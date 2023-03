Lambán, sobre el caso 'Tito Berni': "Los cargos públicos socialistas de Aragón están libres de toda sospecha"

"El Gobierno de Aragón, las instituciones gobernadas por los socialistas y los cargos públicos socialistas de esta Comunidad están libres de toda sospecha, de toda imputación. Han acreditado una honradez, decencia y transparencia. No me preocupa en absoluto lo que pueda ocurrir con este caso o con otra cuestión". Así se acaba de referir el presidente de la DGA y secretario general del PSOE-Aragón al 'caso Tito Berni', un día después de que el presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, le preguntara si había algún diputado o senador implicado.

Para el barón socialista, lo que se dice del senador Miguel Dalmau y del diputado Pau Mari Klose es "merecedor" de que "vayan a los tribunales a denunciar las injurias de las que están siendo objeto", ha manifestado. Ellos han dicho por activa y por pasiva que a este individuo insular ni lo conocen, no han estado nunca con él en cenas ni en recenas. Cree Lambán "a pies juntillas" en lo que le dicen. "La mano en el fuego hace tiempo que no la pongo por prácticamente nadie. Pero Dalamau y Marí me parecen cabales y les he animado a que vayan a los tribunales contra todos los que están atentando contra su honor sin tener ninguna evidencia", ha remachado.

Al PP le ha indicado que al PSOE "nadie le ha pedido una comisión de investigación y la ha rechazado". Y se ha referido a la compra de un dron a una de las empresas de la trama para defender la "legalidad" y recordar que el contrato está publicado en el portal de transparencia del Gobierno de Aragón.

Se ha mostrado "preocupado" Lambán por que está volviendo a Aragón "el ruido, la descalificación, la manera absolutamente rechazable de hacer política que prevalece en Madrid desde hace años ". Una forma de hacer política de la que Aragón decidió "autoexcluirse". Y ha acusado directamente al PP-Aragón de "tirar la mesa en la que todos hacíamos política moderada, de cavar trinchera, de volver a los enfrentamientos".