Mapa del mosquito en Zaragoza en tiempo real: ¿en qué zonas están picando?

En los últimos años, los ataques de la mosca negra y los mosquitos que transmiten enfermedades más típicas de otras latitudes vienen asolando a la población española. Muchas son las teorías al respecto: entre ellas figura en lugar destacado el cambio climático y el aumento generalizado de las temperaturas, sobre todo en el arranque de la primavera y los días previos al verano oficial. El mosquito tigre (Aedes albopictus) está golpeando con dureza en España y Zaragoza no se está quedando atrás precisamente.

Lo más preocupante es que puede acarrear padecimientos severos, desde el temible dengue hemorrágico a la molesta chikungunya o el zika, de síntomas muy aparatosos. Un nuevo mapa interactivo, asociado a la app Mosquito Alert, permite conocer en tiempo real la incidencia de estos episodios, gracias a los testimonios de afectados y a los registros de las autoridades competentes.

Un mapa del mosquito con casi 100.000 entradas

Actualmente, el mapa registra más de 69.500 informes de mosquitos y 30.000 de picaduras. No es un simple registro de denuncias ciudadanas, ya que esos informes son validados por una red nacional e internacional de expertos.

El proyecto se inserta en la iniciativa Big Mosquito Bytes, apoyada por la Fundación La Caixa y en el que participan la Universidad Pompeu Fabra, el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, el CREAF y el Instituto Max Planck de Investigación Demográfica, en Alemania. Se estudian los ataques de varios tipos de insectos: el mosquito tigre, el mosquito de la fiebre amarilla, el mosquito de Corea, el de Japón y el común. Los números permiten aumentar la prevención en las zonas más afectadas, sensibilizando a la población con una serie de medidas y recomendaciones de precaución.

Consulta el mapa interactivo, único en España, con las zonas donde hay mosquitos.

Mosquitos en Aragón

No hay demasiados registros aragoneses en el mapa. Actualmente hay documentación con foto en Almonacid de la Sierra, La Joyosa, (Zaragoza), Alcañiz, Castellote, Montalbán y dos barrios periféricos de Teruel y Barbastro (Huesca). Hay que apuntar que se trata de registros aislados, no indicadores de brotes epidémicos, por lo que no deben alarmar a la población, pero sí concienciar para la citada prevención.

Según la estadística del Gobierno de Aragón, los picotazos se concentran sobre todo en Zaragoza capital (2.305 pacientes han pasado por Atención Primaria). Le siguen Zaragoza provincia, con 909; Huesca, con 718, y para finalizar Teruel, con 466. Las zonas de salud donde se han producido mayor número de picaduras son Las Fuentes Norte (180), Actur Oeste (150), Fraga (131), Valdespartera-Montecanal (116), Utebo (112) y Bombarda (101), seguidos por Alcañiz y María de Huerva (con 98 casos cada uno), Torrero La Paz (92) y Barbastro (81).

Mosquito tigre o mosca negra