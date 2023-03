¿Es el de Semana Santa el siguiente puente festivo en Aragón?

El orador y emprendedor neoyorquino Seth Godin regala frases de interés cada vez que da una conferencia, pero hay una que llama especialmente a la reflexión. “En vez de preguntarte cuándo serán mis próximas vacaciones, mejor construye una vida de la que no necesites escapar”. La idea no puede sonar más acertada, y no tiene que ser algo inalcanzable, o reservado a unos pocos.

No obstante, también es humano desear un respiro en el ajetreo diario, por si no es viable hacer ese cambio tan radical en poco tiempo, por las circunstancias personales de cada uno. Y es bueno planificar ese descanso apropiadamente, sobre todo si las próximas vacaciones están muy cerca, en los primeros días del mes de abril. Zaragoza ya dejó atrás la Cincomarzada y su puente de tres días, que fue de cuatro para los escolares, y el resto de Aragón tiene en el horizonte dos palabras: Semana Santa. Esos días caen en 2023 entre el 6 y el 9 de abril.

El Jueves Santo, festivo nacional

El primer festivo de abril y próximo festivo para los aragoneses llega el Jueves Santo, que este año coincide con el día 6 de abril. El Viernes Santo es igualmente festivo nacional, y si se conecta con el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección se completan los cuatro días de puente por este motivo que, salvo horarios extraordinarios por tipología de trabajo o turnos en festivos de servicios de primer orden, gozarán todos los trabajadores.

Los escolares, como viene siendo habitual, tienen fiesta toda la Semana Santa, desde el lunes al domingo, y también guardan fiesta el Lunes de Pascua, que este año es el día 10 de abril. La siguiente fiesta para los aragoneses también llega enseguida: es el día de San Jorge, que como cae en domingo (algo que ha pasado varias veces este año) se pasa al lunes 24 en cuanto al festivo laboral y escolar real.