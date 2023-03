Colegios mayores que segregan por sexos ante la Ley de Universidades: "Es un atentado a que la gente escoja el mejor modo de alojarse"

La directora del Colegio Mayor Peñalba (femenino) de Zaragoza, Cristina Llop, señala que todas las jóvenes que se alojan en su centro proceden de la enseñanza mixta. "A la hora de elegir su modo de vivir, aquí están más cómodas. Vienen porque quieren y tenemos lista de espera", sostiene la directiva, que reconoce estar muy desconcertada y bastante perpleja con la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada este jueves por el Congreso.

Dicha norma recoge -entre otros muchos aspectos- que los colegios mayores privados que tengan un régimen no mixto o segregado no podrán adscribirse a una universidad pública. Y aquellos convenios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta ley, podrán mantenerse hasta su vencimiento, pero no renovarse. No obstante, según apuntan desde la Universidad de Zaragoza, en la aplicación de la LOSU se abre un periodo de transición para adecuarse. "Durante ese tiempo cada colegio puede estudiar cómo la llevará a cabo", añade Llop.

A final de 2022 se admitía una enmienda de Más País-Equo para que los colegios mayores adscritos a universidades públicas no puedan segregar por sexos a raíz de la polémica por los insultos machistas de los residentes en el Colegio Mayor Elías Ahuja, adscrito a la Complutense de Madrid, el pasado octubre. "Se acabaron los Elías Ahuja con el dinero de todos. Así será en la nueva Ley de Universidades a propuesta nuestra", subrayaba entonces Íñigo Errejón en su cuenta de Twitter.

Para el presidente del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, Juan Muñoz, esa "no es la solución" al problema de las actitudes machistas. "El fondo de la cuestión es que una parte de la sociedad es machista y habría que establecer mecanismos para que esto deje de ocurrir, pero pensar que se va a solucionar porque un colegio mayor se adscriba a una universidad pública o privada no da respuesta al problema", señalaba hace unos días en Valencia.

En ese punto, la directora del C. M. Peñalba remarca que casos como el de Elías Ahuja no existen en el distrito universitario de Zaragoza y habla de una disposición adicional "con un interés ideológico". "Un caso no representa a 17.000 universitarios que han elegido vivir en un colegio mayor en España. No han entrado en ninguno, si lo hicieran conocerían un ámbito de convivencia. La gente tiene una vivencia democrática y conocimiento de los valores de la sociedad que otras personas no tienen. A lo mejor es que quieren llevar a un igualitarismo, pero pienso que la gente piensa cosas muy distintas. Vivimos en una sociedad plural y las preferencias son variadas", afirma la también representante de los colegios mayores de Unizar en el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, que advierte de que no reciben financiación alguna ni ventajas fiscales. "No estamos exentos de ningún impuesto por ser colegio mayor".

En Aragón tres son los colegios mayores no mixtos adscritos al campus público: el Peñalba, el C. M. La Anunciata (también femenino) y el Miraflores (masculino). Los tres están en Zaragoza y están promovidos por entidades privadas. Como recuerda Llop, todos (incluidos los de fundación pública) están al servicio de la misión de la Universidad y se comprometen a formar en valores. "Lo que los define es que tienen que estar gestionado y promovido por entidades sin ánimo de lucro. Complementan la formación que da la universidad al estudiante y resuelven el problema de alojamiento. Promueven actividades culturales, científicas y de divulgación que fortalecen la formación integral de sus colegiales. Siempre han nacido en la universidad; el Peñalba por una orden ministerial en 1979", explica.

Por su parte, el director del Colegio Mayor Miraflores, Daniel Alavedra, resalta la importancia de estar bajo el paraguas de la Universidad de Zaragoza. "Es darle un valor añadido. No solo es alojamiento y manutención -que eso lo puede dar otro tipo de alojamiento-, sino intentar ayudarles en su mejora profesional", dice el directivo, quien considera "una pena" la disposición adicional séptima en su punto 4. "El problema que deriva es que excluye a unos cuantos colegios mayores que son diferenciados; me parece un poco radical. Es sobre todo ese atentado a que la gente pueda escoger el mejor modo de alojarse. Es una limitación para la propia universidad", asegura.

Chicos estudiando en el Colegio Mayor Miraflores de Zaragoza, en una imagen de archivo. C. M. M.

En esa línea argumental, Alavedra insiste en que la primera ventaja que tienen al estar adscritos es formar parte de la institución académica aragonesa. "A nivel corporativo, está la posibilidad de participar en actividades de la universidad (como los trofeos deportivos) y la posibilidad de una serie de reconocimientos de créditos de libre elección. Son pequeñas cosas", explica.

¿Aprobada la ley, qué piensan hacer? El director del Miraflores avanza que están estudiando distintas salidas, aunque aún no sabe qué va a pasar. "Si queremos seguir siendo colegio mayor está claro que tenemos que buscar una fórmula. Una es adscribirse a una universidad privada o pasar a ser una residencia (universitaria). Sería una pena -tanto para nosotros como para el campus- porque tenemos mucha historia: 75 años en Zaragoza unida a la Universidad", dice.

Mientras, la directora del Peñalba espera a que se publique, ver el recorrido que tiene y si se ajusta a los estatutos de las universidades. Para ella, la LOSU también resta libertad a la hora de elegir alojamiento cuando los colegios mayores existen en nuestro país "desde el siglo XIV". "Y cuando socialmente es evidente que la gente los busca porque están llenos. La comunidad educativa tendrá que hacer algo y los estudiantes pienso que también. Mis propias colegialas no lo entienden; a los que la han redactado les dicen que vengan aquí y nos conozcan", argumenta Llop, quien añade: "No sé si han preguntado a los universitarios antes de legislar".