Repelente de mosquitos y mosca negra, ¿antes o después de la crema protectora?

Ese calor de julio que ya nos visitó en pleno mes de abril y los primeros días de mayo parece que, al menos hasta la próxima semana, no volverá a hacer acto de presencia. Como consecuencia, tampoco se espera la presencia masiva de mosquitos y de mosca negra que ya han hecho su agosto dos meses antes de lo previsto, tal y como confirma Margot Roig, vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. "La semana pasada aumentaron exponencialmente las consultas de ciudadanos que venían con picaduras en piernas y brazos, sobre todo de mosca negra", cuenta la farmacéutica. "Sobre todo en esta zona -María de Huerva- la presencia de este insecto ha sido más que evidente", incide.

Pero, ¿qué se puede hacer para evitar estas molestos picotazos? "Es más importante de lo que se cree llevar ropa en tonos claros, puesto que los insectos van a los colores oscuros", dice Roig.

"Si las temperaturas son altas, es recomendable no salir en las horas de más calor y evitar aquellos espacios en los que haya agua acumulada o estancada. Si es posible, utilizar prendas que cubran todas las piernas y el brazo al completo", comenta la farmacéutica. "Por supuesto, no olvidar el uso de un repelente, que recuerdo -dice Margot Roig- que no debe ser el mismo para personas adultas que para niños, puesto que la composición química es distinta".

Recomendación también para los bebés, "aunque en este caso, si hablamos de niños muy pequeños, es mejor que lleven un parche con repelente adherido a la ropa que aplicarles cualquier producto sobre la piel", argumenta Roig.

Forma correcta de aplicar el repelente y el fotoprotector

Tienen una duración de entre ocho y doce horas, "según el fabricante", y su uso es "muy eficaz". Debido a sus compuestos químicos los especialistas siempre recomiendan "lavarse las manos después de usar repelentes y no aplicarlo sobre las heridas puesto que podrían infectarse".

Pero quizá lo más importante, para lograr el efecto deseado, sea cuándo hay que aplicarlo "si se tiene en cuenta que estamos más expuestos a picaduras en un paseo, una excursión o cualquier salida al aire libre en la que nos va a dar el sol y, por lo tanto, también debemos usar un fotoprotector", comenta Margot Roig.

"En primer lugar hay que aplicar la crema solar y pasados treinta minutos, el repelente de mosquitos. Solo así sendos protectores tendrán los efectos deseados", asegura la farmacéutica zaragozana, quien aconseja que, en el caso de haber padecido ya la picadura, "lavar la zona afectada y poner un antiséptico". "Por supuesto, ante la duda o empeoramiento, hay que acudir a un médico", concluye la vocal del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza.