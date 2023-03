El 'mediador' se jactaba de sus contactos con dos ministros y tres senadores

Es una larguísima conversación el 22 de diciembre de 2020. La grabación, junto a centenares de archivos más, fue aportada a la justicia por Antonio Navarro Tacoronte, el 'mediador' de la trama corrupta encabezada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, 'Tito Berni', a fin de defenderse cuando uno de los empresarios le acusó de haberle estafado. En esa extensa charla telefónica que recoge el sumario y a la que ha tenido acceso este periódico, el conseguidor al que debe el caso su nombre se esmera en 'venderse' a Taishet Fuentes, sobrino del 'Tito Berni'. Fuentes había sustituido a su familiar como director general de Ganadería del Gobierno canario cuando el capo de la red se marchó a Madrid para integrarse en el Grupo Socialista en el Congreso.

"¿En serio que nadie ha tenido los santos cojones de decirte quién soy yo?", le pregunta el 'mediador' al sobrino de 'Tito Berni' en una de las conversaciones de la trama corrupta. Ante las dudas de Fuentes, Navarro le detalla que su tío, "que no es tonto y que ha visto cómo yo me muevo por Madrid", ya "se huele" a lo que se dedica.

"e intentaron colocar uno hace un mes y dije que no. ¿Sabes lo que es asesorar a un ministro?"

"Yo no soy político. No, no, ni quiero. Yo solamente soy consejero delegado de dos empresas en las cuales yo participo, ¿vale? Y luego, mi función real es asesorar a dos ministros, a dos", se jacta el conseguidor de la trama, que advierte a su interlocutor de que el tema es delicado. "Taishet, lo que te estoy contando es clasificado", insiste el 'mediador'. "A dos ministros directamente. Me intentaron colocar uno hace un mes y dije que no, que no puedo más. ¿Sabes lo que es asesorar a un ministro?", le inquiere al entonces director general canario, al que no da más pistas sobre las identidades de esos dos supuestos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Tú ves que siempre tengo dinero. Pero yo me pego mi curro, colega"

Extractos del sumario del caso: el presupuesto de la cena para "socialistas" y conversación en la que el Mediador asegura trabajar para ministros. HA

"Mancharse las manos"

"Ellos (los ministros) saben lo que tienen que hacer. Pero cuando hay que hacer algo delicado, ¿a quién llaman?", sigue explicando Navarro Tacoronte, mientras su interlocutor le replica que tiran de él seguramente para "no mancharse las manos". El conseguidor va más allá y revela que también "lleva" a tres senadores, cuya adscripción no facilita y que por ese "trabajo" cobra "bien". "Tú ves que siempre tengo dinero. Pero yo me pego mi curro, colega", le explica al sobrino de 'Tito'.

Taishet Fuentes le replica que es lógico que perciba tanto por el "nivel de estrés" que soporta en esos presuntos "trabajos" para los ministros y senadores, a lo que Navarro Tacoronte responde: "El nivel de estrés. Exagerado. Oye, que a mí me llamaron hace una hora para convocarme el lunes que viene en Madrid", no de forma "urgente, sino inmediata".

"¡Ah! Y tu presidente quiere verme el martes que viene, Ángel Víctor Torres, ¿vale? ¿No sabes por qué? ¿No? ¿Sabes que el pacto se puede romper en Canarias?", detalla el empresario conseguidor en referencia a los roces existentes por entonces entre los socios del Gobierno insular (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera).

"Solo personas del Partido Socialista. No pueden entrar los de Vox, ni Podemos, ni arrastrados catalanes, ni toda esa gente extraña"

Con esos supuestos contactos y 'padrinos', Navarro garantiza seguridad y permanencia a su interlocutor como director general de Ganadería. "Cuando yo te digo que te cubro las espaldas, es por algo. No, que a ti no te van a hacer daño, no te preocupes, ni te van a quitar... Olvídate, olvídate".

"Ni arrastrados catalanes"

El sumario recoge detalles de otro de los capítulos en los que el mediador involucra al PSOE, el de la ya famosa cena en el restaurante Ramsés de Madrid el 21 de octubre de 2020 a la que supuestamente acudieron 15 "personas del Partido Socialista"."Solo personas del Partido Socialista. No pueden entrar los de Vox, ni Podemos, ni arrastrados catalanes, ni toda esa gente extraña", afirma Navarro Tacoronte, en un audio de whatsapp remitido al entonces diputado 'Tito Berni'.

Los documentos judiciales apuntan a que parte del importe de la cena a la que supuestamente acudieron políticos socialistas fue pagada por el empresario A. B. P. (apodado 'Curita'). En aquel encuentro en el restaurante de lujo y con Madrid todavía sometida a las restricciones de la pandemia, la mayor preocupación del 'mediador' es la privacidad de los asistentes.

"El reservado está de puta madre. Tranquilidad total. Hay unos biombos puestos. Nadie tendrá acceso a nosotros. Hasta la hora que queramos. Nadie va a poder acceder a nosotros. Ni fotografías ni rollos raros. Tranquilo", le detalla Navarro al exdiputado canario.