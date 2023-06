Insectos en Zaragoza: "Se espera un aumento del número de mosquitos en los próximos días debido a las lluvias"

Que la mosca negra se pasea por Zaragoza desde hace meses es de sobra conocido. Los ciudadanos llevan semanas padeciendo las picaduras de estos insectos desde Parque Goya hasta Valdespartera. Ningún barrio de la ciudad se libra de la presencia de estos dípteros cuya mordedura puede ser muy dolorosa y causar inflamación.

No solo eso, algunos de los afectados refieren que no les ha 'atacado' una única mosca, sino que se han visto envueltos en “una nube” que les ha acompañado unos pasos. “Esperando el tranvía en Parque Goya, vino un enjambre de estos insectos que se metieron conmigo al convoy y cuatro de ellos me picaron en el tobillo. Lo llevo inflamado y me han tenido que dar corticoides”, relata Lola García, que acumula otras tantas marcas de mosca negra en cuello y brazos, “todas de esta semana”, asegura.

Como ella, muchos ciudadanos han tenido que acudir a las consultas de atención primaria para tratar los efectos de su mordedura. “En las últimas semanas se ha notado muchísimo el aumento de las consultas por este motivo. De hecho, estamos teniendo el triple que otros años. Está siendo brutal”, afirma Daniel Sender, médico de atención continuada en el sector 1.

"No había visto nunca algo así. Hay días que una cuarta parte de los pacientes vienen por picaduras"

“Hay días que una cuarta parte de las personas que acuden a la consulta vienen por picaduras. Si otros años atendía de 3 a 5 en una tarde, ahora vienen más de una decena en tres horas. No es normal. Llevo 8 años trabajando y es la primera vez que veo algo así”, corrobora este facultativo, que no puede asegurar a ciencia cierta si esas picaduras son de mosquito o mosca negra. “Es difícil diferenciarlas porque la respuesta del cuerpo puede ser parecida. Las de mosca negra, a veces, generan una pequeña ampolla, pero no siempre”, compara.

Lo que sí que ha comprobado es que “otros años, la gente venía con una picadura aislada, pero este año me estoy encontrando con pacientes que vienen con 5 o 6 en cada pierna y esto no lo hace un único insecto sino que tienen que ser varios a la vez”, asegura Sender, y sus previsiones no son optimistas. “Si estamos así ahora y acaba de comenzar el verano, entiendo que es el inicio de lo que nos espera los próximo meses”, avanza.

Mayor número y durante todo el año

“Se está notando y mucho la presencia de la mosca negra”, afirma, en la misma línea, Javier Lucientes, el que fuera catedrático en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, ahora profesor emérito y experto en parasitología. “Es un insecto que, al contrario de lo que pasa con los mosquitos, cría en las corrientes de los ríos, y este año, sin riadas que arrastren las algas donde depositan los huevos debido a la sequía, su número ha aumentado considerablemente”, explica. Y es que “las temperaturas invernales han sido muy benignas y estos insectos han tenido mucho sitio donde criar”, añade Lucientes.

Además de su incremento, también se ha producido un adelanto en su aparición. “Si las temperaturas son bajas y las aguas frías, les cuesta más desarrollarse. No se mueren pero se retrasa mucho su crecimiento, unos 5 meses”, expone el profesor emérito. Sin embargo, “con temperaturas más templadas completan su desarrollo en un mes".

"La mosca negra desaparece en diciembre y hasta febrero no vuelve, pero este año no ha sido así"

De hecho, normalmente su presencia ya no se nota cuando llega el frío, sobre el mes de diciembre, y hasta febrero no vuelven a aparecer. En cambio, este año han estado presentes durante todo el invierno”, continua. "También en lugares alejados de los ríos porque pueden volar 10 o 15 kilómetros”, recuerda Lucientes.

