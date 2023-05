Cambiar multas por trabajos en beneficio de la comunidad: "Me siento bien ayudando y además no pago la sanción de 300 euros"

Sofía Mendoza tiene 19 años, es de Monzón y en octubre del año pasado la Policía Local de Zaragoza le avisó de que le llegaría una multa. Hace unas semanas recibió una notificación: 300 euros por participar en reuniones con ingesta de bebidas alcohólicas, es decir, por hacer botellón. Tanto ella como sus nueve amigas, también multadas, pensaban que recibirían una sanción menor. "Creíamos que nos iba a llegar de 70 euros... pero no. El padre de una de mis amigas planteó la posibilidad de cambiar la multa por trabajos para la comunidad. Todas menos una hemos optado por esa opción", asegura.

La joven, que estudia un grado de Laboratorio Clínico en Zaragoza y le gustaría empezar el Grado en Enfermería, acudió tres días al Comedor del Carmen para condonar su sanción. "Me siento bien ayudando y además no pago la sanción de 300 euros. Al principio fue raro, pero cuando conoces a la gente, lo haces con ganas. Son muy agradables y no descarto volver", subraya la montisonense, que ahora ya está instalada en su localidad natal porque ya ha terminado el curso.

La coordinadora del comedor, Gloria Pardós, juntos a la joven Sofía Mendoza. HA

Los voluntarios del centro social aseguran que es una buena opción que los sancionados puedan "ayudar a la gente" en vez de pagar una multa. "La mayoría somos jubilados y para nosotros es una alegría que la juventud se una a la obra social. Lo mejor de todo es que se van muy contentos y cuando terminan no lo ven como un castigo", sostiene la coordinadora del comedor, Gloria Pardós, que lleva siete años vinculada al Comedor del Carmen, donde cada día atienden a 220 personas. En el último año dieron 75.517 comidas a 930 personas diferentes.

El hecho de que los jóvenes se involucren es positivo también, argumenta, "porque ven otra realidad que no se encuentran en sus casas". "aunque . "Tratan directamente con gente que baja diariamente a comer aquí. Aunque esa situación esté en la calle, en ocasiones, la gente no se da cuenta y, viniendo aquí y conociendo a los usuarios, es como realmente te conciencias", subraya.

"Al principio fue raro, pero cuando conoces a la gente, lo haces con ganas. Son muy agradables y no descarto volver"

Aunque los voluntarios que acuden para evitar pagar una multa no están muchos días, algunos deciden volver. "Hay quienes vienen algunos días o los fines de semana. A la gente le gusta sentirse útil y aquí lo son", concluye.

Requisitos

Las sanciones impuestas solo podrán ser sustituidas por otras medidas, en este caso, trabajos en servicios de la comunidad y formación sobre la convivencia ciudadana, cuando así se encuentre regulado en las respectivas ordenanzas municipales, explican desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Los requisitos para optar por esta opción son tener entre 14 y 21 años o tener más de 21 años, carecer de ingresos y acreditarlo o estar bajo la acción protectora de los Servicios Sociales Municipales por razones de dificultades económicas.

¿Cuántas horas hay que hacer para cubrir la multa?

Las jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad y las de formación tendrán una duración máxima de 4 horas cada una al día. Por cada dos horas de trabajo o de formación se condonarán 50 euros del importe de la sanción. Así, por cada 100 euros de multa, hay que hacer una jornada de cuatro horas "La ejecución de las jornadas estará regida por el principio de flexibilidad, para hacer posible el normal desarrollo de las actividades diarias del sancionado con el cumplimiento de los trabajos, y se tendrán en cuenta sus cargas personales y familiares", sostienen desde el Consistorio.

El 90% por botellón

Las sanciones que más se sustituyen por trabajos para la comunidad son las interpuestas por 'evacuar aguas menores' y por 'participar en reuniones o concentraciones con ingesta de bebidas alcohólicas'. en 2018, el porcentaje se repartía casi al 50%, sin embargo, este 2023, el 92,15% son por botellón. "Ha cambiado hasta la entrada en vigor de la 'Ordenanza reguladora del consumo indebido de bebidas alcohólicas, fomento de la convivencia y prevención de actuaciones antisociales'", sostienen desde el Ayuntamiento.

Seis de cada cuatro jóvenes que condonan una multa son chicos. Una cifra que ha disminuido en los últimos años al aumentar la de las jóvenes. La mayoría de infractores, el 83% tienen entre 14 y 21 años.

El procedimiento para solicitar trabajo para la comunidad

1. Una vez notificada la multa, el sancionado podrá en el plazo de un mes dirigir solicitud al órgano sancionador solicitando su voluntad de acogerse al beneficio de sustituir la sanción económica por la de realizar trabajos en beneficio de la comunidad y recibir formación sobre la convivencia ciudadana.

2. Acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos (ya explicados), se comunicará a los Servicios Sociales municipales para determinar el lugar donde el interesado deberá prestar el trabajo de carácter social y recibir la formación necesaria.

3. Realizado el trabajo, los Servicios Sociales emiten un certificado. A la vista del certificado expedido, el órgano sancionador resuelve acordando la condonación de la multa, o denegándola en el caso de incumplimiento del trabajo señalado o por la inasistencia a las actividades de formación.