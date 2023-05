Temperaturas "extraordinariamente altas" en marzo, abril y comienzos de mayo en Aragón

Las temperaturas durante los meses de marzo y abril han sido extraordinariamente altas en Aragón y en casi toda España. Esta primavera ha batido récords, en los que se han rozado los 40 grados en Córdoba y Sevilla y los 35 grados en Zaragoza por primera vez en la historia de estos dos meses primaverales.

Rafael Requena, delegado de la Aemet en Aragón, ha calificado estas temperaturas de "extraordinariamente altas", aunque, advierte, no se puede hablar todavía de "olas de calor". "Hemos estado al límite", puntualiza, pero no se puede considerar ola de calor porque "debería haber alcanzado temperaturas por encima del percentil 95 de la serie climatológica de julio y agosto de los últimos 30 años". Es decir, por ejemplo, en los lugares más calurosos en verano, como Sevilla, Córdoba o Zaragoza, las temperaturas deberían haber llegado a los 40 grados y mantenerse durante tres días mínimo, algo que no ha ocurrido todavía. Como referencia, el año pasado la primera ola de calor llegó a finales de mayo.

Día de calor en Zaragoza, el pasado sábado, 6 de mayo Toni Galan

No obstante, "más de 50 estaciones climatológicas en España han batido los récords de temperatura máxima durante los meses de marzo y abril", incide Requena. "Ha habido también alertas amarillas y naranjas por altas temperaturas", sin llegar a considerarse ola de calor.

En el caso de Aragón, abril fue muy cálido (+2,7 ºC de anomalía) y extremadamente seco (19 % respecto a lo normal). Ha sido el segundo abril más cálido y el tercero más seco desde 1961. Marzo también fue muy cálido (+2.2 ºC), y muy seco (15 %), el tercero más cálido y el cuarto más seco desde 1961.

Los atuendos veraniegos han tomado las calles estos días en Zaragoza. En la imagen, varias personas pasean por el centro de la ciudad el pasado sábado, 6 de mayo Jose Miguel Marco

Puede haber precipitaciones, pero insuficientes

Requena recuerda que mayo "puede traer precipitaciones, pero no va a resolver el problema de la sequía", aunque reconoce que "no se ve que vaya a ser especialmente lluvioso". "Puede haber frentes y tormentas", como las que ha habido este fin de semana en Híjar y Sariñena, pero "no son generalizadas ni suficientes".

Además, en los meses de verano, "no llueve tanto", aunque sí "empiezan las tormentas de verano que pueden traer episodios intensos, pero no son continuas ni palian los efectos de la sequía".

Aunque se espera que mayo siga la tendencia de los meses anteriores y sea excepcionalmente cálido y seco, parece que las alertas por cierzo de esta semana en varios puntos de Aragón podrán aliviar, al menos temporalmente, el calor de esta primavera inusual.