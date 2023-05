Cs-Tú Aragón se esgrime como la alternativa "sensata" para "alejarse de los extremos"

Ante un centenar de personas, la coalición Cs-Tú Aragón se ha esgrimido este domingo como la opción "más sensata" de cara a las urnas autonómicas del 28 de mayo para alejarse de gobiernos formados "por los extremos". La plaza de la Seo de Zaragoza ha sido el escenario de un mitin de la formación naranja de la mano de sus principales candidatos y del secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez.

Daniel Pérez Calvo, el candidato a la Alcaldía de Zaragoza de Cs-Tú Aragón, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los afiliados del partido como "futuro alcalde" de la capital aragonesa, ha dicho. "Hay que presumir del cierzo. Es un elemento que nos pertenece", ha asegurado Pérez Calvo, para hacer una comparación con su partido. "Bienvenidas sean las dificultades cuando representamos una formación como esta. Somos los únicos que pueden transmitirnos ese mensaje liberal y de sensatez", ha añadido.

El candidato a la Alcaldía de Cs-Tú Aragón ha criticado los anuncios que Javier Lambán y Natalia Chueca han hecho desde el comienzo de la campaña electoral. "Queremos mirar a la cara a la gente y poder decir que somos leales. Pero hay otros que no pueden hacerlo. Parece que tienen 15 días por delante para hacer un mercadillo de las promesas", ha precisado. En este sentido, se ha dirigido al socialista para preguntar: "16.000 viviendas en 20 años. ¿Por qué no has empezado estos cuatro últimos?". Ante ello, Pérez Calvo considera a Cs como una alternativa "sensata para poner propuestas sobre la mesa para que los vecinos puedan acceder a una vivienda".

En este sentido, ha asegurado que "todo lo que ha cambiado Zaragoza estos cuatro años ha sido gracias a Ciudadanos", ya que votaron para desatascar algunos proyectos como el del Portillo o la avenida de Tenor Fleta. También ha cargado contra el presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, porque cuando "al fin" llegó a ser alcalde, "va y se pira". "Ese es el concepto que tienen de los zaragozanos", ha expresado. De este modo, ha pedido el voto de los simpatizantes, que "deben volcarse de lleno con la campaña". "Nos hemos equivocado, somos personas, pero ahora estamos hablando de futuro", ha añadido, para concluir con que Cs-Tú Aragón "sea el partido que todos queremos".

"Estaba la opción fácil, pero elegimos la difícil"

Mientras que Natalia Lascorz, candidata de la coalición a la Alcaldía de Huesca, ha expresado que "Aragón siempre debe estar en el centro", el candidato a la Presidencia de la DGA, Carlos Ortas, ha dicho que "había una opción fácil", pero que los de Cs-Tú Aragón escogieron "la difícil". "Hay gente que se ha puesto de perfil, otros que han ido a sillas más cómodas, pero yo quiero agradecer a los valientes que han dado la cara y han defendido sus ideas con Ciudadanos", ha detallado.

Ortas, Pérez Calvo, Lascorz y Vázquez. Francisco Jiménez

"Algunos se preguntarán cómo hemos conseguido 118 listas electorales en todo Aragón. No ha sido el Espíritu Santo, ha sido por el trabajo y la paliza de toda esta gente", ha exclamado Ortas. Eso hará, ha considerado, que la coalición "sea decisiva en las configuraciones de los próximos gobiernos", lo que conllevará a "alejarlos de los extremos"

Asimismo, Ortas se ha referido a un 'meme' de Twitter en el que se equiparaba a Ciudadanos con el PAR. "No somos lo mismo, somos un partido renovador, que va a plantear reformas", ha aseverado. Del mismo modo, ha hecho un llamamiento "a aquellas personas que tienen dudas". "En las pasadas elecciones, más de 300.000 personas se quedaron en casa. Quiero dirigirme a esas. El problema es que se levantan a las 5.00, llevar al niño al cole, conciliar, no se pueden emancipar...", ha precisado Carlos Ortas. En este sentido, ha pedido el voto a "todas aquellas personas a las que no les va la vida en ello" para explicarles que "Ciudadanos somos más".

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, también ha hecho alusión "a las familias que no pueden conciliar, que no tienen acceso a una vivienda, que tienen problemas con las extraescolares...". "A todas esas familias, que sepan que Ciudadanos solo se va a centrar en solucionar sus problemas", ha declarado. Además, ha asegurado que "Sánchez y Feijóo parece que juegan al Risk", y que "Aragón se merece mucho más que ser una pieza en esa estrategia que solo piensa en su poder y no en cambiar nada".

Asimismo, Vázquez ha utilizado algunos datos de la Sanidad aragonesa, como que "hay 8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes", para presentar a su partido como "la solución". "La única solución es un partido de centro, sensato. Ese es el gobierno que defendemos", ha sentenciado.