Pedro Fernández: "Llevar calcetines llamativos y desparejados me hace sonreír"

¿De qué hablaría con un perfecto desconocido como el que tiene delante?

Te contesto con una pregunta: ¿Qué crees que perseguimos toda la humanidad, de forma común, sin diferencia alguna?

¿El sentirnos queridos? ¿El amor? ¿No me dirá que el dinero? Ah, bueno, la felicidad, claro.

Me encantaría hablar de felicidad. Con la pandemia todos perdimos la salud, amigos, familiares y la alegría, que es fundamental. El 21 de marzo es el día del síndrome de Down para sensibilizar sobre la integración de estas personas y se celebra poniéndose unos calcetines desparejados y muy llamativos siempre. Desde entonces me los pongo a diario, lo hago en homenaje a esa alegría de vivir que tienen las personas con síndrome de Down.

Entrevista al candidato de Vox en las elecciones del 23-J

Enséñeme.

Verdes y con pelotas de golf. No dejan de ser llamativos. Cuando me visto por la mañana y me miro al espejo, voy con la sonrisa en la boca. Al llegar a los sitios las personas con las que me cruzo también sonríen y es una manera de dar felicidad a los demás. Me parece bonito y me siento mejor.

¿La sonrisa le dura los 15 días de una extenuante campaña?

En el día a día no puedo mantener la sonrisa todo el tiempo, pero los calcetines tienen otra virtud: me sirven de recordatorio y vuelvo a sonreír.

¿Qué refugios encuentra en estos días tan movidos?

Estoy cambiando la rutina normal de diputado a la de una campaña estresante y rápida. ¡Y calurosa! Yo el calor lo llevo un poco mal. Los primeros días cuesta adaptarte a lo frenético de campaña, pero luego coges carrerilla y la jornada de reflexión dices “ah, ¿ya se ha acabado? Yo quería más”.

¿Siempre quiso ser político?

De pequeño nunca me imaginé de diputado. Es verdad que siempre me ha gustado la política, pero desde el sillón de casa y vista por la televisión. Llegué aquí por una serie de casualidades y es una experiencia que todo el mundo debería vivir.

¿Pero qué otra cosa le hubiera gustado ser?

Admiro mucho a los médicos. La medicina es la mejor profesión del mundo. Salvan vidas incluso a costa de su propia salud como hemos visto en la pandemia. A la mejor generación de médicos que hemos tenido la hemos ido quemando porque se han vivido días muy complicados. Yo los admiro mucho y cuando puedo en las intervenciones me gusta recordarlos. Ahora se sienten algo abandonados después del esfuerzo que hicieron en el confinamiento.

Ahora para que lo que se lleva es ser deportista, ‘youtuber, ‘influencer’...

Porque los jóvenes piensan que son profesiones fáciles que no lo son. Un deportista profesional sacrifica gran parte de su juventud a un objetivo y hay que ser muy disciplinado y dedicarle muchas horas. No todo el mundo está dispuesto. Hay cantidad de promesas que no han llegado a la élite porque exige un esfuerzo que no todos están dispuestos a hacer.

¿Es usted usuario de redes sociales?

Lo justo. Tengo Twitter y le doy lo justo para informar lo que voy haciendo en campaña. Es un uso profesional, no entro en opiniones en redes sociales. Es verdad que cuando tuiteo otros sí ponen mensajes sobre mí, pero lo uso como una plataforma para informar a los votantes o a los ciudadanos de lo que hago fuera del pleno o las comisiones del Congreso.

Una clásico en estas entrevistas: ¿cuál es el icono que más usa de Whatsapp?

Uhhhm… Creo que son tres: el emoticono con el corazoncito, el que guiña el ojo y, también, el que ilustra que todo está OK

¿Tenía ya planes de verano cuando se convocaron las elecciones?

No tenía nada previsto porque ya lo estaba suponiendo, algo me decía que iba a ser un verano un poco complicado… Cuando acabe la campaña intentaré llevarme a mi hijo a algún sitio a disfrutar.

¿Le gusta viajar?

No soy muy de viajar, me da pereza salir de España. Creo que es uno de los efectos de la pandemia: hemos redescubierto el viajar por España y no fuera. Mi familia ha tenido muchos años apartamento en Cabo de Palos, en Murcia, y he ido de forma recurrente los últimos años.

¿Cuáles son sus aficiones e intereses?

Leer y estar con mi hijo son mis dos aficiones favoritas.

¿Le pongo en un apuro si le pido que recomiende un título en concreto?

Ahora leo ‘El Principito’ con mi hijo, con todo sus simbolismo y con frases profundas que te hacen reflexionar. Recuerdo la de ‘lo esencial es invisible a los ojos’, lo que sirve para todo en la vida: lo que uno percibe a través de la vista no se corresponde con lo importante, lo importante es lo que uno siente.

¿Qué opina de que Tamara Falcó haya contraprogramado la campaña con su boda?

Estoy un poquito al tanto pero tampoco me compro las revistas del corazón.

Llega el momento del juego… Diga un número y un color, y le pediré opinión de la persona que salga elegida.

El uno. Si no hay verde, pues el naranja.

Le ha tocado Ana Obregón, ¿qué le inspira?

La primera palabra que me ha venido a la cabeza es luchadora.

¿Por lo sucedido con su hijo o por su trayectoria?

Por su historia, sí.

¿Y si le hubiera salido Ana Rosa?

Luchadora.

¿Miguel Bosé?

Luchador.