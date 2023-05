De la calle a la escena: “Me echaron de casa y en el teatro he creado una nueva familia”

Vivir en la calle es uno de los mayores dramas a los que una persona se puede enfrentar. Quedarse sin apoyos, sin casa y sin familia, dormir al raso o intentar conseguir una vivienda digna son las dificultades diarias por las que han pasado las personas que no tienen hogar.

Los testimonios de algunas de ellas es lo que conforma la obra de teatro ‘Casa’, basada en el texto de Lucía Miranda, que podrá verse del 1 al 4 de junio en el Teatro del Mercado de Zaragoza gracias al proyecto artístico social inclusivo ‘Caídos del zielo’ dirigido a las personas sin hogar y en riesgo de exclusión social.

De hecho, 14 de sus 20 participantes son personas que en un momento dado han vivido en la calle, las 6 personas restantes son profesionales del teatro voluntarios que colaboran con el proyecto.

“Nos juntamos a lo largo de un año en este taller de teatro en el que también incluimos música, movimiento, danza, canto e interpretación con el objetivo de crear, comunicarnos y convertir todas esas experiencias, que son dolorosas en muchos casos, en arte. Así, convertimos el dolor en belleza”, explica Félix Martín, actor y profesor de teatro que es el encargado de dirigir esta obra.

Cartel de la obra de teatro 'Casa' en la que participan personas que han vivido en la calle. M.O.

“Empezamos con esta iniciativa en 2019 y este es nuestro tercer espectáculo. El 80% de los participantes está con nosotros desde los inicios y todos ellos han pasado por la calle en algún momento”, dice Martín. “Aquí se juntan con voluntarios, actores y trabajadores sociales con los que trabajan interpretación, danza y contamos también con un equipo de psicólogos de apoyo”, añade el director.

“Les ofrecemos la posibilidad de comunicarse, expresarse y crear en un ambiente diferente en el que suelen desarrollar su vida”, continua. De esta manera adquieren confianza, empoderamiento personal y les ayuda en su desarrollo laboral”, señala el dramaturgo.

"Lo peor de vivir en la calle es la indiferencia"

La obra está compuesta por una serie de testimonios reales de personas vulnerables y en riesgo de exclusión social. Algunos de ellos son los relatos de los mismos participantes, que han escrito sus monólogos. Es el caso de Jesús Grijalba. Este mexicano de 73 años lleva 15 viviendo en España y pasó 12 años en la calle por “una serie de circunstancias personales sobrevenidas”, afirma.

Jesús Grijalba, actor del proyecto 'Caídos del zielo', que ha vivido en la calle durante 12 años. M.O.

Pasó de tener trabajo y familia en su México natal a quedarse arruinado y solo en Zaragoza. “La primera noche que pasé en la calle lo hice en la marquesina del autobús de plaza de España. Intentaba dormir, pero el frío y la gente me lo impedían por lo que me metí en un cajero cercano en la que ya había una persona durmiendo”, recuerda Grijalba. “Lejos de molestarle, me dejó compartir su pequeño refugio y me prestó una manta”, relata.

Durante los años siguientes “dormía en la calle y me recorrí todos los recursos que tienen Zaragoza para personas sin hogar, pero lo peor de estar en la calle es la indiferencia de la gente”, matiza este hombre que ahora vive en un piso social del Albergue de Zaragoza. “Tengo que dejarlo en muy poco tiempo y aún no sé que voy a hacer. A lo mejor tengo que volver a la calle porque no tengo ingresos, pero eso no me asusta”, asevera Grijalba.

En la obra de teatro, interpreta al ‘Pobresor’ Ambrosio Malacalle y Rueda, maestro de aspirantes a vivir en la calle. “Esto me hace salir de la rutina jodida que tenemos, aunque sea solo una vez por semana”, asegura.

"Venir a ensayar es como si ese día fuese domingo"

“Para mí es un receso. Salir de mi trabajo como interna en casa de una señora y venir aquí una vez por semana es como si ese día fuera domingo. Me han dado mucho cariño y yo me siento feliz aquí”, dice Juana Marina Pastrán, de 74 años, que es otra de las participantes del proyecto.

Juana Marina Pastrán, actriz del proyecto 'Caídos del zielo' que tuvo que recurrir al Albergue y al Refugio. M.O.

Nacida en Nicaragua, lleva 15 años en España donde ha intercalado épocas de trabajo como interna con momentos de inactividad. Al vivir y trabajar en la misma vivienda, se veía en la calle cada vez que cambiaba su situación laboral. “La primera vez que me quedé sin trabajo tuve que acudir al Albergue y al Refugio durante un mes”, recuerda Pastrán.

“El resto de las veces me han acogido conocidos hasta que he encontrado un nuevo trabajo. Ahora llevo tres años como interna y estoy muy contenta con mi empleadora. Tengo techo y vivimos las dos muy tranquilas”, afirma.

"Mis hijos pensaron que el cáncer era contagioso"

Pepe Ndong es otro de los actores de esta obra y es de los veteranos en el proyecto. Este guineano de 67 años cuenta una historia terrible de discriminación y prejuicios. “En 2018 me diagnosticaron cáncer y cuando se lo comuniqué a mi familia no lo aceptaron. Pensaron que era contagioso y mis propios hijos me echaron a la calle”, recuerda Ndong.

"Me diagnosticaron cáncer y mis hijos me echaron a la calle porque pensaron que era contagioso".

“Estuve dos meses viviendo sin techo hasta que Cáritas me acogió. Me dieron alojamiento en una residencia de las Hijas de la Caridad y me facilitaron atención médica. Ahora vivo en una residencia de Cáritas y tengo mi enfermedad bajo control, según me dice mi oncólogo”, asegura.

Pepe Ndong, actor del proyecto 'Caídos del zielo', vivió en la calle durante 2 meses. M.O.

“Después de sufrir tantas humillaciones me encontré con gente buena que tuvo compasión de mí y me ayudó”, añade este hombre. Participar en esta obra para él “es una alegría. Me ha abierto las puertas, me ha hecho crecer, conocer a gente buena y salir de la miseria. Gracias al teatro he hecho una nueva familia”, concluye, emocionado.

En el proyecto ‘Caídos del zielo’ colabora la Coordinadora de Entidades para Personas Sin Hogar de Zaragoza, la consejería de Acción Social del Ayuntamiento de la capital aragonesa, el Albergue Municipal y la consejería de cultura a través del Patronato Municipal de Artes. También cuenta con el apoyo de Fundación La Caixa.