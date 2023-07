Libros para que Libros levante una gran biblioteca

Puede verse ‘reposteado’ en el Instagram de Irene Vallejo y otros autores como Luis Zueco o Javier Sierra también han mostrado su respaldo. La pequeña localidad turolense de Libros aspira a tener una gran biblioteca gracias a las donaciones de colaboradores que quieran enviar ejemplares al municipio.

"El pueblo de Libros no tiene #libros" es el lema de una campaña, que apenas lleva cinco días moviéndose por internet, pero cuyo éxito "está siendo abrumador: se han hecho más de 100.000 impresiones de un solo tuit y han llegado 300 correos electrónicos de particulares, clubs de lectura y editoriales, que quieren participar", explica la escritora Maribel Medina, responsable de la plataforma ‘Mi pueblo lee’ desde donde se ha impulsado la iniciativa.

"Las bibliotecas rurales son el corazón de los pueblos. Una ventana al mundo, una casa con las puertas siempre abiertas", explica las ideóloga de la propuesta, que ya cuenta con el compromiso de escritores como Carme Chaparro, J. J. Benítez o Marta Robles de que van a donar títulos. Muchos ejemplares llegarán también de colaboradores 'anónimos' y "los nombres de todos aparecerán en una placa que colocaremos en la futura biblioteca", explican desde ‘Mi pueblo lee’, que en los últimos años ha acercado a este pueblo de apenas cien habitantes a autores de renombre. El último botón de muestra, las visitas el pasado mes de mayo de Sonsoles Ónega y Elvira Lindo.

La imagen de la campaña que se difunde por redes sociales. Heraldo

"Hasta ahora todo lo que tenemos es una sala de lectura en el edificio de la antigua escuela que tuvo que cerrar hace unos años", cuenta el alcalde de Libros Raúl Arana. "Tenemos algunos libros, pero nunca hasta la fecha ha prosperado la posibilidad de hacer una biblioteca porque sí recuerdo que, antaño, hubo alguna promesa de las instituciones e, incluso, del ente público que dijeron que enviarían libros pero estos no acabaron de llegar", comenta el primer edil.

Arana está encantado de cómo está funcionando el proyecto de ‘Mi pueblo lee’, dado que ha conseguido poner a la localidad en el mapa, no solo literario, sino incluso turístico: en algunas firmas de libros la plaza ha acogido a 300 asistentes, lo que supone multiplicar la población por tres. "De ser un pueblo muy poco conocido a que nos empiecen a tener en cuenta y salir en los medios va un mundo. Además, han venido hasta aquí autores importantes como Javier Sierra, Rosa Montero, Elvira Lindo… Son personalidades de mucho prestigio y que han atraído a gente al pueblo", apunta Arana.

1.500 títulos de una tacada

La campaña para crear la biblioteca de Libros lleva apenas cinco días en marcha pero ya ha recibido unos 200 títulos. "Es un éxito rotundo. Demuestra que con un solo tuit, con muy pequeñas cosas, se puede construir algo grande", afirma Medina, que reconoce que los desvelos por Libros se deben a "un proyecto personal de Javier Sierra". "Ayudar a un pueblo que se llame Libros tiene que tener libros sí o sí y, obviamente, con el presupuesto no da para hacer una biblioteca. Por eso, en el último festival con Aldo Linares y Muñoz Molina empezamos a pensar en 'Salvemos Libros con libros'. La idea es que la campaña dure todo el verano pero en cuatro días hemos recibido unos mails muy bonitos y emotivos", dicen los responsables de la red de festivales literarios, que alcanza ya trece provincias de diez comunidades autónomas. En Aragón han organizado citas en localidades como Oliete, Huesa del Común, Lechago o Guadalaviar con la participación de creadores como Cristina Fallarás, Víctor del Árbol o Lorenzo Silva. La próxima cita, entre el 9 y el 10 de septiembre, es en Monforte de Moyuela.

"Hay casos de particulares que nos han escrito diciendo que guardaban los libros de sus vidas para los nietos, pero que les parece más bonito entregarlos al pueblo", cuenta Medina, que añade que los colaboradores no tienen problemas en sufragar los gastos del envío. La biblioteca aún no tiene nombre 'oficial' -aunque alguno sí se está barajando-, pero seguro que no tardará en nutrirse, por ejemplo, con las aportaciones del periodista Chema Contreras, director del 'Rincón literario' de la SER, que quiere donar 1.500 libros en perfecto estado. "Le he tenido que explicar que no es viable que los envíe, así que después del verano buscaremos la fórmula para llevarlos alquilando una furgoneta posiblemente", explica Medina.

“El proyecto de la biblioteca es muy interesante, pero aún se está gestando y no lo tenemos definido del todo”. El alcalde de Libros cuenta que, aunque acaba de arrancar la nueva corporación tras las elecciones del pasado mes de mayo, una de las cosas que quieren hacer en los próximos cuatro años "sí o sí" es poner en pie la biblioteca. El espacio físico que ocuparía este centro cultural aún está en el aire: "Teníamos idea de comprar un edificio pero al final no nos lo quieren vender. Como el Ayuntamiento tiene terrenos dentro del casco urbano también está sobre la mesa hacer la biblioteca de cero. Hay que valorar también otras viviendas que hay disponibles, pero el proyecto seguro sale adelante", concluye Arana.

El escritor Javier Sierra, durante una de sus visitas a la localidad. @mipueblolee

El escritor Pablo Sierra Mots, que viene de participar en la primera edición de la feria del libro de Jatiel, considera que este tipo de proyectos "son un nexo entre la cultura y la ciudadanía y, sin duda, hacen progresar a los pueblos". "En las zonas rurales no se tiene un acceso instantáneo a las librerías y es necesario garantizar el acceso gratuito a la literatura y que no hay que ir hasta la ciudad para tener libros. Leer nos conecta con la realidad, pero también con la fantasía, la ciencia ficción, las novelas de misterio, los ensayos, el aprendizaje…", comenta el autor de ‘La Galvana más oscura’, cuyos escenarios -precisamente- están inspirados en una localidad de las Cuencas Mineras, más concretamente en Huesa del Común.

"Creo que es muy importante apoyar iniciativas que buscan fomentar la lectura y llevarla hasta el último rincón del territorio", opina la escritora Laura Latorre, que acaba de publicar en la editorial Pregunta su libro de relatos 'Un martes cualquiera'. "Los libros nos permiten vivir tantas vidas diferentes que no se debería privar a nadie de disfrutar de esta experiencia", apostilla la autora de una de las publicaciones más exitosas de la última Feria del Libro.

Sierra también reivindica “la figura del bibliotecario y el hecho de que estos centros son un punto de reunión, de encuentro, de lecturas conjuntas, de debate entre los lectores y los escritores. Los escritores escribimos mucho sobre las zonas rurales y deseamos ser leídos allí. Muchas de las grandes historia de la literatura en España tienen un poso rural. Genios como Miguel Delibes que se pasaron la vida hablando de esas tierras, que no son partes pasivas sino protagonistas principales de muchas novelas”.