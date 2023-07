Dicción, oratoria y nerviosismo: claves de la comunicación no verbal en el debate HERALDO

HERALDO DE ARAGÓN ha acogido este viernes el debate en el que se han medido los candidatos de los principales partidos que encabezan la lista por Zaragoza al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones generales del 23 de julio.

En él han participado Pilar Alegría (PSOE), Pedro Navarro (PP), Pedro Fernández (Vox), Jorge Pueyo (Sumar) y Francisco Juárez (Teruel Existe). Los espectadores y el público han podido conocer las propuestas de cada candidato aragonés, pero, ¿qué es lo que ha dicho su lenguaje corporal? Sonia El Hakim, presidenta de la Asociación española de comunicación no verbal, analiza algunas claves de la comunicación no verbal entre los políticos aragoneses.

Pilar Alegría, ganadora en oratoria

La cabeza de lista del PSOE por Zaragoza, Pilar Alegría, ha salido vencedora en cuanto a capacidad de oratoria. Sonia, la experta en comunicación no verbal con raíces aragonesas, afirma que el "trabajo como ministra" de Alegría la ha ayudado a estar más "fluida" que el resto de sus oponentes. "Ha mirado a cámara desde la primera intervención, no como los demás", incide El Hakim.

"Ha sido más profesional", probablemente por su trayectoria, ya que está más acostumbrada a hablar en público. "Ha tenido mejor gestión del tiempo que ha usado para debatir", explica. En el punto en el que ha sentido más emoción ha sido cuando se ha sacado el tema de ETA: "Se la ha visto más involucrada".

Pedro Fernández, arreglado pero informal

El candidato de Vox, Pedro Fernández, ha sorprendido a la audiencia al aparecer sin corbata y con americana, algo que probablemente ha sido "para desmarcarse del PP", opina Sonia. Ha optado por un estilo "arreglado pero informal" para acercarse al público.

En palabras de la especialista, "al principio estaba más nervioso", pero en el segundo bloque ha mostrado "mayor fluidez". En sus primeras intervenciones ha pecado de abusar del "cambio de peso de piernas", un gesto que denota estrés y nerviosismo.

Por otro lado, su voz "no le ayuda a trasladar el mensaje y captar la atención", ya que resulta "monótona", argumenta Sonia. Respecto ha su dicción destaca que "no vocaliza bien". Esto es algo que le pasa a varios de los candidatos, pero que "se puede trabajar", afirma. "Para la política es esencial hablar bien", y además, los ejercicios para tratar este problema "tienen buenos resultados".

La expresión facial de Fernández ha sido un poco "hierática", lo que también le ha impedido conectar con la audiencia.

Pedro Navarro, nervioso

Si el candidato de Vox ha abusado del cambio de peso de piernas en la primera mitad del debate, el popular Navarro lo ha hecho durante todo el debate, "también en el minuto de oro", apunta Sonia.

En la primera intervención estaba "bastante preparado", aunque ha "mirado al público", en vez de a la cámara. Eso sí, estaba "muy nervioso", algo que se le ha notado porque tenía "la boca seca", algo para lo que se pueden aprender "técnicas". Su "dicción" no habría sido buena, incide la experta, sobre todo si tenemos en cuenta que entre la audiencia "puede haber personas mayores y que tienen problemas de audición".

Jorge Pueyo: buena dicción, poca experiencia

Luces y sombras durante las intervenciones de Jorge Pueyo, Sumar. Por un lado, "es el que mejor voz tiene, con mucha diferencia de las demás", afirma Sonia, probablemente gracias a su trabajo hasta ahora como presentador de televisión y comunicador.

Sin embargo, los nervios y la inexperiencia le han jugado una mala pasada. "Miraba mucho al suelo", en vez de a la cámara o a los otros candidatos, lo que le da una imagen de inseguridad. Durante el segundo bloque, "ha adoptado una postura de protección", con las manos cogidas delante. En otras ocasiones, "se agarraba al atril". Todos estos gestos "indican que estaba en una situación incómoda y hostil".

"Un error importante, fruto de la inexperiencia, ha sido interpelar al público", destaca Sonia. En un momento del debate, el de Sumar ha hablado con un amigo que había entre la audiencia presencial, algo que resulta poco profesional: "No es televisivo".

Francisco Juárez: cercano, pero monótono

Francisco Juárez, de Aragón Existe, ha sido el que "más ha concretado sobre temas de Aragón", y de hecho, en algún momento se le ha visto más alterado. En el segundo bloque, el candidato ha denunciado que "no hay nadie que defienda" los intereses de Aragón, y en este punto "se ha alterado, ha aumentado el volumen y la velocidad" de su discurso.

En el resto de intervenciones, "ha hablado demasiado lento, con una voz monótona", afirma Sonia. Por otro lado, "su aspecto transmite bastante cercanía".

Ganadores del minuto de oro: PSOE y PP

Mención especial merece el minuto de oro, momento perfecto para "interpelar" a la audiencia.

La candidata que mejor lo ha hecho ha sido Pilar Alegría, por tres puntos clave. El primero es que ha interpelado a los ciudadanos usando la segunda persona del singular ('tú'), algo que "ayuda a conectar con la audiencia". También ha hablado "directamente a la cámara" y no ha tenido que leer. Y, por último, ha cuadrado muy bien el minuto: "Lo ha clavado", dice Sonia.

Quien también lo ha preparado muy bien ha sido Pedro Navarro, del PP. Ha mirado a cámara y ha utilizado el "tú", algo que ha permitido conectar con los electores. Además, "ha segmentado a la audiencia según lo que hayan votado en las elecciones anteriores, lo cual es un buen recurso: nos hace sentir más implicados".

El resto de candidatos han tenido bastante puntos a mejorar. Pedro Fernández, de Vox, "ha tenido que leer, lo que significa que no está preparado o que está nervioso". Además, "le han sobrado siete segundos". Francisco Juárez, de Aragón Existe, y Jorge Pueyo, de Sumar, han tenido el mismo problema: "Se han quedado sin tiempo". Además, en varias ocasiones no han mirado a cámara "ni han llamado a la acción ni ha interpelado" al público. Pueyo "no ha pedido nada. Solo ha hablado de Sumar", lamenta la experta.

Sonia El Hakim destaca el formato del debate, el control de los tiempos y que se haya conseguido que los candidatos no se interrumpieran entre ellos. Además, la sección de preguntas que se han planteado a los candidatos sobre cultura aragonesa "ha fascinado" a la experta. "Eso es algo que deberían incluir todos los debates a nivel nacional", concluye.