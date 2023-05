Feijóo dice que los 250 millones para el plan Pirineos serán "un compromiso de Estado"

Con Aragón entre las prioridades electorales del PP para el próximo 28 de mayo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tirado este domingo en Zaragoza de promesas en clave local para arañar hasta el último voto. Y entre todas ellas destaca el respaldo expreso al proyecto del candidato autonómico, Jorge Azcón, de impulsar un plan Pirineos si logra conquistar la DGA. «Será un compromiso de Estado», ha dicho Feijóo.

Ante más de 1.400 personas en la calle Moret de la capital, el mitin central de Feijóo en Aragón ha girado en torno a la seducción «de los socialistas avergonzados que no se reconocen en el sanchismo», a los que ofrece un mensaje de «moderación, centralidad y sentido de Estado». Pero también se ha adentrado en la vereda aragonesa, con duras críticas al presidente de Aragón y candidato socialista, Javier Lambán, y un respaldo expreso tanto a la candidata de Zaragoza, Natalia Chueca, como al propio Azcón, de quien dijo que ya le ha puesto «deberes antes de llegar al gobierno».

El primero de ellos es con la nieve. Tras la renuncia a la unión de estaciones, Azcón propuso un plan Pirineos durante los próximos ocho años, que prevé 250 millones de euros en inversiones solo en las cuatro comarcas del Pirineo aragonés: Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza. «Apoyar el Alto Aragón para lograr un conjunto de inversiones entre la Comunidad y el Gobierno de España de 250 millones de euros dando un impulso histórico al Pirineo es un compromiso de Estado», ha dicho.

Fiscalidad en el medio rural

Pero además citó el reto demográfico en el medio rural, que en su opinión necesita una fiscalidad más ventajosa. «No puede ser que haya los mismos impuestos en un lugar con dificultades para invertir que en otro con grande rentabilidades. No puede pagar lo mismo una persona que vive en el rural que otra en el centro de la ciudades. No se puede pagar el mismo impuesto de transmisiones patrimoniales por comprar un barbecho que por comprar un piso», ha afirmado. Además, ha anunciado «el máximo de ayudas» para la inversión de empresas y emprendedores en Teruel. «Y el máximo no es el 2%, sino el 20%», ha dicho.

También ha hablado de la sequía y ha criticado a Sánchez por no solucionar el problema. «El agua será el objetivo uno de gobierno. Voy a dedicarme en cuerpo y alma para solucionar el problema, porque la gente quiere vivir en el campo y que no le rieguen con ayudas, sino regar con agua», ha afirmado Feijóo, que no ha concretado medidas ni ha mencionado la palabra trasvase.

Las críticas al PSOE por mantener acuerdos con Bildu, que ha incluido condenados por terrorismo en sus listas electorales, ha sido otro de los ejes del mitin. «Si Bildu es indecente, pactar con Bildu es más indecente, gestionar con Bildu es más indecente y gobernar con Bildu es más indecente», ha dicho Feijóo entre los aplausos de la militancia. A su juicio, Sánchez es «un presidente cautivo de Bildu que arrastra a toda la Nación».

Y rápidamente ha llevado esta cuestión a lo local. En su opinión, la petición de Lambán a Sánchez de romper sus acuerdos con Bildu «son campanas al aire».«Para ser distinto a Sánchez la ñunica opción en no callarse ante Sánchez y no votar como Sánchez», ha criticado. «La próxima semana viene aquí Sánchez. El candidato de Sánchez tiene la oportunidad de decirle a la cara que rompa de una vez el pacto con Bildu o el PSOE de Aragón no se presenta con las siglas del PSOE», ha afirmado.

En referencia a Lambán, ha dicho que «en Aragón alguien levanta la voz contra las decisiones de Sánchez». «Pero sus desmanes no se solucionan levantando la voz y consiguiendo titulares en los medios de comunicación. Sus desmanes se solucionan levantando la mano en el comité federal del PSOE para decirle: “Así no. O cambias tú o te cambiamos”». Por este motivo, ha instado a los barones socialistas a que se rebelen y ha recordado que los diputados y senadores aragoneses del PSOE votan lo que dice Sánchez. «Así no se solucionan los problemas, así se lavan conciencias».

El líder popular ha recordado las leyes más controvertidas de Gobierno PSOE-Podemos, como la del solo sí es sí, «con 1.0790 violadores beneficiados». «Hay que acabar con los desmanes de los que rebajan la malversación y la corrupción, de los que eliminan la sedición, de los que facilitan la okupación ilegal de las viviendas, del colapso de la administración de Justicia y de la Seguridad Social». La ley de Bienestar Animal, la ley trans, la deuda pública y la «colonización» de la instituciones del Estado o la «manipulación» del CIS fueron otros asuntos en los que Feijóo hizo hincapié.

Pero sobre todo Feijóo focalizó su mitin en expresar su apoyo a Azcón y a Chueca, a los que vio en el gobierno, a los que ha exigido que pongan antes los intereses de los ciudadanos de los de partido. Incluso les ha instado a «no agachar las orejas» si creen que él no lo hace. «Primero está Zaragoza, Aragón y después el partido. Primero está España y después nuestro partido. Pero algunos creen que primero están ellos, después su partido y después España. Se equivocan», dijo en referencia a Pedro Sánchez.