Pere Navarro (DGT) causa revuelo al hablar sobre las futuras autovías de pago y rectifica

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha lamentado "profundamente" la "confusión" creada por sus palabras sobre los peajes en las autovías y ha pedido disculpas por pronunciarse sobre un tema que no es de su competencia y que "no está encima de la mesa de ninguna manera".

Así lo ha manifestado a EFE-Televisión el propio Navarro en referencia a sus palabras en una entrevista este jueves en el programa 'Els Matins' de TV3, donde ha afirmado que en 2024 España deberá iniciar el proceso de implantación de peajes en las autovías "por imposición de Bruselas".

Y ha añadido: "Y este sí que es un gran tema para un acuerdo entre los dos grandes partidos".

"No debí pronunciarme sobre un tema que no es competencia de mi dirección general", ha dicho Navarro antes de reconocer que "ha sido un error hacer unas reflexiones personales sobre una cuestión de la que no dispongo de toda la información".

Ha lamentado que sus palabras hayan podido generar confusión acerca de un tema "sobre el que el Gobierno se ha manifestado de forma reiterada y contundente y que no está encima de la mesa de ninguna manera".

Fuentes de su departamento, por su parte, han insistido en que el máximo responsable de la DGT reclamaba en sus declaraciones una especie de consenso para que se pueda llegar a adoptar las medidas que se consideren más oportunas, como ha afirmado en otras ocasiones.

Por su parte, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha desmentido "categóricamente" que el Gobierno "esté pensando en imponer peajes por el uso de carreteras", y ha recordado que el Gobierno del PSOE ha liberado mil kilómetros de peajes de autopistas en España, lo que supone que cuatro de cada diez kilómetros han sido liberados de ese pago.