahora mismo no se puede producir, vayamos a lo que sí se puede, la recuperación de competencias.

Reversión de competencias: "Los servicios que prestan las autonomías, como se ve en educación y sanidad, son deficientes. Entramos en los parlamentos para defender su reversión"

¿Cómo va la negociación del acuerdo PP-Vox en Aragón?

Eso tendría que preguntárselo a mi compañero que lleva la negociación, yo soy candidato de Vox por Zaragoza al Congreso.

¿Cree que la cesión de la Presidencia de las Cortes a su compañera Marta Fernández facilitará el entendimiento con el PP?

Me está haciendo la pregunta de otra manera. Eso depende de mis compañeros en las Cortes y a ellos es a quienes tiene que preguntarles sobre estas cuestiones.

Pero tendrá una opinión.

Me dedico y me tengo que dedicar, porque es mi obligación, a defender los intereses de Zaragoza en el Congreso. La opinión es propia y queda para mí.