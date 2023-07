Iceta, sobre Feijóo: "Te puedes equivocar una vez, cuando te equivocas siete quieres tapar tus carencias"

Las mentiras en campaña, la censura, la violencia machista, la situaciones de Cataluña... Largo y tendido ha hablado el ministro Miquel Iceta, que ha arropado a la candidata al Congreso por Zaragoza, Pilar Alegría, en un encuentro con agentes culturales que se ha celebrado en el Teatro de las Esquinas. Iceta se ha posicionado conta la "censura", "contra lo políticamente correcto", y ha apelado al apoyo, en forma de voto, de los conservadores que también defienden la libertad de expresión.

En su intervención se ha referido a las "inexactitudes" de Alberto Núñez Feijóo. "Te puedes equivocar una vez, cuando te equivocas siete quieres tapar tus carencias y no tienes otro proyecto que quítate tú que me pongo yo para hacer no se qué", ha señalado.

También se ha referido a Santiago Abascal, de Vox, que ha augurado que aumentará la tensión en Cataluña si hay un gobierno de coalición de la derecha y la extrema derecha. Una situación por la que Iceta se ha declarado preocupado. "Superar aquello a muchos nos costó mucho", ha indicado.

Sobre la violencia machista, ha señalado que "no es un tema terminológico", y ha alertado de que "si no llamas a las cosas por su nombre, no serás capaz de resolver el problema".

Los agentes culturales de Zaragoza han propuesto al ministro que impulse un Museo del Cine en Aragón, que se podría ubicar en el Pabellón de España del recinto de la Expo, una propuesta de la que toma nota, pero sin comprometerse del todo.

Alegría ha defendido que en los cinco últimos años el Gobierno ha demostrado la importancia que dan a la cultura, un sector con más de 700.000 trabajadores y que representar el 3,5% del PIB. "Hablar de cultura es hablar de libertad, y hacerlo en estos momentos tiene una mayor importancia cuando en este siglo XXI vemos cómo ciudades y comunidades damos grandes pasos hacia atrás", ha recalcado.

Alegría ha propuesto sacar adelante un Pacto de Estado por la Cultura la próxima legislatura. Ha destacado, como principales logros de la que ahora termina, el estatuto del artista, que ha permitido mejorar las condiciones de los trabajadores".