¿Acertijos? Una forma de ayudar "a romper el miedo" a las Matemáticas

Desde joven a Christian Martín, profesor de Matemáticas, las cosas que no entendía le producían rechazo; le era más cómodo y atractivo trabajar con aquellas que comprendía o que podía llegar a deducirlas. De ahí que se aproximara a los acertijos en los primeros años de carrera universitaria y, pasados los años, aún no los ha soltado: desde este curso 2021-2022 propone mensualmente enigmas a toda la comunidad educativa del IES Clara Campoamor de Zaragoza a través de una página web (https://sites.google.com/site/cromosmatematicos/) que ha creado.

"Cuando te proponen un problema de matemáticas la forma de solucionarlo es la misma que cuando resuelves un acertijo. Se trata de hacer un poco más ameno el aprender a resolver problemas y que haya un contenido matemático debajo", explica este docente de 2º y 3º de ESO y 2º de Bachillerato, alma máter de este proyecto en el que se ha involucrado todo el Departamento de Matemáticas del centro. Dicho proyecto tiene su origen en pleno confinamiento por la covid, cuando proponía un enigma diario en su cuenta de Twitter (#undia_unenigma). "Cuando volví al instituto pensé que se podría desarrollar ahí y lo comenté", añade.

Los enigmas se lanzan cada mes de forma estratificada, es decir, unos van dirigidos a 1º y 2º de ESO, otros a 3º y 4º de ESO, otros a 1º y 2º de Bachillerato y el resto, al profesorado y personal del instituto. Comenta que no son muy difíciles y que la idea es que se vayan complicando a lo largo del curso. Y, aunque este año es de prueba (las soluciones se mandan de forma individual por correo electrónico), el deseo es que otros centros educativos de Aragón se sumaran y fueran los alumnos de distintos institutos los que plantearan enigmas entre sí.

Christian Martín, profesor de Matemáticas de la ESO y Bachillerato en el instituto público Clara Campoamor de Zaragoza. Ch.M.

"Hasta ahora 300 personas han enviando una respuesta y 3º de ESO es el curso que más ha participado. Estoy bastante más contento con la aceptación que está teniendo entre el alumnado que con el profesorado. En general, es un programa que está aportando cosas; y el saber que te equivocas y que no pasa nada sino que aprendes de ese error también se está dando", sostiene Martín.

A juicio de este docente hay un distanciamiento entre los alumnos y las matemáticas y que la pregunta que más escucha en el aula es: 'y esto, ¿para qué sirve?' "Son una ciencia donde lo único que se necesita es un encadenamiento lógico de razonamientos. Normalmente entre que el curriculum aprieta y que tienes que dar una serie de contenidos, al final a lo que te dedicas en clase es a hacer esas matemáticas que solo presentan los resultados finales. Estamos dando a los chicos algoritmo tras algoritmo para la resolución de cosas. Acaban descontextualizadas hasta el punto de que el alumno recibe conocimientos, pero no sabe cuándo y para qué los va a utilizar. La presentación de ese resultado final las convierte en algo que es casi mágico: la ecuación de segundo grado se soluciona y funciona, pero nadie sabe muy bien por qué. Eso produce que haya mucho reparo a estudiar Matemáticas", detalla.

En los acertijos que plantean a la comunidad educativa del Clara Campoamor se tiene que perseverar para hallar la solución. Tal y como explica Christian Martín, tienen una base de razonamiento matemático, pero no son matemáticas directas. "Tienes que investigar y eso está presente en cualquier problema que se te vaya a presentar en la vida. Ayudan a romper el miedo que se tiene a resolver problemas matemáticos y los que se enganchan no son chavales que tengan que ir muy bien en la asignatura. Además, los adultos no resuelven muchos más acertijos que los jóvenes", cuenta.

Algunos de los acertijos

8579 ; 29 ; 11 ¿? ¿Qué número vendrá a continuación? La respuesta es el 2, ya que cada numero es la suma de las cifras del anterior.

¿Sabes contar? En un tablero de ajedrez hay que colocar dos peones, uno blanco y otro negro. ¿De cuántos modos diferentes pueden colocarse dichos peones? La solución es 64 x 63 igual a 4.032. Y es que se puede poner la primera ficha en 64 lugares y cada vez que se coloca la primera en un sitio, la segunda se puede poner en los otros 63.

Enigma de álgebra y aritmética planteado a estudiantes de 1º y 2º de ESO. Heraldo.es

En un caja hay diez pares de calcetines de color gris y diez pares marrones y en otra caja, diez pares de guantes de color azul y otros tantos pares negros. ¿Cuántos calcetines y guantes es necesario sacar de cada caja para conseguir un par de calcetines del mismo color y un par de guantes del mismo color (cualquiera)? Bastan tres calcetines (puede que el primero sea gris y el segundo marrón, pero con el tercero seguro que tenemos dos del mismo color). Sin embargo, habrá que sacar 21 guantes (puede que los 20 primeros sean todos de la mano, por ejemplo, derecha).

Enigma planteado al profesorado y personal del instituto Clara Campoamor. Heraldo.es