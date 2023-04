Azcón vuelve a retar a Lambán a un cara a cara y este le contesta que es un "político menor"

El debate cara a cara entre el candidato del PP a la DGA, Jorge Azcón, y el presidente aragonés, Javier Lambán, que aspira a revalidar su cargo, va camino de convertirse en el culebrón electoral. El alcalde de la capital aragonesa ha vuelto retarle en esta jornada festiva a este debate a dos entre los líderes que pueden llegar a gobernar en la Comunidad y a pactar las dos formaciones políticas los debates que se llevarán a cabo en la campaña.

Por su parte, el barón socialista, sin cerrar la apuerta a aceptarlo si así lo deciden la mayoría de las fuerzas políticas, le ha reprochado que sus compañeros de partido y presidentes de Madrid y Castilla-La Mancha, Isabel Díaz Ayuso y Emiliano Page, respectivamente, no los están planteando. Y "con todo respeto" lo ha tachado de un "político menor" que, a falta de ideas, busca una confrontación y una "especie de reedición" del duelo de vaqueros de la película 'O. K. Corral'.

"A día de hoy está diciendo que no porque tiene miedo a debatir ante los aragoneses de lo que ha hecho durante estos 4 años y de lo que va a proponer", ha asegurado Azcón, quien ha defendido que es "impensable" que un candidato "quiera esconderse" cuando estos foros "deberían ser el principal acicate" de una democracia. Ha asegurado que hasta el momento el barón socialista solo ha aceptado el debate a 9 en la televisión autonómica y está rechazando los cara a cara que le están planteando los medios de comunicación.

El jefe de campaña del PP va a remitir una carta a su homólogo del PSOE para pedirle una reunión en la que coordinen los debates que se podrían celebrar durante en las dos semanas previas a la cita con las urnas.

De esta forma, ha asegurado el presidente aragonés de los populares, quieren "fijar las reglas claras y dialogadas" para que "no haya trampas a mitad de partido" o los socialistas "pretendan debatir solo si les interesa", algo que, ha asegurado, sería "adulterar la democracia". Una alusión, sin dar nombres, a un cara a cara entre las dos candidatas al Ayuntamiento de Zaragoza, la popular Natalia Chueca y la sociliasta Lola Ranera, en el que sí podrían estar interesados los socialistas.

Azcón ha puesto como ejemplo que el presidente valenciano Ximo Puig se ha negado a ello y la principal cabecera de medios de comunicación de la Comunidad Valenciana ha decidido eliminar los debates. El regidor zaragozano no ha entrado a opinar sobre lo que hacen otros líderes del PP en otras comunidades autónomas: "Cada uno decide lo que quiere hacer, pero lo lógico y normal es que haya debates y que sean pactados y equitativos".

Además, ha abogado por regular los debates en las campañas electorales, una posibilidad que no considera "descabellada", para que no se celebraran "al albur" de quién haya en cada momento y lo que le interese. No obstante, ha subrayado que no debería ser necesario "obligar" a los candidatos a estos cara a cara en aras a "una mayor calidad democrática".

Por otra parte, Azcón ha instado a Lambán a dejar de salir "un día sí y otro también" con insultos en lugar de presentar sus propuestas. Le ha recordado que a él le ha llamado "capitalino o niñato" y "florero" a Chueca.

Lambán ha aprovechado su visita al Pignatelli, donde este domingo continúan celebrándose los actos de San Jorge, para contestar al envite que le había lanzado una hora antes. "Este debate de los cara a cara y de los debates a dos solo está teniendo lugar en Aragón. Ni Isabel Díaz Ayuso ni Emiliano Page ni ningún otro candidato está planteando este tipo de cuestiones, lo cual es bastante revelador de qué candidatos tienen algo que decir y qué candidatos a lo único que fían su futuro es a la pura y dura confrontación", ha empezado respondiendo.

Y "con todo el respeto personal" a Azcón le ha dicho que es "un político menor" al que "Aragón le viene grande" y que no va a "perder ni un minuto en este tipo de cuestiones" que tienen que decir los equipos de campaña. "A mí me da igual un debate, a dos, a a tres o a cuatro. Hay que buscar formulas que sean comparitdas por todos si realmente queremos que la propia campaña electoral dé oportunidades a todos y sea democrática. A partir de ahí me da igual una cuestión que otra", ha dicho.

En cualquier caso, el secretario general del PSOE aragonés ha asegurado que se someterá "gustosamente" a "cualquier acuerdo que se llegue por la mayor parte de las fuerzas políticas", pero que este tipo de decisiones "no se puede tomar solamente por unos actores políticos".

Acerca de regularizar los debates en las campañas electorales ha señalado que sería "una posiblidad", pero que en estos momentos "simplemente no es un asunto en el que intervengan directamente los presidentes autonómicos" ni que se asuma como una prioridad.

Lambán anunciará dos iniciativas empresariales más

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo autonha adelantado que en los próximos 15 días presentará dos iniciativas empresariales “de mucho fuste”, sobre las que no ha detallado mucho más. Aunque sí que ha especificado que corresponden a “varios sectores” y que fundamentalmente se ubicarán en Zaragoza, aunque también pueden estar fuera de la capital.

Tampoco ha adelantado sobre el efecto económico o de empleo que tendrán, pero sí que ha querido destacar que a veces en el impacto económico puede ser “más importante lo que desencadene a medio y largo plazo” que el “empleo que crea de manera inmediata”. “Y trabajamos en eso”, ha apuntado. De hecho, este lunes, aunque es festivo en Aragón, tenía prevista una reunión con su equipo para tratar estas cuestiones.