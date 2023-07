Alegría (PSOE) y Navarro (PP) se reprochan los pactos con Bildu y Vox y Sumar y Teruel Existe compiten por ser "la voz de Aragón"

La batalla está servida. De un lado, los partidos tradicionales (PSOE y PP), los emblemas del bipartidismo, que compiten por retener a sus fieles y atraer a los huérfanos de un centro ya inexistente que aún tengan dudas sobre a quién votar. Del otro, los más modestos, con la pelea abierta entre Vox y Sumar por ser la tercera fuerza en la Comunidad, y entre Sumar y Teruel Existe por erigirse en el Congreso como la "voz de Aragón". En el ecuador de la campaña electoral, los candidatos a la Cámara Baja por Zaragoza, Pilar Alegría (PSOE), Pedro Navarro (PP), Pedro Fernández (Vox), Jorge Pueyo (Sumar) y Francisco Juárez (Aragón-Teruel Existe) han hecho un alto en el camino para discutir sobre el futuro de Aragón, sin poder evitar hacer referencias a la actualidad nacional. Al fin y al cabo, el 23-J se elige al presidente de España; se opta por un cambio o por la continuidad. Y la gobernabilidad futura de un país tan polarizado políticamente como el nuestro depende, en grande medida, de los pactos. El debate, que ha estado moderado por Mikel Iturbe, director de HERALDO, se ha celebrado en la rotativa y ha contado con la presencia de Paloma de Yarza, presidenta de HERALDO DE ARAGÓN y Fernando de Yarza Mompeón; Miguel Ángel Liso, director editorial de Medios de HENNEO; y Eliseo Lafuente, director general de HERALDO.

No es de extrañar, por ello, que en cuanto ha comenzado el debate, el PP haya puesto encima de la mesa la oferta de que gobierne la lista más votada. "Es un buen día para recoger el guante, ahora que el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) dice que el PSOE será la lista más votada", le ha lanzado Pedro Navarro a Pilar Alegría. "Me ofende cuando habla de la lista más votada", le ha replicado la socialista, que ganó las elecciones municipales en Zaragoza en 2019 y se quedó sin bastón de mando por un acuerdo entre PP y Cs, apoyado desde fuera del gobierno por Vox. Le ha pedido el popular que no hiciera "trampas" pues ese tipo de propuestas han adoptarse antes de las elecciones. Para que "las reglas sean iguales para todo el mundo", le ha dicho. La ministra de Educación aludía a Extremadura, a Valladolid; mientras Navarro recordaba cómo quitaron a los nacionalistas, con su apoyo, los ayuntamientos de Barcelona y de Vitoria

Mucho juego han dado los pactos, con los candidatos preguntándose unos a otros a quién apoyarán después del 23 de julio. Y con reproches por los pactos que antaño se rubricaron. Pedro Fernández, de Vox, ha preguntado a la socialista si "van a mantener los pactos con Bildu y ERC". Partidos que según Navarro tienen al Gobierno "secuestrado" y por eso no llegan las inversiones a Aragón. Alegría ha vuelto a la carga con la abstención: "Ni una sola vez se ha abstenido el PP". Y ha ido más allá al recordar que el PSOE se abstuvo para hacer presidente al popular Mariano Rajoy.

Fernández, Pueyo y Juárez miraban más a Aragón. Los de Vox y Sumar, para hablar de financiación autonómica. Aunque cada uno a su manera. Fernández, que piensa que es un "pozo sin fondo" y un "mercado persa", ha abogado por devolver competencias al Estado. Cargando contra un sistema con "docentes desmotivados, temarios ideologizados y todo más fácil". Pueyo, para exigir "más recursos" y para pedir "políticos que dejen de usar esta tierra como trampolín". El de Sumar ha acusado a Vox y el PP de querer retomar el trasvase. El de Vox, en un intento de zanjar polémicas, ha fijado las condiciones de su nuevo Plan Hidrológico Nacional con interconexión de cuencas: "que se cubran las necesidades del territorio, que se justifique la necesidad y que se garantice un caudal mínimo".

Juárez ha clamado contra el cambio climático y ha pedido a los políticos que corrijan la despoblación. Ha defendido que Tomás Guitarte ha sido "el único diputado aragonés que ha sacado los expedientes del cajón". En el aire ha quedado a quién dará su apoyo Teruel Existe si logra un escaño en el Congreso. "El apoyo a Alberto Núñez Feijóo dependerá del acuerdo al que lleguemos con ellos", ha explicado. Siempre que no haga el trasvase. "Teruel Existe tiene las líneas rojas muy claras", ha asegurado.

En el debate se ha hablado de terrorismo. Alegría ha querido denunciar "el uso indecente que el PP hace del terrorismo en la campaña. A ETA la derrotamos ente todos", ha recalcado. Al referirse al polémico eslogan "que te vote Txapote" Navarro ha zanjado rotundo cualquier polémica al respecto: "Condeno y detesto al que usa esa frase". No estaba cómodo con estos temas Pueyo, que ha reprochado a los partidos que "hablen de Bildu y de ETA en lugar de hablar de Aragón".

También se ha hablado de sueldos; de los que han subido el PSOE y Podemos (integrado en parte en Sumar) desde el Gobierno, como tanto Alegría como Pueyo han recordado, y del de los presidenciables Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. "Lo único oscuro es el sobresueldo del señor Feijóo", ha reprochado la líder socialista.

Navarro, el candidato que más kilómetros va a recorrer por Aragón esta campaña electoral (2.402), se ha centrado en las carreteras y en la prestación de la educación y la sanidad, a las que sitúa entre las peores de España.

El minuto de oro

Han hecho gala de una gran capacidad de concreción los cinco candidatos, que han resumido sus principales propuestas en su minuto de oro. Pilar Alegría ha pedido el voto para el PSOE porque apuesta por "la España que mira al futuro, por un país que es mejor de lo que dice la derecha". Pedro Navarro ha defendido que es el PP la "única alternativa para derogar al sanchismo". Pedro Fernández ha lanzado un "mensaje de esperanza para esta tierra" y se ha comprometido a "derogar las leyes que imponen una forma de vida". Jorge Pueyo ha solicitado que se apoye a Sumar porque "nos jugamos la libertad de pensar y de vivir como uno quiera". Francisco Juárez ha señalado que Teruel Existe quiere "vertebrar Aragón" para que "todo el mundo tenga las mismas posibilidades".