Para paliar esta situación, el Instituto Municipal de Salud Pública ha realizado esta semana un nuevo tratamiento contra la mosca negra en el Río Ebro para distribuir el producto larvicida por todo el ancho del cauce. Está previsto que también se acometa en el Gállego.

Un pico de mosquitos, en los próximos días

A la par de las picaduras de mosca negra han comenzado a llegar las de mosquito, propias de estas fechas. “Siempre hay mosquitos en Zaragoza porque crían en las aguas estancadas que pueden encontrar en la ciudad, bien en fuentes o estanques. Sin embargo, hasta ahora no ha habido más de lo habitual para estas fechas porque este año no ha llovido demasiado”, informa Lucientes.

"Los mosquitos tendrán una presencia importante en unos días, sobre todo en las zonas cercanas a los ríos".

Algo que va a cambiar muy pronto. “Tras las últimas lluvias, en cuestión de muy pocos días, sí que vamos a notar un aumento de estos insectos, porque en una semana completan todo su ciclo de desarrollo y tendrán una presencia importante, sobre todo en las zonas cercanas a los ríos”, anuncia este experto.

Mosquito Alert: una app de ciencia ciudadana

Precisamente, él es uno de los expertos que apoyaron la creación y desarrollo de un proyecto nacional para estudiar la expansión de los mosquitos por la península y controlar las especies que pueden trasmitir enfermedades al ser humano, como el mosquito tigre. Así se creó, en 2015, Mosquito Alert, un proyecto de ciencia ciudadana coordinado por diferentes centros de investigación públicos, entre los que se encuentra la Universidad de Zaragoza.

Mosquito Alert es un proyecto de ciencia ciudadana para vigilar la expansión de los mosquitos por España. Mosquito Alert

Por medio de una aplicación, cualquier persona, en cualquier parte del país, puede notificar mediante una foto, el posible hallazgo de uno de los mosquitos estudiados, así como la de sus lugares de cría. Junto a la foto se recoge la localización y un equipo humano de entomólogos expertos se encarga de validar los datos recibidos. El resultado se publica en el mapa público, donde se pueden consultar y descargar las observaciones.

“Gracias a la aportación de los ciudadanos, hemos podido detectar la presencia de algunas nuevas especies invasoras como el Aedes japonicus en el Norte de España, en concreto en Asturias, País Vasco y Navarra, aunque a Aragón todavía no ha llegado”, apunta Sarah Delacour, bióloga, investigadora y profesora de la Universidad de Zaragoza, que forma parte del equipo de expertos de este proyecto.

En cuanto al mosquito tigre, “se ha detectado su presencia en una veintena de municipios aragoneses como las tres capitales de provincia, además de Monzón y otras localidades cercanas a la frontera con Cataluña y Comunidad Valenciana, sobre todo”, señala Delacour.

A pesar de ello, “el mosquito tigre es poco frecuente en Zaragoza y se encuentra en densidades bajas. No acaba de cuajar y su presencia es anecdótica”, añade Javier Lucientes. “Podría ser por la temperatura del ambiente, al ser un clima más seco y frío que la costa mediterránea, donde tienen una presencia mayor. Aragón no les acaba de convencer”, constata el profesor.

Por lo que, la mayoría de los mosquitos que encontramos en nuestra comunidad “son las especies autóctonas, como el mosquito común, que se encuentra en cualquier lugar porque puede criar hasta en las alcantarillas y es el que nos suele molestar por la noche cuando estamos en nuestra cama”, añade Sarah Delacour, por su parte.

“También son muy comunes las especies de ribera, más agresivas que el mosquito común y que salen al atardecer de manera masiva formando nubes en el entorno de los ríos y lugares con agua”, continua, y coincide con Lucientes en que “tras las lluvias de los últimos días se espera que haya un pico de proliferación de mosquitos que generen molestias a los ciudadanos, aunque luego se estabilizará un poco ante la subida de las temperaturas propias de las fechas de verano”, asegura Delacour.