Javier Lucientes: "Los mosquitos ya le chupaban la sangre a los dinosaurios"

Me intriga su apellido.

Curdi aseguran que procede de Italia. El caso es que, cuando he ido a Italia, en viajes a Milán, Turín o Roma, miraba en las guías telefónicas y no encontré ningún Curdi. Sí hay algún Curti, con te.

Me refería de Lucientes...

¿Por Francisco de Goya y Lucientes?

Por supuesto.

Pues tengo que decirle que mi padre es de Fuendetodos.

¡Anda!

Además, descendemos de un hermano de la madre de Goya. De Martín Lucientes, concretamente.

¿Encuentra algún don del genio universal en su persona?

Es evidente que no... Acaso he heredado su sordera…

¿Y lo de erigirse en referencia nacional en Parasitología?

Soy referencia porque ya soy viejo, porque llevo mucho tiempo. Además, empecé muy pronto.

Hábleme de sus años primeros.

Nací en 1952. En esos tiempos se nacía en casa. Después de terminar el Bachillerato en Maristas, quería hacer Biología. También comencé a trabajar como representante de tejidos.

Habla que da gusto, sí... Casi no hace falta preguntarle.

He sido una persona inquieta. Comencé estudiar la especialidad y me apasionó. Además, en los años 70 no había nadie en España dedicado a la entomología médica, esto es, al estudio de las garrapatas mosquitos, pulgas, chinches…

¿Nadie?

Lamentablemente. Y eso que la malaria, el dengue o la fiebre amarilla habían ocasionado muchas muertes en España hasta la primera mitad del siglo XX. Había algún especialista, como Sadí de Buen, hijo de Odón de Buen, pero murió en la Guerra Civil. Yo aparecí en los 70. Me encontré con un campo muy atractivo por explorar. Además, de gran trascendencia.

No había especialistas, pero sí había mosquitos…

Los mosquitos están en el planeta muchísimo antes que el hombre. Están conservados en ámbar desde el Carbonífero

Carbonífero: Paleozoico, cerca del Mesozoico y los dinosaurios del Jurásico y del Cretácico…

No le quepa la menor duda de que los mosquitos ya le chupaban la sangre a los dinosaurios.

¿Eso no fue en la película de Steven Spielberg...?

De eso no tengo yo ninguna duda.

O sea, chupaban la sangre a los antiguos inquilinos del planeta y ahora a los seres que evolucionamos desde las ramas de los árboles hasta leer el periódico.

Efectivamente, antes y ahora hubo mosquitos. Y picaduras, claro.

¿Aragón es un sitio apropiado para la estancia de los mosquitos?

Aunque algunos días no lo parezca, Aragón no es territorio apropiado para el crecimiento de los mosquitos. Es una zona árida. Hace calor en verano y frío en invierno. Además, el viento, el cierzo, los seca: no pueden sobrevivir en ambiente ventoso.

¿Y la mosca negra ?

La mosca negra se ha aprovechado de nuevos hábitats para colonizar otros territorios. Aprovechó los regadíos de Monegros y llegó al Ebro a través del Cinca. Ya ha remontado el río hasta Logroño.

¿Y el mosquito tigre?

El mosquito tigre viene de ambientes tropicales, ha colonizado la costa mediterránea y ya está colonizando el interior de España.

¿Qué hacer ante este fenómeno?

Coordino el Programa de Vigilancia de Mosquitos Invasores del Ministerio de Sanidad. Por cierto, el mosquito tigre ya ha saltado a África: mañana me voy a Ceuta para planificar el control.

Usted, además de enemigo de los mosquitos, también es un gran amigo del planeta Tierra. ¿Qué futuro nos aguarda?

El cambio climático es una evidencia. Lo prueba también el estudio de los mosquitos.

¿En serio?

Claro. Antes su actividad era de mayo a octubre, y ahora están activos hasta primeros de enero. Cuidemos el planeta, es el mejor regalo que podemos dejar a nuestros hijos.