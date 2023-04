Azcón le dice a Lambán que si no está "dispuesto a un debate cara a cara" está "incapacitado para liderar" Aragón

El presidente del PP Aragón y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha subrayado que los 'populares' no tiene miedo a los debates y le ha indicado al presidente del Ejecutivo autonómico y candidato del PSOE a revalidar el cargo, Javier Lambán, que si no está dispuesto a tener debates cara a cara "está incapacitado para seguir liderando Aragón porque no puede ser que quien alardea de tener voz propia en realidad sea una voz que solo busca esconderse".

Tras recordar que lleva tiempo reclamándole a Lambán un debate cara a cara en la televisión pública autonómica, ha considerado que "es imposible que el presidente del Gobierno que salga de las elecciones sea un cobarde"

Azcón ha explicado que cuando un candidato defiende sus ideas y su proyecto "no tiene problema en contrastarlo en un ejercicio de democracia esencial cuando llegan las elecciones". Por ello, ha instado a Lambán a que diga si está dispuesto a tener un cara a cara en la televisión pública aragonesa o en cualquier medio de comunicación que lo ha pedido y Lambán dice que no.

Al respecto, ha aclarado que no solo el PP ha pedido el debate cara a cara en la TV pública "no la televisión de Lambán", sino que otros medios lo piden y la respuesta de Lambán es no.

Le ha pedido a Lambán que rectifique y si tiene un proyecto para la comunidad autónoma que haga algo "tan democrático como contrastarlos con la única persona que puede disputarle la Presidencia del Gobierno de Aragón el 28 de mayo" al argumentar que "solo hay dos alternativas o un pentapartito o Azcón al frente del Gobierno de Aragón y, por respeto a los aragoneses, se debería poder contrastar en un debate electoral"

Azcón ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la candidatura del PP a la Alcaldía de Zaragoza, que encabeza Natalia Chueca y cierra la exalcaldesa Luisa Fernanda Rudi. Al acto también ha asistido el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

El también todavía alcalde de Zaragoza ha dicho que le hace especial ilusión presentar esta candidatura que "es el inicio del cierre de una etapa". Es una lista que tiene un "equipazo" porque conjuga lo que quiere que sea en el PP, un proyecto no de siglas ni colores, sino defender a Zaragoza. Por eso, ha justificado, se pueden incorporar personas del ámbito profesional, la empresa y que la mayoría de los que han acreditado solvencia continúan y que personas tan valiosas como el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano y la vicealcaldesa, Sara Fernández, ambos exmilitantes de Cs, "puedan estar en esta lista".

Esa calidad profesional, ha comentado, es la principal razón por la que ambos están en la lista del PP. "Lo digo -ha argumentado- porque la idea de que este equipo no representa colores ni siglas, sino ideas y valores que las representan las personas y lo mejor del espacio político en el que estaban Sara y Víctor está en el PP y eso hace que puedan estar en esta lista y seguirán aportando a la ciudad".

Para Azcón, el equipo es fundamental y presentar esta lista con "pluralidad" tiene el único objetivo de que es la representación del centro derecha y, además, defender a la ciudad es una de las claves fundamentales por las que será una lista ganadora".

Ha augurado que para él será un honor ceder el bastón de mando a Natalia Chueca y será la "mejor alcalde/sa de la ciudad porque cuenta con las cualidades personales y políticas para seguir desarrollando proyectos de éxito".

Ha destacado que Chueca llega con experiencia de haber gobernado y tiene la capacidad de impulsar nuevos proyectos y culminar los iniciados: "Esta campaña Natalia y yo tenemos el objetivo de contar lo que hemos hecho y enseñar el cambio en Zaragoza, de qué se hablaba y de lo que se habla ahora".

El candidato a la Presidencia del Gobierno aragonés ha dicho que había proyectos parados y ahora son una realidad, como el Portillo, Pontoneros, la mayor electrificación de la flota de autobuses o la nueva Romareda.

Presentación de la candidatura de Natalia Chueca en Zaragoza. José Miguel Marco

Pedir disculpas

"En Zaragoza lo mejor está por venir", ha augurado para abundar en que el equipo del PP es "formidable" y hay proyectos que pondrán a la ciudad en el lugar que corresponde".

También ha precisado que no va a insultar a la candidata del PSOE y "no le voy a llamar florero" para volver a pedir a Lambán que "se disculpe por insultar" a la candidata del PP. "No ha empezado la campaña y Lambán ya ha insultado a una candidata que no es de su partido. Esas no pueden ser las reglas del juego: que no haya debate y se insulte".

No hay alternativa, según Azcón porque Chueca representa la única posibilidad solvente de que Zaragoza siga progresando y mirando al futuro porque el PSOE propone "regresar al pasado", y ha criticado al la candidata del PSOE a la Alcaldía y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Lola Ranera, que "ha intentado hacer todo lo que está en su mano para poner problemas en la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza".

Asimismo, el candidato ha avanzado que a partir del 28 de mayo colaborará con el Gobierno municipal desde el Gobierno de Aragón porque la relación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento "tiene que cambiar" y también con el Gobierno de España, pero "hay una primera meta en la comunidad autónoma y Zaragoza capital tienen que empujar en la misma dirección".

Por ello, también quiere el debate cara a cara con Lambán para preguntarle porqué el candidato del PSOE "solo piensa en poner problemas a los zaragozanos". Le ha afeado que han fracasado las 20.000 viviendas que prometió a los aragoneses cuando solo ha puesto en marcha poco más de 70 en ocho años. "Si Sánchez es mentiroso imagínense lo que es Lambán porque ha fracasado en todos los proyectos de vivienda".

Lambán "ni tiene credibilidad en política de vivienda, ni en política sanitaria, ni en impulsar proyectos con voz propia porque nadie que cree en su proyecto se esconde y con eso queremos acabar con la relación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza guiada por el interés electoral de Lambán", ha finalizado Azcón.