Clara Grima: "Ahora las matemáticas son el arma más poderosa para salvar al mundo, salvo de psicópatas"

Han anunciado que habrá más horas lectivas de matemáticas en Primaria, ¿cómo lo ve?

Lo veo fundamental, necesitamos cada vez más que los niños y las niñas se acerquen a ellas. Necesitamos más horas de matemáticas, pero no más horas de cuentas, sino darle un buen lavado a los programas que sean más de razonar y resolver problemas. Es decir, que también haya otras matemáticas.

¿Qué otras matemáticas?

Teoría de grafos, por ejemplo. Cualquier persona puede hacerlos. Desde niños, la teoría de grafos enseña a modelar un problema, a resolverlo y traducirlo. La labor de un matemático es abordar un problema de la vida real, traducirlo a un modelo matemático, resolverlo y destraducirlo al mundo real. Los niños son muy buenos en grafos porque no saben otra cosa.

¿Las matemáticas tienen más amantes o detractores?

Me da mucha pena decirlo, pero creo que detractores. Observé el fenómeno de que no les gustan a muchos niños porque muchos mayores hablan mal de ellas. No es odio por las matemáticas, es ansiedad social, miedo. La gente lo relaciona a las cuentas, que no me gusta ni a mí, que me considero una yonki de las matemáticas.

¿A usted qué le cautivó de ellas?

Que eran muy fáciles, no te tenías que aprender reglas ni nada. Mi sobrina dice que le gustan las matemáticas porque no tienen faltas de ortografía. Siempre me gustaron, era como bailar. En la facultad me quedé fascinada. Me cautivó la forma de pensar, la orfebrería de pensamiento lógico, pero además es que son muy útiles.

Tiene predilección por los grafos, y me refiero a los Rotring…

Son objetos matemáticos formados por puntos y rayas. Los puntos representan a objetos o personas para analizar o representar y las rayas son las personas que se unen, según la propiedad que quieres estudiar. El ejemplo más claro es Facebook, la gente son los puntos y las rayas, su vinculación.

¿Compra pensando en grafos?

Mis hijos en el super ya me avisan que no haga una búsqueda en profundidad, que es recorrer todo. Cuando tengo que hacer una compra grande, suelo hacer una búsqueda en anchura para no dejarme ni los huevos ni el champú.

Asegura que los grafos sirven para organizar una boda o diseñar una liga. ¡Están en todos lados!

Lo de la boda es un hecho real. La boda de una amiga fue como organizar una olimpiada porque sustías no se hablaban... y le dije que lo hiciera con grafos. Al principio se rió pero así fue. Elegimos a los invitados latosos y observamos sus incompatibilidades.

¿Las matemáticas también tienen son emoción?

Uf, ¡qué pregunta! Voy a recurrir a una frase del matemático Hardy que en ‘Apología de un matemático’ dice que no hay sitio en el mundo para las matemáticas feas. Así que el matemático busca la solución, pero también lo bonito.

¿Y género? Hace hubo polémica.

La disciplina de las matemáticas no, porque en el cerebro no hay genitales, pero es necesario enfocarlas con perspectiva de género. Lo ocurrido con la carrera de matemáticas es tan llamativo como triste. Soy profesora en informática y casi no hay chicas. Bromeo con que mis clases son despedidas de solteros. Sin embargo, cuando estudiaba éramos más mujeres, en 2000 eran el 60% y ahora el 30%.

¿Con matemáticas se puede parar una guerra?

No creo... Las matemáticas no pueden hablar del amor ni de sentimientos humanos porque somos imprevisibles. La invasión de Ucrania responde al comportamiento de una persona. Me cuesta decirlo, pero durante las guerras se han desarrollado matemáticas que ahora usamos.

¿Y luchar contra una pandemia?

Sirven para modelarla y ayudan a acabar con ella con un modelo, se estudia la enfermedad con los médicos. Con esto se toman decisiones como la tasa de vacunación.

Tiene una frase de oro para reivindicar su papel e importancia.

Ahora las matemáticas son el arma más poderosa para salvar al mundo, salvo de psicópatas.

Por cierto, ¿conoce a María Andresa Casamayor?

¡Claro! Tengo el libro y quiero ir al museo que está en Huesca