Debate HERALDO | Cruce de reproches por el déficit de infraestructuras que sufre Aragón

No hay debate electoral en el que los candidatos no se reprochen el déficit crónico de infraestructuras de comunicación en Aragón y el organizado este viernes en la rotativa de este diario no fue precisamente la excepción. Los dos cabezas de lista al Congreso que se presentan bajo las siglas que han gobernado el país desde 1982, la socialista Pilar Alegría y el popular Pedro Navarro, se enzarzaron sobre la inversión en carreteras y el hecho de que la Comunidad tenga la peor red conservada del país, mientras sus homólogos de Aragón Existe, Vox y Sumar exigieron un mayor compromiso.

La ministra de Educación detalló que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado las obras con una inyección de 1.206 millones de euros para avanzar, especialmente, en las vías de gran capacidad. La cuantía, añadió, supone un 12% más de la que destinó previamente el Ejecutivo de Mariano Rajoy. "Se ha invertido como nunca", aseveró.

Navarro insistió en varias ocasiones en que los aragoneses no saben "dónde está el dinero" porque el último informe de la Asociación Española de la Carretera vuelve a incidir en que Aragón tiene los peores firmes del país. "Socialismo en estado puro", apostilló.

Estas han sido algunas de las intervenciones de Pilar Alegría (PSOE), Pedro Navarro (PP), Pedro Fernández (Vox) , Jorge Pueyo (Sumar) y Francisco Juárez (Aragón Existe).

No se quedó ahí, dado que censuró igualmente la demora que sufren los ejes pendientes de desdoblar, como la carretera de Castellón (N-232). Y para ello aludió al retraso de dos años que se ha impuesto ahora a la finalización del tramo en obras entre El Burgo y Fuentes de Ebro, que no se abrirá al tráfico hasta 2025. "No vienen inversiones a Aragón porque estamos secuestrados por Esquerra", reprochó en referencia al trato preferente que recibe Cataluña en los Presupuestos Generales para satisfacer a los socios parlamentarios.

También criticó los giros del Gobierno acerca de la entrada en vigor de los peajes en las autovías en 2024, después de que Sánchez lo negara y el director general de Tráfico lo confirmara primero para desdecirse después.

Alegría contestó que han apostado también por la liberalización de los peajes, lo que permite a los aragoneses viajar sin pagar por AP-2 en dirección a Barcelona y circular por la AP-7 para ir a sus destinos de playa. Y recordó que la pretensión del pago por uso se remonta al Gobierno de Rajoy.

El candidato de Aragón Existe, Francisco Juárez, lamentó que su compañero Tomás Guitarte tuvo que sacar "los expedientes de los cajones del PP y del PSOE", como en el caso del proyecto de gran capacidad para el corredor Cantábrico-Mediterráneo. "¿Por qué caducan los proyectos de nuestras infraestructuras? Porque nadie las defiende. Aragón pinta poco", lamentó.

Los candidatos al Congreso por Zaragoza antes de comenzar el debate. Guillermo Mestre

El cabeza de lista de Vox, Pedro Fernández, criticó que el grueso de los 500 millones presupuestados este año para Aragón corresponden a la ejecución de obras en curso y no a nuevos proyectos, como la ampliación del aeropuerto de Zaragoza que propone para potenciar las rutas internacionales. A su juicio, la Comunidad sufre un "maltrato" porque Bildu y Esquerra son capaces de forzar el cambio de destino de 2.500 millones para Euskadi y Cataluña justo antes de votar las cuentas estatales.

Su homólogo de Sumar, Jorge Pueyo, subrayó en la necesidad de trabajar por las infraestructuras que necesita Aragón -citó el Canfranc, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y las cercanías de Zaragoza y las autovías por ejecutar- en vez de hablar de ETA. "No podemos desviar el debate", reprendió.