Las 'mejores' matemáticas de la Lomloe: "Dejan de ser algoritmos y están más vinculadas a problemas reales"

No hace falta ponernos a hacer una ecuación para ser conscientes de que a diario echamos mano de las matemáticas, aun sin proponérnoslo. Desde ir a comprar pan, calcular la comida a elaborar... "Es imposible que alguien se desenvuelva socialmente sin utilizarlas. Tienen una importancia vital", subraya el matemático aragonés Christian Martín.

El reciente 'Barómetro de la educación 2023' -elaborado por la plataforma educativa Smartick junto a las universidades de Málaga, Oviedo y la Autónoma de Madrid- revela que la mayoría de las familias españolas (el 90%) consideran las matemáticas igual o más relevante que el inglés e indispensables para optar a un mejor empleo. Y seis de cada 10 padres creen necesario aumentar las horas de enseñanza de dicha materia en los colegios.

Para Martín, profesor de matemáticas en el instituto Clara Campoamor de Zaragoza, aportan el método científico para saber buscar las causas que hay detrás de cualquier cosa, valorar todas las opciones y no creerse algo porque sí, sino con un espíritu crítico. De ahí que señale que las tres horas a la semana de matemáticas en 3º de la ESO se quedan "cortas" (en el resto de cursos de Secundaria se imparten cuatro) y reclame más formación en la materia a los futuros maestros/as que salen de la facultad. "Y los alumnos llegan a Secundaria con un déficit importante de conocimientos matemáticos", apunta.

También el zaragozano Daniel Sierra -vocal de la junta de la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas, que presidió durante años, y codirector de la revista sobre aprendizaje de las matemáticas 'Suma'- ve necesario una hora más de docencia a la semana en 3º de la ESO y valora positivamente la optativa 'matemáticas para la toma de decisiones' en 4º, que "comenzará" el próximo curso en Aragón. "Quien quiera va a poder tener dos horas más de matemáticas. Tal vez hubiese estado bien alguna optativa más en cursos anteriores", observa.

Sierra, docente de matemáticas en el centro público integrado Espartidero en Zaragoza, resalta la importancia de esta asignatura en la educación del alumnado porque, a su juicio, desarrollan muchas competencias y también el espíritu crítico, ofrecen muchas herramientas para resolver problemas y aportan capacidad de razonamiento. "Con en nuevo currículum (de la Lomloe) en Aragón se insiste en las estrategias de resolución de problemas. Las matemáticas están como manchando las disciplinas, igual que ocurre con el latín. En casi todas las carreras las utilizan en algún momento, hasta los sociólogos necesitan las estadísticas", indica.

Por su parte, Christian Martín explica que, en general, ha cambiado mucho la manera de impartir la materia a lo largo de los años. "En el 90% de los casos. Sobre todo en el uso de la tecnología; todo el mundo utilizamos todos los días los recursos que tenemos. Y, por otro lado, el gran proceso que vamos a tener de cambio es que las matemáticas dejan de ser algoritmos y tienen que estar más vinculadas a problemas reales; que no sea aprender un algoritmo sino resolver un problema. Ese es el planteamiento que existe de trasfondo en la Lomloe", subraya.

Cómo lo enseñas, "la madre del cordero"

En Espartidero, los profesores de matemáticas plantean un problema, los estudiantes hacen preguntas, opinan sobre cómo resolverlo y, a partir de ahí, aparecen los conceptos matemáticos necesarios, tal y como detalla Sierra. "Antes era yo te mando una serie de problemas, te enseño cómo se hace uno y todos son iguales. Era más conductista -de transmisión de contenidos sin más- y ahora, es más constructivista: de resolución de problemas y buscar situaciones de aprendizaje", destaca este docente, que considera mejor este sistema educativo. "El currículum anterior te ponía contenidos, pero no te obligaba a ninguna metodología. Esa es la madre del cordero: más que lo que enseñas, cómo lo enseñas. En general, en la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas estamos más contentos con este currículum", añade.

Por otro lado, y volviendo a los resultados que arroja el 'Barómetro de la educación 2023', casi la mitad de los progenitores (46%) reconoce que sus hijos las encuentran aburridas, lo que hace que se desmotiven y tengan mayores dificultades para aprenderlas y aprobarlas. En general, las familias lo achacan a factores como la carencia de medios de refuerzo para atender las necesidades de todos los alumnos (67%) o la insuficiente preparación de los profesores (51%).

Carmen García es una profesora que lleva 30 años impartiendo clases de apoyo particulares en Huesca, entre ellas de matemáticas. Junto al inglés es la materia que más enseña, siendo cada vez más demandada. "Cuando van a empezar el curso, ya las piden. A las matemáticas le tienen miedo", cuenta. El principal hándicap que detecta en los chavales con los que trabaja es la resolución de problemas porque no tienen "comprensión lectora". "No comprenden lo que están leyendo y les falta base. De un año para otro se les olvida muchas cosas que van a utilizar en cursos venideros, con lo cual se ven ante situaciones en las que no entienden nada", comenta.

Ella lo que intenta con sus alumnos es ir hacia atrás y reforzar conocimientos imprescindibles para avanzar e intentar que razonen. "Es más bien repaso. No es culpa de los profesores sino de cómo está establecido el sistema. Se puede pasar de curso con asignaturas pendientes -entre ellas las matemáticas-, con lo cual al que le queda pendiente se le hace una bola enorme de digerir", sostiene García, quien a título personal no observa ningún cambio sustancial en como se da esta asignatura en la mayoría de los institutos oscenses.

Mientras, Daniel Sierra da algunas claves para que las matemáticas sean más atractivas para los chavales: plantearles retos estimulantes, introducir herramientas informáticas, hacer uso de materiales manipulativos (como, por ejemplo, cuerpos geométricos) y huir de estrategias repetitivas. Desde hace 17 años las lleva enseñando (este curso en 1º, 2º y 3º de la ESO) y aún hoy sigue pensando lo mismo de ellas: "Que son apasionantes".