Alegría afea los pactos de PP y Vox en un acto sin intervención de Lambán

«Todo el pulmón y el corazón del socialismo se ha movilizado en Huesca», dijo ayer la candidata por Zaragoza, Pilar Alegría, quien agradeció a Pedro Sánchez que hiciera un hueco en su apretada agenda en la cumbre de Bruselas «para estar al lado de los aragoneses», y que además hubiera elegido Huesca, a solo seis días de las elecciones. Sin embargo, el único mítin de Sánchez en la Comunidad sirvió para evidenciar una vez más las discrepancias internas.

La prueba más evidente fue que el secretario general del PSOE, Javier Lambán, no intervino en el acto. Sentado en primer fila no ocultó su malestar por no figurar en la terna de invitados a hablar desde la tribuna. No aplaudió al presidente, con quien mantiene serias divergencias, que Lambán no disimula, y ni siquiera se saludaron.

Además de Sánchez, solo se dirigieron al público las números uno al Congreso por Huesca y Zaragoza, Begoña Nasarre y Pilar Alegría. El de Teruel, Herminio Sancho, salió a saludar al final pero sin intervenir.

Pilar Alegría basó su discurso en reprochar a Alberto Núñez Feijóo sus falsedades. Es un líder «que no propone y solo lanza mentiras», afirmó. «Se levanta lanzando bulos y se acuesta diciendo mentiras».

La candidata abogó por desenmascarar a Feijóo y sus mentiras, «la primera presentarse como un político moderado cuando ha cerrado más de 100 acuerdos con Vox y gobierna con ese partido que siembra odio y niega la violencia de género». Y reprochó al PP que siga sin aclarar qué quiere hacer con el trasvase del Ebro, recordando que Aznar puso la primera piedra y Zapatero lo paralizó. «Sabemos los planes de Vox, tenebrosos pero los conocemos, pero qué quiere hacer el PP más allá de esa broma macabra de derogar el sanchismo». La respuesta la dio ella: «destruir el estado de derecho».

Por su parte, Begoña Nasarre, se felicitó de las inversiones «récord» de los últimos cuatro años en Aragón. «Con el gobierno del PP no se veían máquinas en las autovías», dijo, citando el impulso que se le ha dado ahora al ferrocarril de Canfranc, el acceso a Benasque o el cuello de botella del tramo Túnel de Balupor-Fiscal, «que ellos dejaron caducar».

Al mitin asistieron 1.300 personas, que abarrotaron el salón del Hotel Abba Huesca y el recinto exterior. Entre los asistentes estuvo el secretario general de los socialistas aragoneses, quien ocupó un asiento en primera fila pero no tuvo ningún papel en el acto. Javier Lambán llegó acompañado de su número dos, Darío Villagrasa, y de la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.

Durante la intervención de Sánchez, Lambán no aplaudió y se mostró con gesto serio. Al finalizar el mitin, personas cercanas al presidente en funciones del Gobierno de Aragón desvelaron que su malestar se debía a que no había sido invitado a intervenir en el acto electoral, cuando lo habitual es que el secretario general autonómico acompañe a Sánchez en los discursos. Así ocurrió en Cataluña con Salvador Illa y en Valencia con Ximo Puig.

En este caso no fue así. En la agenda de Ferraz para el acto de ayer solo se mencionaba al secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez; la portavoz de la Ejecutiva Federal, ministra de Educación y cabeza de lista por Zaragoza, Pilar Alegría, y la candidata por Huesca, Begoña Nasarre.

Sin embargo, fuentes del PSOE de Huesca desmintieron que no fuera invitado al acto, como se llegó a afirmar desde el entorno de Lambán. El secretario provincial, Fernando Sabés, habló directamente con el número dos de Lambán, Darío Villagrasa, quien confirmó su presencia. Comentaron asimismo que era un acto de los candidatos y que, a pesar de no estar prevista su intervención, sí se le pidió que subiera al escenario a saludar, una oferta que Lambán declinó.