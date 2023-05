Una madre maliense que vive en Zaragoza denuncia que sus tres hijos permanecen en Mali en contra de su voluntad

Fatima Oulale, una mujer de Mali que lleva viviendo en Zaragoza desde 2005, ha denunciado que su marido retiene en Mali a sus tres hijos nacidos en Zaragoza (Bouba, de 16 años, Awa, de 12, y Mamadou, de 6), al evitar que hayan vuelto a España con su madre desde el pasado verano, cuando visitaron el país nativo de sus padres.

Según explicó la madre a HERALDO, el hombre aprovechó que se marchó toda la familia a Bamako, la capital de su país, en julio de 2022, con un viaje de ida y vuelta (del 1 al 20). Pero al llegar a Mali, él utilizó una visita a un pueblo de un amigo como excusa para volver a España, trasladar todo lo que tenían en el piso que compartían en la calle Julian Sainz Ibáñez en una furgoneta desde Zaragoza hasta el país africano, y quedarse con los pasaportes de los tres hijos para que no pudieran regresar a España.

“Mi hijo mayor está muy mal y deprimido porque no ha podido venir a Zaragoza. Hablé con los profesores de su colegio aquí y han hablado con algunos de ellos y sus amigos para animarlo"

“Yo seguía mientras con los chicos en Mali y él no me contestaba cuando le llamaba. Luego regresó y me asustó porque, llegado el momento de volver, no me dio la autorización para que me los llevara a España”, relata la madre. Esa negativa le impidió que siguieran viviendo en Zaragoza, donde la mujer trabajaba desde 2005 y los chicos estaban escolarizados en tres colegios del barrio de Delicias.

Al no poder traerlos de regreso, llamó a los Servicios Sociales de Zaragoza y le recomendaron que se lo comunicara a la Embajada de España en Mali y allí le facilitaron unos salvoconductos para sus tres hijos.

Esa vía de regreso fue truncada el 19 de julio de 2022, cuando el padre se presentó con la Policía en el aeropuerto de la capital de Mali y no permitieron la salida de los menores con los documentos facilitados por las autoridades españolas. “Desde entonces, los chicos viven con su padre y yo en casa de mi hermana, luchando ante las autoridades”, relata la madre.

De hecho, este pulso de la pareja fue denunciado en un Tribunal de Menores en Mali, donde le concedieron en agosto del 2022 la custodia de los hijos a Fátima, aunque la decisión fue recurrida por el marido y ahora esperan otra resolución.

Vuelta de la madre a Zaragoza

Asimismo, Fatima optó por regresar a España y denunciar a su marido en Zaragoza, así como comunicarlo al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Defensor del Pueblo para que le ayuden en su proceso por recuperar a sus tres hijos para traerlos a España.

La mujer relató también esta situación en el colegio de su hijo mayor, el instituto Félix de Azara, en la calle Ramiro I, y allí han decidido realizar una protesta pública de sus compañeros de clase de bachiller y los profesores.

“Mi hijo mayor está muy mal y deprimido porque no ha podido venir a Zaragoza. Hablé con los profesores de su colegio aquí y han hablado con algunos de ellos y sus amigos para animarlo”, relata la madre. “Mis tres hijos quieren volver a España”

El director del centro le recomendó clausurar la matrícula, como le pasó con la mediana que estudia el instituto Santiago Hernández y el pequeño en Primaria en un colegio del barrio de Monsalud.

El hijo mayor, Babou, tiene problemas de miocardiopatía y era tratado en el hospital Miguel Servet, donde ha perdido una cita que tenía el pasado 12 de abril. Ese control necesario se ha perdido y su madre se emociona al contarlo.

Protesta en el ES Félix de Azúa para que vuelva Bouba, uno de los tres hermanos que estudiaba en el instituto.

"Primero los chicos y luego la separación"

“No estoy separada de mi marido, quiero primero a los chicos y luego ya me ocuparé de la separación”, detalla Fatima. “He ganado en el Tribunal de Menores en Bamako y no pude traerlos aquí. Ellos tienen una doble nacionalidad porque han nacido en España y no pueden perderla”.

