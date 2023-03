Lambán dice que el PSOE "no judicializará" la Romareda por respeto a la afición del Real Zaragoza

"El Partido Socialista no judicializará la Romareda". Lo acaba de asegurar el presidente de la Comunidad, el socialista Javier Lambán, quien tras las polémicas de los últimos días ha querido insistir en que desde la DGA "solo" se pide al Ayuntamiento de Zaragoza de Jorge Azcón que "cumpla la ley, porque si no podrían tener problemas".

Le ha parecido "curioso" a Lambán que el presidente del PP-Aragón le acuse de utilizar el asunto de la Romareda desde un punto de vista electoral. "Me he limitado a decir que la trayectoria deportiva del Zaragoza hasta ahora no está dando buenos resultados, que la gestión económica me parece más solventes y he dicho que lo mejor que tiene el Real Zaragoza, de lejos, es su historia y su afición", ha señalado.

Ha querido expresar "todos sus respetos" a la afición. Respecto al campo, ha indicado que los propietarios y el Real Zaragoza decidieron que "ellos se lo guisaban y ellos se lo comían", lo que le parece "respetable". "Lo único que les estamos diciendo es que cumplan escrupulosamente con la ley, porque podría ser que si no cumplen podrían tener problemas", ha reiterado. Para acabar con cualquier tipo de duda, ha ratificado que dijo que el PSOE no judicializaría la Romareda, y lo "mantiene". "Lo contrario a lo que hizo el PP, que si no la hubiera judicializado, ya estaría construida", ha recordado.