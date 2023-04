La oposición tacha de "triunfalista" y falto de autocrítica el discurso de Lambán mientras el cuatripartito saca pecho del consenso

El discurso del presidente aragonés, Javier Lambán, ha provocado opiniones contrapuestas por parte del resto de partidos con representación en las Cortes. Desde la oposición ha merecido calificativos de "decepcionante", "plano" y falto de autocrítica. Desde el cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) han defendido el consenso que ha primado durante esta legislatura, aunque Chunta sí ha echado en falta un tono más reivindicativo por parte del también secretario general del PSOE en la Comunidad.

A quien menos ha convencido el jefe del Ejecutivo ha sido a la portavoz del Partido Popular, Mar Vaquero, quien ha asegurado que se ha limitado a "reivindicarse a sí mismo". Le ha reprochado que no ha sido capaz "de rendir cuentas" ante los aragoneses de "sus fracasos" limitándose a "justificar los problemas que ha creado" como las listas de espera en la sanidad pública y los "recortes" en las ambulancias.

Desde Ciudadanos, Carlos Ortas ha destacado que Lambán se ha referido a "logros" que no se comparten desde esta formación y ha criticado que durante esta legislatura los miembros del cuatripartito "han jugado a no hacerse daño y no ponerse la zancadilla" en temas como el Pacto del Agua. Por ello, ha defendido la necesidad de crear "gobiernos centrados y sensatos" que "se construyan desde el centro y no desde los extremos".

Tampoco ha convencido al portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, quien ha criticado "la necesidad de tener que aumentar en mayores cuotas el autogobierno". "Los problemas son comunes y tenemos que buscar soluciones comunes", ha aseverado, mientras ponía la falta de lluvias, que "afecta igual a Aragón que a Castilla La Mancha" , o la situación de los servicios públicos como ejemplo. En este sentido, ha reforzado su compromiso por conseguir "la igualdad real" entre los españoles.

El líder de IU, Álvaro Sanz, lo ha calificado de "decepcionante" y "plano", siendo "prácticamente" el mismo que el ofrecido el año pasado. Ha criticado el tono "triunfalista" y que no se haya puesto el foco en temas fundamentales como el "cambio climático" ni ha dado "garantías" a la gente y el territorio. Para Sanz, Lambán "mira muy poco a la calle" y tiene "muy poco conocimiento de la realidad de los aragoneses".

Chunta echa de menos un tono más reivindicativo

Los socios de Lambán no han terminado de filas en la defensa de su discurso, del que se ha desmarcado Chunta Aragonesista. Su portavoz, Joaquín Palacín, ha echado en falta que el presidente aragonés tuviera un tono más reivindicativo, porque el Día de Aragón, además de festivo, ha recordado que tiene este otro componente. Palacín ha exigido mayores cuotas de autogobierno y más financiación. También se ha pronunciado sobre la unión de estaciones, uno de los proyectos que más discrepancias está provocando dentro del cuatripartito. Ha confiado en que "se descarte definitivamente".

Tampoco ha merecido demasidas alabanzas de Marta de Santos, portavoz de Podemos, que lo ha calificado como "muy correcto" y ha valorado que "ha hecho un buen repaso a la historia". De Santos ha destacado que la formación morada ha sido durante esta legislatura "esencial para impulsar la innovación y los avances y descartar las malas ideas".

Por su parte, desde el PAR, Jesús Guerrero, ha agradecido que se siga poniendo en valor a la Comunidad, cada vez con más proyección en el mundo y ya no solo por sus recursos, sino también por sus personas. En este sentido, se ha referido a los premiados, que han puesto en el foco "la cultura, la digitalización y la innovación". Y, además, ha recalcado el papel del centro político, dando "estabilidad y moderación".

El portavoz del PSOE, Vicente Guilllén, ha aplaudido un discurso "cercano, próximo a la realidad y de futuro" del presidente aragonés que, ha dicho, ha hecho de "la moderación, la estabilidad y el sentido común" una "seña de identidad" de la política aragonesa que se aprecia en el resto del país. Un discurso que ha contrapuesto a otros "catastrofistas y cenizos" que se hayan podido escuchar en la jornada.

Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe a la presidencia del Ejecutivo autonómico, también ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar el discurso de Lambán, aunque lo ha hecho fuera del turno reservado para los portavoces parlamentarios. Ha criticado de él un "exceso de autocomplacencia" y la falta de "la suficiente autocrítica para reconocer los problemas".