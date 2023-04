Los entresijos de las Cortes de Aragón al descubierto y 'selfies' en el hemiciclo por San Jorge

Es una imagen no muy habitual. Pilimar Zamora, diputada del PSOE en las Cortes de Aragón, casi en el centro del hemiciclo, preguntándole al pequeño Javier que qué es lo que dice el presidente de este órgano cuando termina un pleno (como si ella no lo supiera). Ante la cara de circunstancias, la socialista le dice: "Se levanta la sesión". "¿Lo repites?", le pregunta al niño. "No sé", responde. Tras una carcajada, y un pequeño empujón, el zaragozano exclama "¡se levanta la sesión!", y la veintena de personas que habían acudido a las visitas parlamentarias del Palacio de la Aljafería rompían en un atronador aplauso. Este tipo de situaciones se han dado este sábado en las Cortes con motivo de San Jorge.

Los diputados, a punto de entrar en una frenética campaña electoral (si es que no están envueltos ya en ella) han vivido una mañana con menos tensión de la habitual como preludio al Día de Aragón. Una veintena de políticos han acompañado a ciudadanos interesados por todo tipo de curiosidades por las salas del Palacio de la Aljafería, la casa de la política aragonesa además del monumento más emblemático de Zaragoza, para acercar su trabajo a la sociedad. Aunque no han faltado otras preguntas más salseantes, como cuáles eran sus sueldos o qué pasaba si un político se equivocaba en la votación de una iniciativa parlamentaria.

Ni la escasa lluvia de la mañana ha frenado la celebración de este reposado día para los diputados aragoneses. Aunque ha habido interacciones que no olvidarán. Precisamente, al final de la visita de Pilimar Zamora, los asistentes han inmortalizado su momento en la Mesa de las Cortes, en el hemiciclo. "La diputada que se ponga en el medio", decían algunos, pero Zamora consideraba que los protagonistas eran ellos. "Así que tú eres de las que se pone aquí y le da a la lengua", le expresaba una mujer, justo frente a la tribuna de oradores en el que los políticos salen a intervenir. La socialista, sabedora de que sí, soltaba una carcajada.

Entre los ciudadanos que se han acercado a la Aljafería para las visitas parlamentarias estaba Marisol Genil, que tenía mucho interés en saber cómo funcionan los turnos de palabra y cómo se accionaban lo micrófonos. "Estaría bien que como en los concursos de la tele, se fue apagando o replegando conforme se acaba el tiempo de intervención", bromeaba. "El hemiciclo es precioso. Dudo que haya otro parlamento en una sede tan simbólica como la Aljafería", decía Mario Ventura, su pareja, que se ha quedado un buen rato admirando el cuadro de Antonio Saura que preside los pasillos y muchas veces pasa desapercibido a sus señorías.

En una hora, que a muchos se les ha hecho corta, los aragoneses han atravesado la Sala Goya o la de Manuel Giménez Abad, han presenciado en primera persona las zonas donde los grupos parlamentarios se reúnen antes de un asalto plenario, o incluso datos interesantes como que a lo largo de los 40 años del Estatuto de Autonomía de Aragón ha habido 17 formaciones políticas. Incluso, algunos han tenido el placer de conocer a Javier Sada, presidente de este organismo, aunque han preferido preguntarle sobre las piezas de arte que se exhiben en la sala de Presidencia. "Son cuadros de mucho valor, que van yendo y viniendo. La gente se interesa mucho por el arte", les decía Sada, quien también les ha destapado algunas curiosidades como que antes en su despacho se fumaba. "Ahora ya no fumo y, además, está prohibido", añadía, con una sonrisa.

Ana María Arellano, diputada por Zaragoza del PSOE, ha sido otro de los cicerone improvisados en la mañana de este sábado. "Es un honor representar a todos los aragoneses", aseguraba una vez llegados todos al hemiciclo. Tras proyectar un emocionante vídeo que resume los 40 años de la casa de la democracia aragonesa, la socialista les ha recordado a los visitantes que las pantallitas que tienen en las mesas donde se sientan los políticos son para votar. "¿Y qué pasa si se equivocan?", se preguntaba un ciudadano. "Nos puede pasar en articulados tan largos de las leyes, pero no porque no estemos pendientes", le responde Arellano.

Un inocente joven se preocupaba por la agresividad en los debates políticos: "¿Hay discusiones?", se cuestionaba. "Sí que las hay. Es normal, tenemos ideologías diferentes, aunque generalmente impera el respeto y no se insulta ni se llega a los extremos que se ven en la televisión", contestaba Arellano. "Discutimos pero poco", insistía la diputada con una pequeña carcajada.

Tras descubrir los entresijos de las Cortes, los aragoneses han recibido una guía gratuita del Palacio de la Aljafería y han podido inmortalizar el momento con una foto en la primera tribuna de oradores de la primera legislatura de Aragón, que en un comienzo no se situó en esta sede, aunque otros preferían hacerse un 'selfie' en el imponente hemiciclo. "Es la primera vez que venimos y nos ha gustado mucho la visita. Ves a los políticos por la tele y no te imaginas cómo es su trabajo y se te olvida que son personas como nosotros", explicaba Sandra Castán, acompañada del pequeño Martín, que tenía otras preocupaciones al acabar el recorrido: "Vamos a la cafetería, que tengo hambre". Un día de relax para los 20 políticos que han acompañado a los ciudadanos antes de meterse de lleno en la pelea de las urnas del 28 de mayo.