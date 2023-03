Mayoral cifra en unos dos millones de euros el incremento de gastos de personal por la nueva ley de universidades

El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha puesto el foco este jueves en la nueva ley de Universidades (LOSU) durante su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, en la que ha explicado que esta normativa está a la espera de ser ratificada en el Congreso y supondrá un incremento en el primer año de unos dos millones de euros solo en el capítulo 1 -el destinado a pagar las nóminas-.

Un alza que todavía no saben cómo se asumirá, puesto que no estaba prevista en el acuerdo-programa firmado con la DGA hasta 2026. "Viene impuesta desde Madrid y se debería financiar", ha apuntado, al tiempo que ha recalcado que si no se toma ninguna decisión el impacto será "tremendo". En este sentido, ha apuntado que desde el Ministerio de Universidades se va a "crear una comisión" y que la LOSU contempla ese 1% del PIB pero elimina el "compromiso de financiación", algo que "asusta". "El 1% para nunca y una comisión para distraer", ha resumido

También ha recordado que la LOSU "no tendrá la gobernanza" que él hubiera querido y ha confiado, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, en que el campus público aragonés, con sus estatutos, "pueda minimizar los problemas" que suponga la nueva regulación. Un ejemplo son los requisitos para ser rector, que ahora permitirá que un personal laboral llegue al cargo. "Se debe a la importancia de los grupos parlamentarios catalanes y vascos. Y Traerá problemas. Que un rector sea un laboral es un problema absoluto", ha criticado.

Ha defendido, ante las dudas de Vox, que en el Claustro no se votará ninguna declaración que no sea académica. "Me consta que otras universidades lo harán", ha reconocido. En este sentido, ha recordado que la universidad "es la suma de muchas ideologías individuales" y que no es un espacio de "toma de decisiones" políticas.