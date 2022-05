El matemático Daniel Sierra: "Cuando un niño ordena un juego de piezas, hace matemáticas"

Estos días, SAPM celebra la ‘Semana de las Matemáticas en la calle en Aragón’ con actividades organizadas por diferentes centros educativos. En concreto, hoy es el Día Escolar de las Matemáticas, ¿por qué diría que son importantes?

Siempre están presentes en nuestra vida. Nacieron cuando el hombre primitivo tenía que repartirse para cazar. La historia de la humanidad ha ido unida con el desarrollo de las matemáticas. De hecho, el ser humano ha mejorado gracias a esta ciencia y es una parte de nuestra cultura.

¿Y se les da el espacio que merecen?

Se les da una importancia un poco impostada, porque todo el mundo piensa que son muy importantes, pero al final siempre escuchas aquello de que «soy de letras» para justificar que no sabemos hacer una operación. Debería dárseles importancia más en el sentido de que están en nuestro día a día.

¿Hasta qué punto nos cruzamos con ellas a diario?

Un divulgador matemático decía que si se pusiese una etiqueta de color rojo en todos los objetos que se basan en matemáticas, prácticamente todo llevaría la pegatina.

¿Con cuántos años empiezan los niños a hacer sus primeros razonamientos matemáticos?

Está claro que cuando un niño de menos de tres años está ordenando el típico juego de piezas, está haciendo matemáticas. Está clasificando, que es un asunto básico entre los profesionales. Es decir, se podría decir que en el momento en el que empiezan a manipular objetos.

Y respecto a la educación, ¿cómo ha evolucionado la enseñanza de las matemáticas en los colegios y en los institutos en los últimos cuarenta años?

Es complicado contestar a esta pregunta sin quedar mal. Lógicamente ha cambiado, pero en muchos aspectos hay un importante bloque del profesorado que no ha evolucionado mucho hacia otras formas de enseñar.

¿Cómo se podría mejorar esta cuestión?

Tenemos que quitarnos esa mochila y esa sensación de que tenemos que estar haciendo todo el rato cuentas y multiplicar polinomios. Hay cosas que la calculadora va a hacer más rápido que el ser humano. No solemos trabajar el asunto de pensar en otras cuestiones que las personas pueden hacer mejor que la máquina. Y en eso no hemos avanzado demasiado.

Es decir, la evolución constante de las TIC no se ha visto plasmada en el aula.

No, no, yo creo que no se ha visto plasmada de manera suficiente, no está del todo implementada. Hay aulas en las que se prohibe el uso de la calculadora cuando la ley te está diciendo que debes enseñar a utilizarla.

¿Qué fórmulas tienen los docentes para hacer que las matemáticas sean atractivas?

Incluir el aspecto manipulativo. Es decir, no es lo mismo entender un cuerpo geométrico con el libro de texto que con un objeto en las manos. También se pueden hacer más atractivas si se utiliza la tecnología y si hay más de una solución a un mismo problema.

Tradicionalmente, los estudiantes que escogían la carrera de Matemáticas se dedicaban después a la enseñanza y, sin embargo, ahora las empresas demandan este tipo de perfil. ¿Por qué este cambio?

Es cierto, está sucediendo eso. Ahora se necesitan profesionales que sepan manejar datos. Muchos titulados encuentran trabajo en el campo del ‘big data’.

Además, el grado de Matemáticas ha pasado a ser uno de los estudios más solicitados.

En Matemáticas no hay paro. Bueno, en realidad nunca lo ha habido. Y ahora ya estamos notando una carencia de profesores debido a la alta demanda de matemáticos en empresas. La realidad es que podemos estar ante un problema.