Tomás Guitarte: "No bailo muy bien, pero se nota que le echo voluntad"

El candidato a la presidencia por Aragón Existe confiesa su predilección por la música clásica y transmite entusiasmo al hablar de arquitectura y de las fiestas de Cutanda.

En este debut, le cedo la iniciativa… ¿De qué tema hablaría con un desconocido en un ascensor?

Lo más socorrido sería hablar del tiempo, pero huyamos de estereotipos. Imagino que sacaría cuestiones muy generales o muy cotidianas: cómo va la comunidad de vecinos o lo último que se haya tratado en el grupo de amigos.

Eso puede ser la cancelación de ‘Sálvame’ o la final de esta noche de Eurovisión. ¿Qué inquietudes musicales tiene?

Me gusta y me relaja la música clásica. Por evolución personal, fui muy seguidor en su momento de cantautores aragoneses como Labordeta, Carbonell y todo el folk rock que se ha producido mucho y muy bien en Aragón. Hay canciones relacionadas con la tierra que te mueve el espíritu, la música tiene un componente de estímulo y de gratificación en las convicciones. Por eso la letra de la música me interesa mucho no sólo las melodías

Dentro de la serie 'No me hable de política', Christian Peribáñez se reúne con los candidatos a la presidencia de la DGA para conocer al lado más amable del aspirante con una única regla: no se puede hablar de política.

Entiendo entonces que el reguetón y Rosalía no le llaman tanto...

Son elementos interesantes de analizar sociológicamente y ver por dónde va el mundo y las últimas tendencias, pero no es una música que me estimule ni me ponga voluntariamente.

Le aguardan grandes kilometradas los próximas días. ¿Cómo se entretiene en el coche?

Muchas veces el viaje lo aprovechas para preparar textos o intervenciones porque vas con el tiempo justo y hay que aprovechar todos los minutos. Cuando no es así, echo mano de Radio Nacional Clásica que ayuda a pensar. Me gusta tener siempre de fondo música, incluso cuando necesitas concentración

¿De niños soñaba con ser político o más bien futbolista?

Mi vocación real es la arquitectura. Soy arquitecto de formación y este desembarco en política ha sido una obligación fruto del interés por nuestro territorio.

¿Diputado por sorpresa?

Hubo un momento en el que pensé que se pasa la vida, que no había hecho eso que creíamos que teníamos que hacer y que merecía la pena intentarlo. El día a día y las inercias cotidianas se nos comen y lo importante pasa a segundo plano. Entonces dices: «Merece la pena luchar por aquello en lo que crees».

Hablando de vocaciones, hoy los chavales sólo piensan en ser ‘influencers’...

No soy usuario de redes sociales porque cuando empecé vi que me quitaban demasiado tiempo y entendí que había cosas más importantes y que generan menos ruido. Es un mundo que queda alejado de mis intenciones, pero entiendo que también tiene su valor. Para ser ‘influencer’ no basta la voluntad de serlo, hay que desarrollar bien una actividad.

Tomás Guitarte, entre las almenas del palacio de la Aljafería. Oliver Duch

TikTok e Instagram no tendrá, pero Whatsapp sí. ¿Cuál es el ‘emoji’ que más usa?

Uso mucho el gesto de aprobación, el pulgar hacia arriba, porque estoy rodeado de gente que trabaja con acierto. Doy muchos ‘ok’ y palabras de ánimo.

En tono más solemne, a lo Jesús Quintero, quería preguntarle: ¿qué es para usted el éxito?

En lo profesional, no es sino el reconocimiento a muchas horas de trabajo, pero no insustancial o relativo, sino que aporte algo a la sociedad. Vengo del puente de Zaha Hadid y allí se ve mucha creatividad, talento e inteligencia. Ese éxito me interesa, no el vinculado a la fama o la vida social.

Su ojo avizor de arquitecto...

En España se produce arquitectura de alto nivel. El icono de la modernidad fue el Guggenheim y abrió el camino para que cada ciudad quisiera tener un hito que la singularizara, pero el valor real no es tanto el edificio icónico sino la calidad media de la arquitectura en España. Eso importa porque construye el paisaje urbano.

¿Qué planes de verano tiene?

Dependerá del 28M, pero mis veranos son sencillos: vuelvo a mi pueblo, Cutanda, donde estoy implicado en la organización de las fiestas. Ahí creamos la asociación de vecinos, la cultural de San Roque y también la entidad de la recreación de la batalla histórica…

¿Algún acto en concreto que recomiende? ¿No se soltará la melena en el karaoke de la plaza?

Recuperamos un antiguo dance y lo que más me gusta es participar en el baile procesional de San Roque del 16 de agosto.

¿Es usted un virtuoso?

No mucho, pero se nota que le echo voluntad.