La mujer acudió para pedir ayuda a la Asociación de inmigración España Abierta al Mundo, que preside Joaquín Soguero, en el barrio de las Fuentes, donde acumulan 18.000 expedientes de extranjeros en Aragón en los 30 años que llevan en funcionamiento para asesorarles.

La movilización de apoyo a la familia de Mali se vio la mañana del viernes cuando casi 200 chavales de Bachiller del Instituto Félix de Azara, en Delicias, se concentraron en el patio para apoyarle. Mostraban algunos carteles en árabe y otros en castellano con su nombre: “Te esperamos Babou”.

La madre detalló que su hijo no habla francés, el idioma en el que le enseñan en el colegio de Mali, y estaba matriculado en primero de Bachiller, con sus 16 años. Mientras su hermana Awa estudiaba en el Instituto Santiago Hernández y el pequeño Mamadou, cursaba primaria.

“He vuelto aquí porque los profesores me recomendaban que anulara el curso de Babou y eso me asustó. Por eso vine a España, para ver qué puedo hacer, y me ha guiado la abogada de la Casa de la Mujer, con la denuncia que puse aquí”, reconoce la madre.

El profesor de religión islámica, Jamal Bahssain, llee su mensaje de apoyo para Babou en el instituto Félix de Azara. Ruben Losada/FotografiArte

Concentración en el patio

Ella ha vivido media vida en Zaragoza de los 37 años que tiene y sus hijos, toda o casi toda. “Sus compañeros del colegio (y su tutor, el profesor Rafael) son los que han pensado en hacer esta muestra de apoyo en el patio...” y la madre se echa a llorar al explicarlo.

Sobre las 11.00 del viernes, salieron los casi 200 alumnos de las clases al recreo y escucharon los mensajes de José Antonio Corral, jefe de estudios porque no estaba el director, el profesor de religión islámica, Jamal Bahssain, que le ha dado clase en los últimos dos años, varias compañeras de Babou, así como el presidente de la asociación Amil, Joaquín Soguero.

Corral le dijo al chaval que se sentiría “orgulloso” de su instituto aunque ahora les separan 3.000 kilómetros. “El que este curso, contra lo esperado, no hayas estado con nosotros no significa que no te consideremos uno más de la familia del Félix de Azara. Y ya sabes, cuando en una familia alguien lo pasa mal y cae, el resto está ahí para darle la mano o el cuerpo entero si es necesario y ayudarse a levantarse”, leyó en un emotivo mensaje.

El jefe de estudios señaló que en contra de la voluntad de Babou y sus dos hermanos, como de su madre, se ha quedado en un país lejos de España. Reconoció que la iniciativa de sus compañeros y compañeras de primero 1º A y su tutor Rafa es para mandarle un grito bien fuerte de ánimo y con el fin de difundir sus problemas en los medios de comunicación. “Nuestro poder es limitado. Ojalá pudiéramos intervenir en decisiones legales, pero que están ahí”, añadió. “Recuerda que aquí tienes tu sitio y que esperamos que más pronto que tarde, lo puedas ocupar”.

Fatima Oulale, madre de Mali que reside en Zaragoza de 2005, es apoyada por los alumnos del instituto Félix de Azara, en Delicias. Ruben Losada/FotografiArte

El profesor de religión islámica mandó su mensaje a los alumnos como una reflexión para Babou. “Cuando veas que algo se convierte en un obstáculo, lucha y sé valiente”, señaló. “El límite solo lo pones tú, porque eres alguien único y muy especial y porque encima de ti solo está el cielo”.

Recordó que el chaval es una gran persona y con un corazón noble, divertido y compresivo. Señaló que no iban a dejar de creer en él y le pidió que siguiera luchando para volver pronto con sus compañeros en Zaragoza. Dos compañeras árabes reconocieron que era “increíble” la historia de su compañero y no podían quedarse “con los brazos cruzados”.

El presidente de la Asociación de inmigración España Abierta al Mundo, Joaquín Soguero, manifestó que su asociación va a “llegar hasta el final” apoyando a los tres chicos para que regresen a España con su madre, que ha ganado su custodia en los tribunales de Mali.

La madre agradeció a los alumnos su iniciativa y se emocionó al hablarles en público.