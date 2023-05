"La gente no sabe que existen becas para estudiar y recibir una remuneración a la vez en la Universidad de Zaragoza"

Clara López Nieto, estudiante de 21 años de la Universidad de Zaragoza, estaba buscando empresas donde realizar las prácticas del grado de Periodismo cuando se topó con una "oportunidad". "Me informaron de que había salido una beca universitaria y que si me seleccionaban podía hacer prácticas de lo mío a la vez que estudiaba y encima cobraba a final de mes, algo que no pasaba en los sitios que ofrecían prácticas", asegura la joven.

Las becas, destinadas a estudiantes de la mayoría de títulos que se imparten desde el campus público, son de un año y se pueden prorrogar otro más, siempre y cuando el estudiante esté matriculado en algún grado o máster de la Universidad de Zaragoza. Mensualmente reciben 600 euros brutos por trabajar un máximo de 30 horas a la semana. "Empecé hace justo un año y yo hago 25 horas semanales. Me gustaría seguir, pero este curso termino la carrera. Igual empiezo a estudiar un máster de aquí y así también puedo continuar", sostiene.

Además de recibir una recompensa al final de mes por desempeñar una serie de funciones, "la flexibilidad" les facilita su día a día. "Nosotros tenemos horarios raros, con clases mañana y tarde. Lo bueno es que nos permiten compaginar todo y hacer las horas cuando podemos. Eso en una empresa no pasaría. Yo hay veces, por ejemplo, que me conecto el domingo por la tarde y me adelanto cosas", sostiene.

La joven zaragozana, que disfruta de la beca en el Gabinete de Comunicación del campus, se encarga principalmente de las peticiones de los medios de comunicación, de la redacción de notas de prensa y de apoyar en redes sociales. "Al fin y al cabo es mi campo", confirma. En el proceso de selección, subraya, "había poca gente". "Solo nos presentamos ocho personas porque estas becas son poco conocidas. La gente no sabe que existen. Yo me enteré de casualidad porque una profesora escribió en un grupo de WhatsApp", relata.

Con el dinero que recibe, cuenta, tiene para sus gastos. "Yo no le pido nada a mis padres. Ya hacen bastante con pagarme la carrera. Ahora la idea es destinarlo también a pagar por lo menos una parte del máster que quiero hacer de la Universidad de Zaragoza y RTVE, que cuesta 5.000 euros", subraya.

Inés López Mareca tiene 22 años, estudia Ingeniería de Telecomunicaciones en la Escuela de Ingeniería y es otra de las estudiantes que se beneficia de las becas de apoyo del campus público. En concreto, su puesto está en SICUZ (Servicio de Informática y Comunicaciones Universidad de Zaragoza). Su labor se centra en desarrollar una aplicación móvil para que el Gabinete de Comunicación pueda enviar las notas de prensa y así mandarlas a los medios. El año pasado se centró más en arreglar cuestiones técnicas de la página web.

"Descubrí esta ayuda porque estuve haciendo un curso sobre análisis forense organizado y la persona que lo impartió nos hablo muy bien de estas becas. La verdad es que me gusta mucho por la flexibilidad de horarios que ofrece", subraya la zaragozana. En cuanto al dinero, "he conseguido tener más independencia en mis gastos y disponer de unos ahorros por si tengo algún viaje o algún gasto mayor", cuenta.

"La beca me ha hecho aprender mucho sobre diferentes ámbitos de mi área de estudio y también del mundo laboral. Creo que empezar a trabajar mientras estudias te hace espabilar bastante, además de ser consciente de lo que cuesta ganar el dinero", sostiene

Por su parte, Talín Arbás, graduado en Geología y estudiante del Máster de Geología en Aplicaciones y Técnicas y del Máster de Gestión del Patrimonio Cultural, está en el área de Cultura de la Universidad de Zaragoza con la misma beca que disfrutan Clara e Inés.

El joven de 26 años no lo hizo por la recompensa económica ya que antes, que trabajaba en la hostelería, ganaba más dinero. "En casi dos años que llevo de beca no he podido ahorrar prácticamente nada porque todos los meses tengo gastos, ya sea por pagar el máster de la Universidad o gastos personales como el permiso de circulación, ir a clases de inglés... Cuando trabajaba en hostelería las mismas horas sí que podía ahorrar y dar dinero en casa porque ganaba el doble", cuenta.

Lo cierto es que solicitó la beca para aprender. "Me inscribí porque me llamó mucho la atención todo lo que iba a poder hacer y aprender. En Geología tenemos una asignatura en 4º que se llama Paleontología Técnica donde nos enseñaban nociones básicas de cómo realizar un proyecto de musealización para exposiciones o acondicionar yacimientos. Descubrí una nueva salida que no se me había ocurrido y esa asignatura es la que me animó a apuntarme a la beca para seguir aprendiendo sobre ese tema", explica.

En concreto, su labor se centra en gestionar el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, situado en el Paraninfo.

Estudiar y recibir una remuneración al mismo tiempo. Suele ser habitual que los jóvenes compaginen sus estudios con un trabajo para poder cubrir sus gastos. "Con estas becas, la Universidad de Zaragoza pretende darle a los estudiantes la experiencia laboral real apoyando a un área dentro de su competencia, sin la necesidad de tener que renunciar a estudiar. Se forman a la vez que ganan dinero", explican desde el campus. Así, no solo tienen un sueldo de 600 euros brutos mensuales por un máximo de 30 horas semanales (hay en puestos que hacen menos), sino que además adquieren conocimientos relacionado con su estudios.

La Universidad de Zaragoza publica periódicamente diferentes becas en esta página web (https://academico.unizar.es/becas/convocatorias-vigentes-de-becas-de-apoyo). Ahora mismo, hay tres convocatorias activas: 2 becas de apoyo para el Área de actividades culturales y comunicación del Vicerrectorado para el Campus de Huesca. becas de apoyo para la sala de musculación del Polideportivo 'Río Isuela' en el Vicerrectorado para el Campus de Huesca y de 1 beca de apoyo para tareas de internacionalización en el Vicerrectorado para el Campus de Huesca.

Beatriz Valiente, jefa del Servicio de Estudiantes, especifica que el curso pasado, 2021-2022, se anunciaron 28 convocatorias (algunas con varias plazas) y un total de 48 alumnos estuvieron becados.