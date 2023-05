Picaduras de insectos en primavera: "La gente sale acribillada, hasta con 40 picotazos"

Las temperaturas de las últimas semanas, más propias del verano que de los meses de abril y mayo, han propiciado la aparición de insectos antes de lo previsto. La falta de lluvias y el poco caudal de los ríos que atraviesan Zaragoza han aumentado su proliferación y han provocado las primeras picaduras de la temporada.

Una situación que se ha notado en las consultas de Atención Primaria. “Han aumentado un montón porque hace más calor y no llueve”, dice Luis Miguel García, vicepresidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc). “Hasta hace unas semanas no teníamos ninguna y en los últimos días hemos notado un incremento que normalmente vemos a partir del mes de junio, por lo que se han adelantado un mes”, explica García.

“El sábado pasado, que estuve de guardia, me llegaron 15 pacientes para consultas por picaduras de insectos y estábamos 4 médicos de familia trabajando, por lo que a los demás también les llegarían”, afirma el vicepresidente de Samfyc. “Los pacientes suelen acudir bastante alarmados porque la picadura les ha provocado una reacción y tienen la zona inflamada. En los casos más extremos requieren de corticoides o antibióticos”, señala.

"El sábado pasado atendí a 15 pacientes por picaduras de insectos. Esta situación se ha adelantado un mes".

Y sobre el tipo de insecto que causa estas picaduras, García no puede asegurarlo. “Podrían ser de cualquier bicho”, asegura el médico. Y es que no solo la mosca negra provoca una reacción importante. “Un mosquito también puede provocar que la picadura se inflame o se infecte porque depende de lo que lleva en su trompa y de dónde ha estado antes. No es cuestión de que el paciente les tenga alergia sino que estos insectos no se desinfectan antes de picar“, ironiza, y añade: “Por ese motivo las picaduras de mosquito causan diferentes reacciones en las mismas personas”, asevera García.

“Si es mosca negra o no, se ve con el tiempo, con la evolución de la picadura, puesto que si la zona está inflamada y enrojecida no puede distinguirse bien”, asegura el médico. “Con la evolución de la herida, sí puede verse la placa roja grande con una ampolla central que la caracteriza”, explica. “Además, los afectados suelen darse cuenta de que les muerde e, incluso, pueden llegar a verla”, añade el vicepresidente de Samfyc.

"El otro día vino una paciente con una picadura de mosca negra que se había producido en la Gran Vía".

Es el caso de una de sus últimas pacientes. “Vino a consulta una mujer con una picadura de insecto y la zona inflamada. Me dijo que era de mosca negra porque la había visto después de haberle mordido y me comentó que se había producido en Gran Vía, una zona bastante alejada del Ebro”, constata el médico.

Las picaduras en los niños, aunque sean de mosquito pueden ser más escandalosas dependiendo de la zona. “Pasé consulta hace unos días a un niño al que le había picado un mosquito detrás de la oreja y se le había inflamado una barbaridad por la zona tan sensible que es”, puntualiza. Y sobre las picaduras de otros insectos que suelen aparecen con el calor en los parques de Zaragoza como son las de garrapatas, García lo deja claro, para tranquilidad de muchos: “Nada de garrapatas por ahora”.

Los ciudadanos, desprevenidos

No solo las consultas médicas han notado este incremento. A pie de calle, los farmacéuticos también dejan constancia de esta situación. “Hemos notado un aumento sustancial de las ventas de tratamientos para picaduras en los últimos 10 días. De hecho, hemos vendido ya el doble que el año pasado para estas fechas”, asegura Carmen Soteras, farmacéutica de Farmacia Soteras, en el Casco Histórico de la capital aragonesa.

“Al estar tan cerca del Ebro, entra mucha gente con picaduras importantes, de mosquito, pero sobre todo de mosca negra. De hecho, hemos tenido que derivar a alguno de ellos al centro de salud porque con un simple tratamiento en pomada no era suficiente”, explica Soteras.

“La última semana habremos atendido a una veintena de personas aquejadas de picaduras de mosca negra que demandaban tratamiento para la inflamación y muchas también un repelente, porque este adelanto de las picaduras les ha pillado desprevenidos”, dice la farmacéutica. De hecho, “he tenido que reponer estos productos porque los que tenía los hemos agotado. Mi previsión era que durasen más y he tenido que hacer un nuevo pedido antes de tiempo”, confiesa.

"He tenido que reponer los productos para tratar las picaduras porque los hemos agotado".

En otra farmacia, ésta en el barrio del Arrabal, también han notado el aumento de las picaduras en los ciudadanos. “La semana pasada, de repente, empezó a llegar todo el mundo con picaduras de mosquito y de mosca negra”, dice la farmacéutica Sara Arbués Betoré. “Se llevaban la pomada para la picadura y, ya de paso, también el repelente para estar preparados, porque ésta es una zona, al estar cerca del Ebro, que siempre hay más insectos”, explica, y confirma que “se ha adelantado un mes porque normalmente esta situación se daba a finales de mayo o principios de junio”.

Una "plaga" de mosquitos en el Arrabal

Y es que en el barrio del Arrabal está siendo especialmente llamativo el aumento de los mosquitos en las zonas verdes y cercanas a fuentes de agua. Los vecinos han denunciado la existencia de “una plaga” de estos insectos. “La gente sale acribillada de picotazos en las piernas y en la cara. He visto a gente con hasta 30 y 40 picotazos”, dice Rafael Tejedor, presidente de la asociación de vecinos Tío Jorge.

"He visto a gente con hasta 30 y 40 picotazos y algunos han tenido que acudir al centro de salud".

“Algunos, incluso, han tenido que acudir al centro de salud”, indica. Además, señala que los vecinos del barrio “no pueden salir a pasear ni andar con niños ni perros en el Parque del Tío Jorge, donde se ha detectado la presencia masiva de mosquitos en la zona del lago, en el nuevo pipi-can recién abierto cerca de la calle Valle de Oza y en el entorno del quiosco”, enumera Tejedor.

También los han detectado en “la arboleda de Macanaz, en las zonas más próximas al lecho del río y en la zona de las fuentes”, añade el presidente de la entidad vecinal. “Otros años pasaba pero nunca tan pronto. Esto es exagerado”, afirma Tejedor. Por ese motivo pide al Ayuntamiento que haga una fumigación de estas zonas verdes.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican que "el tratamiento de mosquitos sólo se puede hacer en lugares muy concretos y acotados, y sólo y exclusivamente en caso imprescindible, porque fumigar de manera general no es factible", aseguran. "El insecticida para mosquitos acaba también con otros muchos insectos y es mucho más tóxico y problemático. No es tan específico como el tratamiento que se hace para garrapata o el que se hace, en el río para las larvas de mosca negra", aseveran.

Precisamente, estos días el consistorio está haciendo muestreos tanto en el Gállego como en el Ebro para determinar la presencia de larvas de mosca negra y ha adelantado la campaña de tratamientos preventivos para distribuir el larvicida en el agua. También ha iniciado el tratamiento preventivo contra la presencia de garrapatas en distintos parques y áreas caninas de la ciudad.