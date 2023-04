Los hoteles 'only adults' siguen creciendo: "Saben que no van a estar ni con sus hijos ni con los de otros"

Los hoteles 'only adults' (solo para adultos) comenzaron a emerger en los años 70 en el Caribe como una opción dirigida para las lunas de miel. Con los años, este tipo de establecimientos se ha ido extendiendo por el resto del mundo y también por la península.

Comenzó en la costa, pero a raíz de la pandemia ha crecido la oferta en diferentes puntos del país. A día de hoy, uno de cada veinte hoteles españoles, el 5%, se enmarca dentro del grupo de 'solo para adultos'. Principalmente, buscan atraer a los viajeros que quieren un ambiente "más tranquilo y relajado durante su viaje".

"Las últimas tendencias en hotelería va por la segmentación. El 'solo adultos' ya funcionaba con anterioridad y ahora más. Muchos hoteles han apostado por este tipo de actividad y han decidido enfocarse por este tipo de clientes", señala el presidente de la Confederación Españolade Hoteles y alojamientos Turísticos (CEHAT) , Jorge Marichal

Depende mucho, añade, "del tipo de alojamiento". "Por la idiosincrasia del hotel, en ocasiones es más complicado atender las necesidades de productos familiares y por eso se enfocan en el producto de adultos".

En Aragón hay varios, "básicamente en las provincias de Huesca y Teruel". "Hay más, pero especialmente en zonas rurales", especifica el vicepresidente de la Asociación de las Agencias de Viajes de Aragón.

En Aragón

El Hostal Plaza Boutique Zaragoza, situado en la plaza del Pilar, se anuncia en conocidas páginas de reserva de viajes como 'only adults'. "Hace dos años reformamos el hotel por completo y decidimos que fuese un alojamiento tranquilo, donde se facilitase el descanso. Las habitaciones son pequeñas y priorizamos poner camas grandes. Es una forma de seleccionar a los clientes", sostiene la propietaria Silvia Mauleón.

Hay quienes, asegura, "necesitan salir de la rutina y desconectar y buscan este tipo de alojamientos". "No es que no permitamos la entrada de niños. Si viene un padre o madre con su hijo de 10 años no nos negamos, pero la realidad es que en la habitación solo coge la cama de matrimonio", reconoce.

En la provincia de Huesca, es posible encontrar este tipo de alojamientos en Arcusa, en Graus, en Tadienta, en Alquézar y también en Coscojuela de Sobrarbe. En esta última localidad se encuentra el negocio de Daniel Durich, la Posada Al Vent. "Somos de Valencia y vinimos hace más de diez años con la idea de vivir en una localidad más pequeña y montamos el negocio", apunta.

"Decidimos apostar por el 'only adults' porque encajaba con nuestra filosofía y consideramos que había un hueco en el mercado (apenas existían en la zona)", puntualiza el dueño, que asegura que es un alojamiento antiguo y "restaurado rincón por rincón". "La música está muy cuidada y está diseñado para poder desconectar", subraya.

En Rubielos de Mora, al igual que en otras localidades turolenses como Albarracín, también hay un alojamiento 'only adults'. "Monté primero un hotel destinado a un perfil más familiar y después abrí un nuevo establecimiento buscando otro nicho de mercado", cuenta Manuel Gorriz, propietario del hotel Los Leones.

El edificio, "pequeño y antiguo", tiene esta preferencia de clientes desde hace 15 años. "Tenemos dos tipos de perfiles. La típica pareja que es más mayor y sus hijos no viajan con ellos y los padres que dejan a sus hijos unos días con los abuelos o a cargo de otras personas y vienen para desconectar. Saben que no van a estar ni con sus hijos ni con los de otros", sostiene el empresario.

En cuanto a la legalidad, el dueño del hotel asegura que "existe ambigüedad". "Nosotros no prohibimos nada, lo único que nos dedicamos a este tipo de perfil. Cada negocio tiene su nicho y en los portales web sale recogido e incluso nos animaron a reseñarlo", defiende.

¿Son legales los 'only adults'?

Para poder exigir que no entren niños en un hotel, explica José Antonio Sanz, abogado y secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Zaragoza, es necesaria la autorización del Gobierno de Aragón. "Prohibir la entrada a menores no está permitido. Para ello es necesario presentar una solicitud y recibir una autorización de forma expresa", sostiene.

Algunos establecimientos, indica, lo asocian al derecho de admisión. "En Aragón está regulado desde 2010 y no se puede discriminar por razón de sexo, raza o edad. Es decir, no se puede denegar la entrada a un menor si no se dispone de autorización. Lo que sí que tienes derecho como empresario es a no dejar entrar o a expulsar a personas que están en condiciones de embriaguez o están molestando al resto de clientes, entre otras razones", argumenta.

Así, la práctica habitual de los 'onlyadults' no es denegar, sino disuadir a las familias con hijos menores, especifica el profesor colaborador de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, Jorge Fernández. Las formas de disuasión son muy variadas: publicidad enfocada a actividades de adultos, inexistencia de animación infantil, de menús infantiles, de camas supletorias o cunas, promoción del hotel como un lugar de descanso romántico, entre otras fórmulas.

Publicitarse como un alojamientos de 'solo para adultos' no supone un problema a nivel legal. "La única publicidad que necesita una autorización es la sanitaria. De esta manera podrían tener problemas los empresariossi algún cliente le dice que no está cumpliendo con el anuncio de 'solo adultos' si hay niños", sostiene.

En bares

Desde la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza aseguran que desconocen si existe bares (más allá de las discotecas y pubs) donde la entrada se especifique que es 'solo para adultos'. "Por dinámica de trabajo hay algunos que están más destinados a mayores, pero no de forma exclusiva", explica el gerente, Luis Femia.

"Existe el derecho de admisión, pero no es una carta blanca. Es obligatorio respetar la dignidad de las personas sin que se genere una discriminación por cuestión de raza, sexo o edad", sostiene Femia, que señala que en el caso de que un establecimiento presentase una solicitud a la DGA para tener autorización y no permitir la entrada a menores, duda que "llegase a prosperar por cuestiones normativas".

"A nivel legal es complicado. Se puede segmentar y dirigirse a un público con una oferta específica, pero no por la vía de obligación porque se considera discriminatoria", especifica.